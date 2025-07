Nông dân Hải Phòng hối hả xuống đồng khôi phục sản xuất sau bão số 3

Ngay sau khi bão số 3 suy yếu, bà con nông dân các địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng đang khẩn trương ra đồng khôi phục sản xuất.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại cánh đồng trên địa bàn xã Vĩnh Hải, nông dân khôi phục bờ đầm, bờ thửa, vớt rác, dọn cỏ, bèo cho diện tích lúa mùa mới cấy.

Nông dân Hải Phòng hối hả xuống đồng khôi phục sản xuất sau bão. Ảnh ND.

Sông lớn này ở Vĩnh Long xưa cá tôm bơi hàng đàn, nay bữa có bữa không khiến nghề gì đang bấp bênh?

Bà Nguyễn Thị Nhung, nông dân thôn Linh Đông, xã Vĩnh Hải cho biết, gia đình có 2 sào lúa mùa mới cấy bị ngập úng cục bộ hiện đang được tiêu úng kịp thời. Theo lãnh đạo xã Vĩnh Hải, thời điểm này toàn xã gieo cấy 95% diện tích lúa mùa (tương đương 1.483 ha), hiện còn 5% diện tích lúa mùa còn lại UBND xã tập trung đôn đốc bà con nông dân tập trung gieo cấy.

Cùng với đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu mưa sau bão, trên địa bàn xã có khoảng 10% diện tích lúa mới cấy (khu vực xã Tiền Phong trước đây) bị ngập úng, việc tiêu nước tiếp tục được thực hiện đến khi rút hết nước ngập úng tại các ruộng canh tác.

Máy cấy tại xã Tân Minh. Ảnh ND.

Ở tỉnh Cà Mau (mới) có 15 người đang nuôi chim đại bàng, diều hâu, chim cú mèo, chim cắt...chuyên săn

Tại xã Vĩnh Am, công tác khắc phục hậu quả bão số 3 và khôi phục sản xuất cũng được tập trung cao. Chánh Văn phòng HĐND, UBND xã Vĩnh Am Trần Đức Chín thông tin, xã tập trung kiểm tra, rà soát thiệt hại sau bão tới các thôn, khu dân cư, đồng thời tập trung chỉ đạo các thôn, người dân tập trung khôi phục sản xuất. Trọng tâm là tiêu thoát nước tại những vùng trũng ngập úng và các vùng nuôi trồng thủy sản thủy sản ngoài đê quốc gia tại thôn 7, xã Tam Cường cũ và khu vực sản xuất tôm, cá giống tại thôn Hội Am, xã Cao Minh trước đây.

Còn tại xã Tân Minh các hộ nông dân cũng đang hối hả xuống đồng để cấy những diện tích lúa còn lại chưa cấy trước bão.

Bà con nông dân xã Tân Minh xuống đồng cấy sau bão. Ảnh ND.

Nuôi con đặc sản hiền khô, dễ như ăn kẹo ở tỉnh Phú Yên cũ, bắt bao nhiêu bán hết bấy nhiêu

Một cán bộ xã Tân Minh cho biết, toàn xã có gần 1.400 ha lúa, đến nay cấy được trên 90%, ứng phó với bão số 3 vừa qua do chủ động làm tốt công tác phòng chống và nhân dân cũng rút kinh nghiệm từ cơn bão số 3 năm 2024 nên không bị ảnh hưởng nhiều. Ngay sau khi bão tan bà con đã xuống đồng để gieo cấy trở lại.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, đến nay, những diện tích cây rau màu bị ngập úng cục bộ trên địa bàn thuộc xã Nam Sách, Thái Tân, Đại Sơn, Chí Minh, phường Nguyễn Đại Năng (phía Tây thành phố), phường An Dương (phía Đông thành phố) bị ảnh hưởng ngập úng cơ bản đã được khắc phục.

Hiện, Sở đang tập trung chỉ đạo các địa phương, ngay sau bão số 3, khẩn trương khôi phục sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, khắc phục sự cố đê điểu xung yếu, trọng tâm là tập trung tiêu úng cho những diện tích lúa vùng trung bị ngập úng do ảnh hưởng của bão số 3, đồng thời hoàn thành gieo cấy xong gần 20.000 ha lúa mùa còn lại.