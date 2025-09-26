Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Thể thao
Thứ sáu, ngày 26/09/2025 19:10 GMT+7

HLV Gerard Albadajejo của Ninh Bình FC: “Trình độ tại V.League khiến tôi bất ngờ"

+ aA -
Tùng Lâm Thứ sáu, ngày 26/09/2025 19:10 GMT+7
Chỉ mới đặt chân tới Việt Nam chưa lâu, nhưng HLV Gerard Albadajejo đã nhanh chóng cho thấy sự nghiêm túc và tâm huyết của mình với bóng đá nơi đây. Chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ rằng trước khi bắt tay vào công việc, ông đã dành tới hai tháng để theo dõi rất nhiều trận đấu ở V.League.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ninh Bình FC đang tạo nên một cơn địa chấn tại V.League 2025/2026 khi duy trì thành tích toàn thắng cả 4 trận đầu tiên. Với lực lượng hùng hậu gồm những ngôi sao như Hoàng Đức, Đức Chiến, Đặng Văn Lâm... cùng dàn ngoại binh và Việt kiều chất lượng, đội bóng tân binh này đã mạnh dạn đặt mục tiêu cao ở mùa giải năm nay.

HLV Gerard Albadalejo, người được giao trọng trách dẫn dắt Ninh Bình FC, đã có những chia sẻ đáng chú ý về khởi đầu như mơ này. Chiến lược gia người Tây Ban Nha bật mí, trước khi bắt tay vào công việc, ông đã dành tới hai tháng để theo dõi rất nhiều trận đấu ở V.League – giải đấu mà trước đó ông gần như chưa từng biết tới.

HLV Gerard Albadalejo: “Tôi tin bóng đá Việt Nam sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa”

“Trước đây, tôi chưa từng biết đến V.League. Nhưng khi bắt đầu theo dõi, tôi nhận ra trình độ ở đây cao hơn rất nhiều so với những gì tôi từng nghĩ”, HLV Gerard Albadajejo chia sẻ với FPT Play. “Và bây giờ, khi đã chính thức làm việc tại đây, tôi càng vui mừng hơn vì tin rằng bóng đá Việt Nam đang phát triển đúng hướng”.

Thành tích của HLV Gerard Albadajejo cùng Ninh Bình FC qua 4 trận tại V.League 2025/2026. Ảnh: Ninh Bình FC.

Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, điều khiến ông ấn tượng nhất chính là nền tảng con người của bóng đá Việt Nam. “Có rất nhiều cầu thủ giỏi, và các lứa trẻ cũng sở hữu nhiều tài năng đang dần trưởng thành. Tôi tin bóng đá Việt Nam sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai” ông nói.

Không chỉ đánh giá cao kỹ thuật của các cầu thủ, HLV Gerard Albadajejo còn dành lời khen cho thể chất của họ: “Về mặt thể chất, các cầu thủ Việt Nam rất bền bỉ và nhanh nhẹn. Tôi nghĩ mình có thể giúp họ cải thiện thêm về mặt chiến thuật. Ở Tây Ban Nha, chúng tôi làm việc rất nhiều về khía cạnh này để có được sự tổ chức tốt trên sân, cũng như về tâm lý và tinh thần cạnh tranh”.

Với kinh nghiệm huấn luyện tại châu Âu, HLV Gerard Albadajejo tin rằng bản thân có thể mang đến những thay đổi tích cực. Tuy vậy, ông cũng thừa nhận mình rất may mắn khi được làm việc với một thế hệ cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam hiện tại: “Chúng tôi thực sự may mắn khi có nhiều cầu thủ giỏi như Nguyễn Hoàng Đức, Đinh Thanh Bình, thủ môn Đặng Văn Lâm, Lê Hải Đức, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Đức Chiến… và còn rất nhiều cái tên chất lượng khác trong đội”.

Ở vòng 5 V.League 2025/2026, Ninh Bình FC sẽ có chuyến làm khách tới sân Lạch Tray để gặp CLB Hải Phòng. Đây là đội bóng có lối chơi rất khó chịu, lại được dẫn dắt bởi một HLV dày dạn kinh nghiệm là Chu Đình Nghiêm và cũng đang có phong độ cao. Chính vì thế, tham vọng nối dài mạch thắng lên con số 5 tại V.League của thầy trò HLV Gerard Albadajejo đang đối diện với thách thức lớn.

Tham khảo thêm

Tin chiều 25/9: Ninh Bình FC nhập tịch Việt Nam cho 2 ngoại binh Brazil?

Tin chiều 25/9: Ninh Bình FC nhập tịch Việt Nam cho 2 ngoại binh Brazil?

Toàn thắng 4 trận, đâu là điểm yếu của Ninh Bình FC?

Toàn thắng 4 trận, đâu là điểm yếu của Ninh Bình FC?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

HAGL cho Ninh Bình FC mượn thủ môn Việt kiều cao 1m87

Trong danh sách đăng ký tham dự mùa giải 2025/2026 của Ninh Bình FC, có tới 4 cầu thủ Việt kiều, trong đó có Phong Chaloongphum - thủ môn Việt kiều Thái Lan có chiều cao 1m87 và năm nay mới 16 tuổi.

Trung vệ Việt kiều Kyle Colonna 1m88: "Bóng đá Việt Nam không kém cạnh Mỹ"

Thể thao
Trung vệ Việt kiều Kyle Colonna 1m88: 'Bóng đá Việt Nam không kém cạnh Mỹ'

Xem trực tiếp Thép xanh Nam Định vs Svay Rieng trên kênh nào?

Thể thao
Xem trực tiếp Thép xanh Nam Định vs Svay Rieng trên kênh nào?

Hà Nội FC chi “tiền tấn”, đón HLV nổi tiếng thế giới?

Thể thao
Hà Nội FC chi “tiền tấn”, đón HLV nổi tiếng thế giới?

Đặng Thị Hồng vất vả mưu sinh vì bị cấm thi đấu, VFV nói gì?

Thể thao
Đặng Thị Hồng vất vả mưu sinh vì bị cấm thi đấu, VFV nói gì?

Đọc thêm

Chập điện gây cháy nhà 5 tầng trên đường Trần Hưng Đạo
Chuyển động Sài Gòn

Chập điện gây cháy nhà 5 tầng trên đường Trần Hưng Đạo

Chuyển động Sài Gòn

Một vụ cháy nhỏ xảy ra tại căn nhà 5 tầng trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, chiều 26/9, được xác định do chập điện. Lửa được dập tắt sau khoảng 10 phút.

Triệu Lộ Tư trở lại sau tranh chấp với công ty cũ
Văn hóa - Giải trí

Triệu Lộ Tư trở lại sau tranh chấp với công ty cũ

Văn hóa - Giải trí

Sau nhiều tháng im ắng vì tranh chấp hợp đồng và khủng hoảng cá nhân, Triệu Lộ Tư chính thức có tín hiệu trở lại với hình ảnh trưởng thành

Chi tiền cắt xương đùi để giảm chiều cao gây mặc cảm
Xã hội

Chi tiền cắt xương đùi để giảm chiều cao gây mặc cảm

Xã hội

Amber Berrington và Andreas Lundqvist là hai trong số ít người chấp nhận trải qua ca phẫu thuật đầy rủi ro để thu gọn chiều cao.

Một phiên livestream bán toàn đặc sản Tây Đô, 3 giờ nhẹ nhàng chốt 500 đơn hàng
Nhà nông

Một phiên livestream bán toàn đặc sản Tây Đô, 3 giờ nhẹ nhàng chốt 500 đơn hàng

Nhà nông

Trong khuôn khổ Hội nghị tập huấn chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2025 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tại TP.Cần Thơ mới đây, một phiên livestream bán hàng đặc sản Tây Đô đã chốt hơn 500 đơn hàng chỉ sau 3 giờ.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề xuất hồi sinh sông Tô Lịch theo cách làm của Seoul
Tin tức

Phó Chủ tịch Quốc hội đề xuất hồi sinh sông Tô Lịch theo cách làm của Seoul

Tin tức

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng, việc đầu tư một dự án cải tạo cho sông Tô Lịch không có gì khó, chỉ cần học tập việc cải tạo suối Thanh Khê (Cheonggyecheon) ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Lạ chưa, loại cây trồng làm hàng rào mọc dại bạt ngàn ở Phú Yên, chàng trai 8X này 'biến thành' nước ép, mỹ phẩm
Nhà nông

Lạ chưa, loại cây trồng làm hàng rào mọc dại bạt ngàn ở Phú Yên, chàng trai 8X này "biến thành" nước ép, mỹ phẩm

Nhà nông

Với người miền biển tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk), cây xương rồng hiện hữu thân quen trong đời sống, từ bát canh thanh mát trong mỗi bữa cơm đến hàng rào chắn gió ngăn cát. Ngày nay, thế hệ trẻ làng cát còn biến cây xương rồng thành nguyên liệu chế biến nước giải khát, mỹ phẩm... qua đó, nâng cao giá trị kinh tế của loài cây này.

Công an Hưng Yên bắt 1 đối tượng bán hàng online thu hàng chục tỷ đồng nhưng trốn thuế
Pháp luật

Công an Hưng Yên bắt 1 đối tượng bán hàng online thu hàng chục tỷ đồng nhưng trốn thuế

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 1 đối tượng bán hàng online về tội “Trốn thuế”.

UBND TP Đà Nẵng ủy quyền cho Giám đốc Sở NN&MT thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Kinh tế

UBND TP Đà Nẵng ủy quyền cho Giám đốc Sở NN&MT thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản
5

Kinh tế

UBND TP Đà Nẵng ủy quyền cho Giám đốc Sở NN&MT thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản, quyết định vừa được UBND TP Đà Nẵng ban hành.

Tăng cường sở hữu trí tuệ trong giáo dục nghề nghiệp: Chìa khóa hội nhập số tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Tăng cường sở hữu trí tuệ trong giáo dục nghề nghiệp: Chìa khóa hội nhập số tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 26/9, Hội thảo khoa học quốc gia đã diễn ra tại TP.HCM, tập trung thảo luận về các giải pháp thực tiễn nhằm tăng cường tuyên truyền sở hữu trí tuệ trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, gắn liền với yêu cầu chuyển đổi số.

“Vua sáng chế” ở Nghệ An là thạc sỹ cơ khí bỏ về quê, chế tạo máy nông nghiệp, cả làng phục, nhận Bằng khen Thủ tướng
Nhà nông

“Vua sáng chế” ở Nghệ An là thạc sỹ cơ khí bỏ về quê, chế tạo máy nông nghiệp, cả làng phục, nhận Bằng khen Thủ tướng

Nhà nông

Mặc dù tuổi đời rất trẻ, nhưng “vua sáng chế” Hồ Xuân Vinh đã sáng chế, chế tạo ra một số máy nông nghiệp, máy công nghiệp, máy tiểu thủ công nghiệp khiến trong làng, ngoài xã đều nể phục. Ngoài bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, và các bộ, ban, ngành Trung ương, anh Vinh còn là đại diện duy nhất của xã Quỳnh Văn được tôn vinh là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025.

Vụ đánh bom tại khách sạn Hà Nội năm 1913 do ai thực hiện?
Đông Tây - Kim Cổ

Vụ đánh bom tại khách sạn Hà Nội năm 1913 do ai thực hiện?

Đông Tây - Kim Cổ

Tiếng bom nổ tung tại khách sạn Hà Nội đêm 26/4/1913 không chỉ khiến thực dân Pháp hoang mang cực độ, mà còn vang lên như lời khẳng định: người Việt Nam dù trong cảnh áp bức vẫn quyết liệt tìm mọi cách đứng lên đấu tranh giành lại độc lập, mở đầu cho một chuỗi phong trào yêu nước sục sôi đầu thế kỷ XX.

'Đã đến lúc dừng lại': Ông Trump giận dữ thề không để Israel làm điều này
Thế giới

'Đã đến lúc dừng lại': Ông Trump giận dữ thề không để Israel làm điều này

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25/9 khẳng định ông sẽ không cho phép Israel sáp nhập Bờ Tây, bác bỏ các lời kêu gọi từ một số chính trị gia cực hữu ở Israel muốn mở rộng chủ quyền tại khu vực này và dập tắt hy vọng về một Nhà nước Palestine.

Lộ trình 'số hóa' kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: 100.000 thí sinh sẽ thử nghiệm thi trên máy tính
Xã hội

Lộ trình "số hóa" kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: 100.000 thí sinh sẽ thử nghiệm thi trên máy tính

Xã hội

Bộ GDĐT vừa công bố kế hoạch chi tiết về việc chuyển đổi số trong khâu tổ chức thi cử, với điểm nhấn là việc thử nghiệm kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính. Khoảng 100.000 thí sinh trên cả nước sẽ tham gia đợt thử nghiệm quan trọng này vào đầu năm 2026, mở đường cho việc áp dụng rộng rãi từ năm 2027.

Thép xanh Nam Định vs CLB CAHN: Trận đấu hơn 500 tỷ đồng tại V.League
Thể thao

Thép xanh Nam Định vs CLB CAHN: Trận đấu hơn 500 tỷ đồng tại V.League

Thể thao

Hai đội bóng sở hữu đội hình đắt giá nhất, nhì Việt Nam là Thép xanh Nam Định và CLB CAHN sẽ so tài tại vòng 5 V.League 2025/2026.

Tăng gấp 10 lần tiền đặt cược bóng đá: Chuyên gia lo ngại điều gì sẽ xảy ra?
Kinh tế

Tăng gấp 10 lần tiền đặt cược bóng đá: Chuyên gia lo ngại điều gì sẽ xảy ra?

Kinh tế

Theo Bộ Tài chính, đây là lĩnh vực có thể mang lại lợi nhuận cao, nếu Nhà nước trao quyền kinh doanh cho doanh nghiệp thì cần phải có cơ chế chia sẻ lợi ích giữa doanh nghiệp và Nhà nước.

Cung - cầu gặp nhau tạo xu hướng mới trên thị trường Tây Bắc TP.HCM
Nhà đất

Cung - cầu gặp nhau tạo xu hướng mới trên thị trường Tây Bắc TP.HCM

Nhà đất

Giá nhà phố nội đô đã vượt xa tầm với của đa số người mua, trong khi nhu cầu tìm kiếm sản phẩm thấp tầng vẫn ở mức cao. Chính sách giãn tiến độ xây dựng 24 tháng tại Vinhomes Green City xuất hiện như một lời giải đúng lúc: vừa tháo gỡ rào cản vốn, vừa tiên phong xu hướng tiêu dùng mới “giãn chi để đón lời”.

Sắp khánh thành Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn
Tin tức

Sắp khánh thành Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn

Tin tức

Văn phòng Quốc hội phối hợp cùng thành phố Hà Nội chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn, công trình tri ân bậc danh nhân chính trị và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên.

Công an làm việc với chủ tài khoản đăng tin sai sự thật vụ xây 'nhầm' nhà trên đất người khác tại Hải Phòng
Tin tức

Công an làm việc với chủ tài khoản đăng tin sai sự thật vụ xây "nhầm" nhà trên đất người khác tại Hải Phòng

Tin tức

Công an thành phố Hải Phòng phát hiện tài khoản Facebook "Vương Quốc Thái Thái” có hành vi đăng tải video có nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng liên quan đến vụ việc xây "nhầm" nhà tại phường Thiên Hương, TP. Hải Phòng.

Hà Nội: 'Giải cứu' hơn 100 cây xanh bị 'gông sắt' bóp nghẹt trên phố Khâm Thiên
Video

Hà Nội: "Giải cứu" hơn 100 cây xanh bị "gông sắt" bóp nghẹt trên phố Khâm Thiên

Video

Hơn 100 cây xanh trên phố Khâm Thiên (Hà Nội) đang bị kìm hãm sự sinh trưởng, phát triển bởi các khung sắt gỉ sét, siêu vẹo siêts chặt vào thân cây.

Con vật 2 càng đầy thịt đậm đà protein, ở Cà Mau sao dân lại gọi là con ghẹ vuông?
Nhà nông

Con vật 2 càng đầy thịt đậm đà protein, ở Cà Mau sao dân lại gọi là con ghẹ vuông?

Nhà nông

Nếu có dịp về vùng Năm Căn, Ngọc Hiển, Ðầm Dơi của tỉnh Cà Mau, ngoài đặc sản như tôm, cua, cá, sò….thì đừng quên thưởng thức đặc sản nức tiếng là con ghẹ vuông.

Vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long khiến nữ sinh tử vong: Tài xế gây tai nạn mất khả năng nhận thức sau khi bị bắn
Tin tức

Vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long khiến nữ sinh tử vong: Tài xế gây tai nạn mất khả năng nhận thức sau khi bị bắn

Tin tức

Chiều nay 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Vĩnh Long đã có buổi làm việc với bà Nguyễn Thị Hiền - mẹ của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, học sinh lớp 9) đã tử vong trong vụ tai nạn giao thông vào ngày 4/9/2024.

Cầu thủ nữ xinh nhất Việt Nam mừng sinh nhật 24 bằng bộ ảnh rạng rỡ
Thể thao

Cầu thủ nữ xinh nhất Việt Nam mừng sinh nhật 24 bằng bộ ảnh rạng rỡ

Thể thao

Nữ tuyển thủ ĐT nữ Việt Nam, Nguyễn Thị Thanh Nhã gây chú ý trong ngày sinh nhật tuổi 24 với loạt ảnh mới với phong cách nhẹ nhàng nữ tính.

Mẹ mang song thai bồi hồi: 'Giữ được con, giữ được tay đã là may mắn quá lớn!'
Chuyển động Sài Gòn

Mẹ mang song thai bồi hồi: "Giữ được con, giữ được tay đã là may mắn quá lớn!"

Chuyển động Sài Gòn

Đến giờ, chị L.N.P (20 tuổi), người vừa trải qua ca phẫu thuật ghép tạm bàn tay vào chân tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương vẫn không thôi bàng hoàng. Đối với chị, nếu không có ê kíp bác sĩ chuyên nghiệp, ước mong được nghe tiếng hai con gọi mẹ đã có thể trở nên xa vời.

Một cường quốc châu Á ra tối hậu thư cho Mỹ để 'ngừng chơi' với Nga
Thế giới

Một cường quốc châu Á ra tối hậu thư cho Mỹ để 'ngừng chơi' với Nga

Thế giới

Các quan chức Ấn Độ được cho là đã đưa ra yêu cầu với chính quyền Tổng thống Donald Trump rằng New Delhi có thể hạn chế nhập khẩu dầu từ Nga nếu được phép bù đắp bằng việc mua dầu từ Iran và Venezuela – vốn đang nằm trong diện trừng phạt, Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết.

Khởi công xây dựng lưới điện thông minh tại đặc khu Côn Đảo
Kinh tế

Khởi công xây dựng lưới điện thông minh tại đặc khu Côn Đảo

Kinh tế

Sáng 26/9, tại đặc khu Côn Đảo (TP.HCM), Tổng Công ty Điện lực TP.HCM đã tổ chức lễ khởi công công trình xây dựng lưới điện thông minh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Từ nhận thức pháp luật đến hành động xanh, Tân Thành đổi thay trong xây dựng nông thôn mới
Media

Từ nhận thức pháp luật đến hành động xanh, Tân Thành đổi thay trong xây dựng nông thôn mới

Media

Trong hành trình xây dựng nông thôn mới, xã Tân Thành (Thái Nguyên) đã coi trọng việc nâng cao nhận thức pháp luật, đổi mới tư duy của cán bộ và hội viên nông dân. Từ ý thức bảo vệ môi trường đến chỉnh trang đường làng, nhà cửa, những đổi thay rõ rệt hôm nay là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí môi trường, hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu.

Chi trả đợt 4 cho hơn 42.000 trái chủ Vạn Thịnh Phát: Thu hơn 299 tỷ đồng
Chuyển động Sài Gòn

Chi trả đợt 4 cho hơn 42.000 trái chủ Vạn Thịnh Phát: Thu hơn 299 tỷ đồng

Chuyển động Sài Gòn

Cục Thi hành án dân sự TP.HCM (THADS) vừa thực hiện chi trả đợt 4 cho 42.313 trái chủ trong vụ án Vạn Thịnh Phát với số tiền thu được là 299,9 tỷ đồng.

Yermak - Tàu phá băng huyền thoại từ thời đế chế Nga đến kỷ nguyên hạt nhân
Đông Tây - Kim Cổ

Yermak - Tàu phá băng huyền thoại từ thời đế chế Nga đến kỷ nguyên hạt nhân

Đông Tây - Kim Cổ

Tàu phá băng Yermak đã đi qua thời của Sa hoàng, chính quyền Xô viết và hai cuộc chiến tranh thế giới. Câu chuyện của Yermak không chỉ là hành trình của thép và băng, mà còn hành trình của một đất nước trong thế kỷ 20.

Đánh nạn nhân tử vong do dọa báo công an, bị cáo lãnh án chung thân
Pháp luật

Đánh nạn nhân tử vong do dọa báo công an, bị cáo lãnh án chung thân

Pháp luật

Bị cáo Nguyễn Minh Luân (26 tuổi, ngụ Tây Ninh) cự cãi với bạn chung tiệc rượu rồi đánh nhau. Ông Trương Minh Thế dọa báo công an, bị Luân đánh tử vong.

Tin đọc nhiều

1

Một cái hang khổng lồ ở Đồng Nai, nơi trú ẩn của loài động vật hoang dã gì?

Một cái hang khổng lồ ở Đồng Nai, nơi trú ẩn của loài động vật hoang dã gì?

2

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tới thăm Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, đang phải chiến đấu với ung thư di căn

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tới thăm Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, đang phải chiến đấu với ung thư di căn

3

Nghệ sĩ Nhân dân U70 gây lo lắng khi chơi pickleball cùng bạn gái kém 36 tuổi

Nghệ sĩ Nhân dân U70 gây lo lắng khi chơi pickleball cùng bạn gái kém 36 tuổi

4

Cận cảnh khách sạn hàng trăm tỷ đồng nằm trong diện di dời để mở rộng không gian phía Đông hồ Gươm

Cận cảnh khách sạn hàng trăm tỷ đồng nằm trong diện di dời để mở rộng không gian phía Đông hồ Gươm

5

Nữ ứng viên Giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Công nghệ thông tin 2025: Sinh năm 1975, Phó hiệu trưởng trường danh tiếng

Nữ ứng viên Giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Công nghệ thông tin 2025: Sinh năm 1975, Phó hiệu trưởng trường danh tiếng