HLV Gerard Albadajejo của Ninh Bình FC: “Trình độ tại V.League khiến tôi bất ngờ"

Ninh Bình FC đang tạo nên một cơn địa chấn tại V.League 2025/2026 khi duy trì thành tích toàn thắng cả 4 trận đầu tiên. Với lực lượng hùng hậu gồm những ngôi sao như Hoàng Đức, Đức Chiến, Đặng Văn Lâm... cùng dàn ngoại binh và Việt kiều chất lượng, đội bóng tân binh này đã mạnh dạn đặt mục tiêu cao ở mùa giải năm nay.

HLV Gerard Albadalejo, người được giao trọng trách dẫn dắt Ninh Bình FC, đã có những chia sẻ đáng chú ý về khởi đầu như mơ này. Chiến lược gia người Tây Ban Nha bật mí, trước khi bắt tay vào công việc, ông đã dành tới hai tháng để theo dõi rất nhiều trận đấu ở V.League – giải đấu mà trước đó ông gần như chưa từng biết tới.

HLV Gerard Albadalejo: “Tôi tin bóng đá Việt Nam sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa”

“Trước đây, tôi chưa từng biết đến V.League. Nhưng khi bắt đầu theo dõi, tôi nhận ra trình độ ở đây cao hơn rất nhiều so với những gì tôi từng nghĩ”, HLV Gerard Albadajejo chia sẻ với FPT Play. “Và bây giờ, khi đã chính thức làm việc tại đây, tôi càng vui mừng hơn vì tin rằng bóng đá Việt Nam đang phát triển đúng hướng”.

Thành tích của HLV Gerard Albadajejo cùng Ninh Bình FC qua 4 trận tại V.League 2025/2026. Ảnh: Ninh Bình FC.

Theo nhà cầm quân người Tây Ban Nha, điều khiến ông ấn tượng nhất chính là nền tảng con người của bóng đá Việt Nam. “Có rất nhiều cầu thủ giỏi, và các lứa trẻ cũng sở hữu nhiều tài năng đang dần trưởng thành. Tôi tin bóng đá Việt Nam sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai” ông nói.

Không chỉ đánh giá cao kỹ thuật của các cầu thủ, HLV Gerard Albadajejo còn dành lời khen cho thể chất của họ: “Về mặt thể chất, các cầu thủ Việt Nam rất bền bỉ và nhanh nhẹn. Tôi nghĩ mình có thể giúp họ cải thiện thêm về mặt chiến thuật. Ở Tây Ban Nha, chúng tôi làm việc rất nhiều về khía cạnh này để có được sự tổ chức tốt trên sân, cũng như về tâm lý và tinh thần cạnh tranh”.

Với kinh nghiệm huấn luyện tại châu Âu, HLV Gerard Albadajejo tin rằng bản thân có thể mang đến những thay đổi tích cực. Tuy vậy, ông cũng thừa nhận mình rất may mắn khi được làm việc với một thế hệ cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam hiện tại: “Chúng tôi thực sự may mắn khi có nhiều cầu thủ giỏi như Nguyễn Hoàng Đức, Đinh Thanh Bình, thủ môn Đặng Văn Lâm, Lê Hải Đức, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Đức Chiến… và còn rất nhiều cái tên chất lượng khác trong đội”.

Ở vòng 5 V.League 2025/2026, Ninh Bình FC sẽ có chuyến làm khách tới sân Lạch Tray để gặp CLB Hải Phòng. Đây là đội bóng có lối chơi rất khó chịu, lại được dẫn dắt bởi một HLV dày dạn kinh nghiệm là Chu Đình Nghiêm và cũng đang có phong độ cao. Chính vì thế, tham vọng nối dài mạch thắng lên con số 5 tại V.League của thầy trò HLV Gerard Albadajejo đang đối diện với thách thức lớn.