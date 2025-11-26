Gạo Việt Nam chuyển hướng bán sang châu Phi, Trung Đông khi Philippines cấm nhập khẩu, vì sao giá gạo Thái Lan vẫn tăng?

Theo truyền thông Thái Lan, trong khi giá gạo thế giới đang tiếp tục giảm do tình trạng dư cung toàn cầu và sản lượng đạt mức cao kỷ lục đang tràn ngập thị trường, giá gạo của Thái Lan lại đang tăng cao.

Duy trì cấm nhập khẩu từ Philippines, giá gạo Việt Nam "án binh bất động", một quốc gia Nam Á đấu thầu mua 50.000 tấn

Báo cáo Triển vọng Gạo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sản lượng gạo toàn cầu sẽ đạt mức kỷ lục 541,1 triệu tấn trong niên vụ 2025/26.

Điều này đã góp phần nâng nguồn cung gạo toàn cầu lên 729,5 triệu tấn, mức cao nhất được ghi nhận và là năm tăng trưởng thứ ba liên tiếp.

Tình trạng dư cung đã đẩy giá gạo xuống thấp ở hầu hết các nước xuất khẩu gạo lớn.

Ví dụ, trong tuần lễ đầu tháng 9/2025, giá gạo Mỹ cho thị trường Mỹ Latinh đã giảm 45 USD/tấn.

Tuy nhiên, Thái Lan đang đi ngược lại xu hướng này. Giá lúa gạo Thái Lan 100% loại B đã tăng lên 372 USD/tấn.

Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Thái Lan xác nhận rằng tất cả giá gạo xuất khẩu (FOB) của Thái Lan đều đang tăng.

Vùng đất này ở Nghệ An la liệt lan rừng quý, có cây lạ thả tha la chuỗi quả như ngàn, vạn chuỗi ngọc bích hiếm thấy

Gạo thơm Hom Mali của Thái Lan hiện có giá 1.148 USD/tấn, tăng vọt so với mức 1.109 USD chỉ hai tuần trước đó. Tương tự, giá gạo trắng và gạo đồ cũng tăng.

Nguyên nhân chính của sự gia tăng này là do đồng baht Thái liên tục tăng giá so với đồng USD.

Ngày 20/8, tỷ giá hối đoái giữa đồng baht và USD là 32,7 baht/USD, nhưng đến ngày 17/9, tỷ giá đã tăng lên 31,8 baht/USD.

Mặc dù số liệu xuất khẩu khả quan, tình hình của nông dân Thái Lan lại không mấy khả quan.

Một loài cá đặc sản Việt Nam, hễ "có việc" là nối đuôi nhau ngược nước, đi câu ở suối Tha La Tây Ninh giật liên tục

Gạo được bày bán tại siêu thị ở Bangkok, Thái Lan. Trong bối cảnh Philippines cấm nhập khẩu gạo, giá gạo thế giới giảm, gạo Việt Nam tăng xuất khẩu sang các quốc gia châu Phi, Trung Đông thì giá gạo Thái Lan lại tăng, ngược chiều so với thị trường toàn cầu. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Nuôi tôm, nuôi cá đặc sản kiểu công nghệ cao ở tỉnh Hưng Yên mới, có nhà bắt bán cầm về 3 tỷ

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan, giá lúa gạo do nông dân bán ra trên toàn quốc đang giảm.

Giá trung bình của lúa Jasmine vụ chính là 14.817 baht/tấn trong tuần từ ngày 8 đến ngày 14/9, giảm so với mức 14.825 baht của tuần trước.

Văn phòng Kinh tế Nông nghiệp Thái Lan (OAE) đã cảnh báo xu hướng này có thể tiếp tục.

Cơ quan này dự đoán một lượng lớn lúa chính vụ 2025/26 của Thái Lan - 17,375 triệu tấn - sẽ được đưa ra thị trường vào tháng 11/2025, đặt ra một thách thức đáng kể cho việc quản lý thị trường lúa gạo của nước này.

Theo: Vietnam+/TTXVN