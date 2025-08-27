Nông thôn mới ở Mường Bo của tỉnh Lào Cai, xây dựng miền quê đáng sống có các mô hình sản xuất mới

Bắt đầu từ thay đổi tư duy

Sau khi sáp nhập, bài toán lớn nhất đặt ra cho chính quyền địa phương xã Mường Bo là làm sao để thoát nghèo khi thiếu đất sản xuất, giao thông cách trở, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao...

Thay vì chạy theo thành tích, xã Mường Bo chọn cách làm thực chất, bắt đầu từ việc "nhìn lại chính mình". Chính quyền xã đã rà soát kỹ lưỡng từng tiêu chí nông thôn mới, xác định rõ đâu là điểm mạnh, đâu là "nút thắt" cần tháo gỡ để xây dựng một lộ trình cụ thể, "rõ người rõ việc".

Người dân xã Mường Bo đang dần thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Kim Thoa.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Mường Bo, khẳng định: “Đối với những tiêu chí đã đạt, chúng tôi tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng. Còn tiêu chí chưa đạt, xã sẽ tìm nguyên nhân, xây dựng kế hoạch và có lộ trình cụ thể. Mường Bo quyết tâm đến năm 2030 sẽ đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới”.

Nhưng sự thay đổi lớn nhất không nằm trên giấy tờ mà đến từ chính tư duy sản xuất của người dân. Nếu trước đây, bà con chỉ quen cấy một vụ lúa rồi bỏ hoang ruộng, thì nay câu chuyện đã khác.

“Trước thì chỉ cấy một vụ, đất bỏ hoang nhiều lắm. Hai năm nay chúng tôi làm hai vụ, vụ xuân cấy lúa tẻ, vụ mùa cấy nếp Mường Bo đặc sản, cũng thấy hiệu quả hơn hẳn, lúa gạo đầy nhà", bà Nông Thị Tín, thôn Mường Bo 1, vui vẻ chia sẻ.

Những hướng đi mới trên mảnh đất khó

Không chỉ dừng lại ở cây lúa, nhiều hộ dân đã mạnh dạn tận dụng lợi thế về nguồn nước tự nhiên để phát triển nghề nuôi cá nước lạnh như cá tầm, cá hồi – một hướng đi mang lại giá trị kinh tế cao và ổn định.

Ông Phàn Dào Quẩy, thôn Nậm Cang, một trong những người tiên phong phát triển nghề nuôi cá nước lạnh ở địa phương, cho biết: “Nhà tôi nuôi cá hơn 10 năm nay rồi. Ban đầu trong vùng chưa ai nuôi, sau thấy mình làm có hiệu quả thì cả làng đều làm theo. Bây giờ nhà tôi có khoảng 1.000 con cá thương phẩm và 5.000 cá giống, mỗi năm thu hoạch khoảng 10 tấn cá".

Nghề nuôi cá tầm đã giúp nhiều hộ gia đình ở xã Mường Bo nâng cao thu nhập. Ảnh: Kim Thoa.

Bên cạnh nông nghiệp, người dân Mường Bo vẫn luôn đau đáu gìn giữ những nét văn hóa truyền thống. Trong những nếp nhà gỗ đơn sơ của người Sa Phó, chị em phụ nữ vẫn ngày ngày cần mẫn bên khung thêu, làm ra những tấm thổ cẩm rực rỡ sắc màu. Tổ hợp tác thổ cẩm Nậm Kéng với 40 thành viên là minh chứng cho nỗ lực bảo tồn nghề của cha ông. Trước đây sản phẩm tiêu thụ thuận lợi, mang lại thu nhập ổn định; song những năm gần đây, đường giao thông xuống cấp khiến việc đưa sản phẩm ra thị trường gặp nhiều khó khăn.

Bà Lý Thị Ngay, thôn Nậm Kéng, bộc bạch: “Sản phẩm làm ra đẹp nhưng đường sá đi lại khó khăn quá, khách du lịch ngại vào. Chúng tôi chỉ mong đường sớm được sửa sang để khách vào xem và mua hàng. Khi đường tốt rồi, chị em sẽ làm được nhiều hàng hơn, quảng bá thổ cẩm của mình đi xa hơn. Thu nhập cũng được nâng lên nhiều".

Tháo "nút thắt" hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Nỗi trăn trở của bà Ngay cũng là khó khăn chung của cả xã. Nhiều năm qua, hạ tầng giao thông xuống cấp, đặc biệt là vào mùa mưa lũ, đã trở thành rào cản lớn nhất kìm hãm sự phát triển kinh tế và đời sống người dân.

Tin vui đã đến với người dân Mường Bo khi ngày 8/8 vừa qua, tuyến tỉnh lộ 152B đoạn Thanh Phú – Nậm Cang đã chính thức được khởi công cải tạo, nâng cấp. Đây được xem là công trình mang tính bước ngoặt, khi hoàn thành sẽ kết nối thông suốt các xã khu vực Tây Nam Lào Cai.

Con đường không chỉ giúp việc giao thương hàng hóa, nông sản thuận lợi mà còn mở ra cơ hội vàng để Mường Bo phát triển du lịch cộng đồng, bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa và hoàn thiện tiêu chí hạ tầng quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Mường Bo, thời gian tới, xã sẽ tập trung vào ba nhiệm vụ chính, trong đó có phát triển du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa. Ảnh: Kim Thoa.

Song song với đầu tư hạ tầng giao thông, xã cũng tích cực tạo sinh kế bền vững cho người dân. Nhiều lớp đào tạo nghề được mở ra, các chương trình kết nối với doanh nghiệp, khách sạn, khu du lịch được đẩy mạnh để giới thiệu việc làm, giúp nhiều lao động địa phương có thêm thu nhập.

“Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã Mường Bo đạt 40 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 9,6%. Thời gian tới, xã sẽ tập trung vào ba nhiệm vụ chính, đó là phát triển du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa; phát triển các sản phẩm đặc hữu như cá tầm, cá hồi, gạo nếp Mường Bo và đẩy mạnh tạo việc làm, dạy nghề để đảm bảo người dân có thu nhập ổn định", Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Trung Kiên cho biết thêm.



Từ những đổi thay trong từng nếp nhà, cùng quyết tâm của chính quyền, kinh tế Mường Bo đang dần khởi sắc. Khi đời sống người dân được nâng cao, niềm tin được củng cố, công cuộc xây dựng nông thôn mới ở miền đất khó này chắc chắn sẽ sớm về đích.

Xã Mường Bo được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Liên Minh và Mường Bo thuộc thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai cũ. Xã có diện tích tự nhiên 148,26km², với dân số 8.755 người, trong đó người dân tộc thiểu số là 8.531 người, chiếm 97,44% dân số trong xã.