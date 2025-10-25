Nỗ lực tìm kiếm bé trai mất tích khi lặn biển vào ban đêm ở Phú Quốc

Chiều 25/10, một lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết, lực lượng biên phòng ở khu vực Bãi Thơm cùng các ghe tàu ở khu vực Đá Chồng đang nỗ lực tìm kiếm bé trai 13 tuổi bị mất tích.

Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cháu bé bị mất tích lúc lặn biển. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 22/10, cháu N.M.T (13 tuổi, ngụ ở An Giang) cùng người thân đi lặn biển. Tàu đậu cách bờ khoảng 2km, khi chủ ghe cùng các thành viên trong đoàn lặn biển lên tàu thì không thấy T. nên báo với lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm.

Người nhà cháu T. cho biết, T. vừa mới từ đất liền ra nhà người thân được nửa tháng nay thì xảy ra sự việc đau lòng, gia đình đang nỗ lực tìm kiếm.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Dũng Sỹ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xà Lực cho biết do cháu bé mất tích vào ban đêm, cùng với thời tiết xấu nên khó khăn trong công tác tìm kiếm. Hiện lực lượng biên phòng cùng Cảnh sát biển vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cháu bé bị mất tích.