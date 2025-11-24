Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 24/11/2025 14:36 GMT+7

Nông dân Hải Phòng (bao gồm cả Hải Dương trước đây) đang hối hả làm một việc quan trọng để kịp đưa hàng ra bán dịp Tết

Nguyễn Đại Thứ hai, ngày 24/11/2025 14:36 GMT+7
Nông dân Hải Phòng (bao gồm cả Hải Dương trước đây) đang hối hả làm một việc quan trọng để kịp đưa hàng ra bán dịp Tết. Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các địa phương ở TP Hải Phòng hối hả ra đồng để kịp gieo trồng cây vụ đông vào vụ rau Tết.
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại cánh đồng thôn Chanh Chử, xã Vĩnh Thịnh, Hải Phòng (địa phận huyện Vĩnh Bảo cũ), địa phương có thế mạnh về phát triển cây vụ đông, nhiều hộ dân đang khẩn trương đưa cây ớt, cây ngô vào trồng.

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là "ngũ quý hà thủy", hiếm thấy?

Trồng rau bán Tết: chủng loại rau đa dạng, từ rau ăn lá, ăn củ đến rau gia vị

ông Bùi TIến Man, người dân thôn Chanh Chử cho biết; thực hiện chỉ đạo của Hợp tác xã Nông nghiệp, gia đình vừa trồng xong hơn 2 sào ớt và một số diện tích cây rau màu khác.

Tại cánh đồng các thôn Đông Lôi, Hà Phương, Việt Tiến, bà con nông dân xã Vĩnh Thịnh cũng tranh thủ sau những ngày mưa nền đất dần khô đưa giống ngô, su hào, cải bắp, hành, tỏi... vào trồng để kịp cung cấp ra thị trường dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Thông tin với PV Dân Việt, một cán bộ Phòng Kinh tế xã Vĩnh Thịnh cho biết, đến ngày 21/11, toàn xã đã trồng 703/1.135 ha cây vụ đông các loại.

Địa phương đang tập trung vận động nhân dân đẩy nhanh tiến độ làm đất, hoàn thành trồng diện tích còn lại, đồng thời tổ chức tập huấn kỹ thuật một số cây trồng mới cho người dân.

Nuôi cá trong ruộng lúa ở nơi này của Thanh Hóa, bán cá đắt hàng, bán lúa càng lắm người mua

Tại các xã, phường trọng điểm về trồng cây vụ đông khu vực phía tây Hải Phòng như Trần Phú, An Phú, Nam An Phụ, Trần Liễu, Bắc An Phụ, Gia Lộc, Gia Phúc, Yết Kiêu, Đại Sơn, Tân Kỳ, Kim Thành… diện tích cây vụ đông năm nay cũng được mở rộng, đưa vào trồng kịp thời vụ.

Các diện tích rau đầu vụ đã cho thu hoạch, bán được giá cao hơn cùng kỳ năm trước từ 25 - 40% nên nông dân rất phấn khởi, tiếp tục mở rộng diện tích gieo trồng. Đơn cử như su hào cho thu nhập 7 - 9 triệu đồng/sào, thu lãi 5 - 7 triệu đồng/sào, cải bắp cho thu nhập từ 10 - 12 triệu đồng/sào, thu lãi 7 - 9 triệu đồng/sào, sup lơ cho thu lãi 6 - 8 triệu đồng/sào.

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, tại cánh đồng thôn Chanh Chử, xã Vĩnh Thịnh, Hải Phòng (địa phận huyện Vĩnh Bảo trước đây) nông dân hối hả làm đất để gieo trồng cây vụ đông, trong đó có trồng các loại rau gia vị, như hành lá, hành củ... theo thời vụ. Ảnh: Nguyễn Đại.

Một kỹ sư quê Sóc Trăng, Anh hùng Lao động, "nhà sáng chế" giống lúa nổi tiếng, xay gạo ngon, chợ toàn cầu muốn mua

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 21/11, toàn thành phố đã gieo trồng hơn 23.820/29.000 ha rau màu các loại, đạt 82,2% kế hoạch.

Một số cây rau màu chủ lực như cải bắp, su hào, sup lơ đã trồng khoảng 4.200 ha, đạt 84% kế hoạch; cây cà rốt đạt 1.280 ha, vượt 1,5%; cây hành tỏi 7.070 ha, vượt 0,2%; cây ngô đạt 1.755ha, vượt 4,5%; cây khoai tây 850 ha, đạt 94,4%; cây dưa, bí các loại 1.850 ha, vượt 5,1%...

Cũng theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, sau hợp nhất, thành phố Hải Phòng có dư địa phát triển lớn với hệ thống hạ tầng giao thông nội đồng khá đồng bộ cùng quỹ đất phát triển sản xuất nông nghiệp lớn.

Hơn nữa, người dân có nhiều năm kinh nghiệm trồng rau vụ đông cũng là lợi thế lớn. Thành phố cũng xác định sản xuất vụ đông là vụ chính trong năm để nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị canh tác, nâng cao thu nhập cho người dân.

Trước hiệu quả, giá trị cây trồng vụ đông mang lại, năm nay, thành phố khuyến khích người dân các địa phương tiếp tục mở rộng diện tích cây trồng chủ lực, cây trồng cho giá trị kinh tế cao như cải bắp, su hào, sup lơ, hành, tỏi, cà rốt...

Loại cây mới toanh này trồng thành công ở đất Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang (nay là An Giang), trái bự bự, bán hút hàng

Để đạt mục tiêu trồng 29.000 ha cây vụ đông năm 2025 - 2026, tăng 10% diện tích so với năm trước, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương thực hiện tốt công tác chỉ đạo sản xuất và lịch thời vụ gieo trồng.

Hiện nay, thời vụ trồng cây vụ đông vẫn còn và thời tiết đang rất thuận lợi cho việc gieo trồng, sinh trưởng nên UBND các xã, phường tăng cường chỉ đạo các hợp tác xã, bà con nông dân tranh thủ rau giá cao, đẩy nhanh gieo trồng các loại rau ngắn ngày, thu hoạch sớm kịp thời cung cấp ra thị trường để hạn chế tình trạng khan hiếm rau sau mưa bão.

Phú Yên 500 năm lịch sử từng một lần sáp nhập, thời Hậu Lê là ranh giới khai hoang, lập tỉnh thời vương triều nhà Nguyễn

Nông dân ở các vùng chuyên trồng rau, trong đó có trồng rau bắp cải, rau gia vị của Hải Phòng 'được mùa, được giá'. Ảnh: Nguyễn Đại.

Ly kỳ chuyện về một người Nhật Bản làm con nuôi, làm dâu xứ Nghệ sau vụ đắm tàu buôn ở thế kỷ 17

Đối với diện tích rau vụ đông sớm như su hào, cải bắp, su lơ, rau ăn lá các loại đã thu hoạch xong, nông dân cần vệ sinh đồng ruộng, làm đất và xử lý ngay các mầm bệnh để tiếp tục trồng rau vụ mới.

Các địa phương khuyến cáo người dân mở rộng diện tích gieo trồng cây cải bắp, su hào, su lơ, hành, tỏi, khoai tây... trên các diện tích đất 2 vụ lúa 1 vụ đông để thu hoạch sớm, bán được giá, bảo đảm nguồn cung cấp cho thị trường Tết Bính Ngọ 2026...

Được biết thời gian gần đây, tại nhiều chợ dân sinh trên địa bàn thành phố, giá rau xanh đồng loạt tăng mạnh. Nông dân ở các vùng chuyên canh rau của Hải Phòng 'được mùa, được giá'.

Một hộ trồng rau củ lâu năm cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi, sâu bệnh ít, giá thương lái thu mua cao hơn, nên bà con rất phấn khởi. Vụ này, mỗi sào su hào cho thu lãi khoảng 10 triệu đồng, cao hơn khoảng 2 triệu đồng so với năm ngoái.

