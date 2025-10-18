Chủ đề nóng

Novaland lên tiếng về việc phát hành trái phiếu được nêu trong Kết luận của Thanh tra Chính phủ

Quang Dương Thứ bảy, ngày 18/10/2025 13:08 GMT+7
Novaland đã lên tiếng sau thông tin liên quan đến các gói trái phiếu do Novaland và các công ty con phát hành được đề cập trong Kết luận của Thanh tra Chính phủ.
Như Dân Việt đã thông tin, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận Thanh tra về việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của 67 tổ chức phát hành, giai đoạn 01/01/2015 – 30/06/2023. Trong đó có đề cập đến nhóm Tập đoàn Novaland và các công ty con (sau đây gọi chung là “Novaland”).

Đã tất toán gần 44% dư nợ

Novaland cho biết, đây là các gói trái phiếu phát hành từ ngày 01/02/2015 đến 30/06/2023, tổng dư nợ tại thời điểm 30/06/2023 là 34.878 tỷ đồng.

Sau quá trình tái cấu trúc trong năm 2024 – 2025, hiện phần lớn các gói trái phiếu này đã được Novaland tất toán toàn bộ nợ gốc, lãi; và chỉ còn một vài gói còn tồn đọng dư nợ. Tổng dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ tính đến 30/09/2025 là 19.559 tỷ đồng. Như vậy, Novaland đã tất toán được 15.319 tỷ đồng (chiếm gần 44% tổng dư nợ tại 30/06/2023).

Novaland đã có phản hồi những thông tin liên quan được Thanh tra Chính phủ đề cập. Ảnh: D.V

Đối với 24 gói trái phiếu Thanh tra Chính phủ đã có kiến nghị chuyển thông tin đến các cơ quan chức năng, Novaland đã thanh toán và tất toán 15 gói trái phiếu với tổng giá trị ban đầu 7.000 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 57,7% tổng dư nợ ban đầu). Cơ bản hoàn tất cơ cấu và gia hạn được 1 gói trái phiếu với tổng trị giá ban đầu 250 tỷ đồng; duy trì thanh toán đúng hạn 7 gói trái phiếu từ nguồn doanh thu hợp pháp của các dự án.

Đối với 1 gói trái phiếu quá hạn còn lại (chiếm tỷ lệ 8,2% tổng dư nợ ban đầu), Novaland cũng đã tiến hành thanh toán gốc và lãi cho các trái chủ để giảm dư nợ từ 1.000 tỷ đồng xuống còn 833 tỷ đồng và đang tiếp tục xử lý bằng nhiều giải pháp được các trái chủ đồng thuận.

Về nội dung trong Kết luận Thanh tra liên quan đến việc công bố thông tin phát hành các gói trái phiếu, Novaland khẳng định luôn chú trọng và nỗ lực ở mức cao nhất để tuân thủ, chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật.

Tuy nhiên, xuất phát từ một số sự kiện khách quan, bất khả kháng nên đơn vị này cho rằng "không kiểm soát được, đặc biệt trong giai đoạn giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19, nên quá trình thực hiện công bố thông tin trái phiếu đã xảy ra thiếu sót một số thông tin và có sự chậm trễ".

Cam kết minh bạch thông tin

Theo Novaland, ngay khi có thể khắc phục được các nguyên nhân khách quan, đơn vị này đã nhanh chóng thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của trái chủ.

"Đồng thời, Novaland cam kết về sự minh bạch trong việc công bố thông tin, cũng như luôn chủ động cập nhật các thông tin chính xác, kịp thời về tình hình của Tập đoàn và đề xuất các giải pháp cho các gói trái phiếu đến nhà đầu tư", đại diện đơn vị cho biết.

Về các nội dung liên quan đến trách nhiệm quản lý nguồn vốn trái phiếu doanh nghiệp, Novaland cho rằng đã sử dụng nguồn tiền từ phát hành trái phiếu theo đúng mục đích phát hành và phương án phát hành được phê duyệt.

Novaland cũng đã chuyển giao đầy đủ vốn từ phát hành trái phiếu cho đúng bên nhận vốn góp đã được xác định tại phương án phát hành trái phiếu và thực hiện trách nhiệm quản lý vốn theo quy định của pháp luật về trái phiếu.

Cụ thể định kỳ hàng quý, hàng tháng và hàng năm Novaland vẫn yêu cầu đối tác thực hiện đối chiếu công nợ theo các hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký kết, cung cấp tiến độ pháp lý và kết quả kinh doanh của các dự án đầu tư.

Novaland khẳng định ghi nhận những thiếu sót trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ mà Kết luận Thanh tra đã nêu và luôn nỗ lực ở mức cao nhất trong việc xây dựng các phương án khắc phục các thiếu sót đó để thực hiện đúng các cam kết với các trái chủ.

Novaland cho biết đã chủ động gửi các văn bản giải trình đến Thanh tra Chính phủ, để cơ quan chức năng có cơ sở xem xét lại Kết luận Thanh tra.

Đồng thời cập nhật thông tin về dư nợ và phương án thanh toán cụ thể đối với các gói trái phiếu còn tồn đọng dư nợ tại thời điểm hiện nay; cũng như ghi nhận những nỗ lực thực hiện nghĩa vụ trái phiếu của Novaland trong suốt thời gian qua.

"Novaland cam kết chủ động hợp tác minh bạch cùng các cơ quan chức năng để sớm làm rõ các điểm được ghi nhận trong Kết luận. Đồng thời nhanh chóng khắc phục các thiếu sót còn tồn đọng để đảm bảo quyền lợi cho các trái chủ", đơn vị này nêu.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp: Có thể bị thu hồi đất

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, chẳng hạn từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm hoặc sang đất ở, là nhu cầu phổ biến của người dân. Tuy nhiên, nếu thực hiện không đúng quy định, người sử dụng đất có thể bị xử phạt, thậm chí bị thu hồi đất.

Thanh tra Chính phủ phát hiện hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu sử dụng sai mục đích tại một số ngân hàng

Thanh tra Chính phủ phát hiện hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu sử dụng sai mục đích tại một số ngân hàng

Đường đi của hàng nghìn tỷ đồng huy động trái phiếu tại Tập đoàn Novaland

Đường đi của hàng nghìn tỷ đồng huy động trái phiếu tại Tập đoàn Novaland

80 sổ đỏ của Ngân 98 đang bị tạm giữ: Sẽ bị tịch thu trong trường hợp nào?

80 sổ đỏ của Ngân 98 đang bị tạm giữ: Sẽ bị tịch thu trong trường hợp nào?

Đêm kinh hoàng của người đàn ông Cao Bằng: Phá tường thoát lũ, trắng tay sau trận nước dữ

Nhân ái
Đêm kinh hoàng của người đàn ông Cao Bằng: Phá tường thoát lũ, trắng tay sau trận nước dữ

Đọc thêm

Ai đã tìm cách 'cưa ghế' của HLV Shin Tae-yong tại ĐT Indonesia?
Thể thao

Ai đã tìm cách "cưa ghế" của HLV Shin Tae-yong tại ĐT Indonesia?

Thể thao

Một cầu thủ nhập tịch Indonesia được cho là đã yêu cầu Liên đoàn bóng đá nước này sa thải HLV Shin Tae-yong.

Nông nghiệp đô thị sinh thái: Bước chuyển chiến lược trong phát triển nông thôn Hà Nội trong nhiệm kỳ mới (Bài cuối)
Tin tức

Nông nghiệp đô thị sinh thái: Bước chuyển chiến lược trong phát triển nông thôn Hà Nội trong nhiệm kỳ mới (Bài cuối)

Tin tức

Bước sang giai đoạn mới, Thành ủy Hà Nội xác định định hướng trọng tâm là xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu bản sắc; phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái; và hình thành lớp nông dân văn minh, hội nhập.

Vụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ chưa đủ tuổi: Khi hình phạt bị áp dụng quá cứng nhắc
Bạn đọc

Vụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ chưa đủ tuổi: Khi hình phạt bị áp dụng quá cứng nhắc

Bạn đọc

Viện KSND Tối cao vừa có thông báo gửi các đơn vị nghiệp vụ rút kinh nghiệm trong việc tuyên án tù đối với bị cáo Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi, Khánh Hòa), hiện là chồng, về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, là vợ. Bản án là câu hỏi lớn về ranh giới giữa pháp luật và tình yêu, giữa sự trừng phạt và mục tiêu cải tạo, giáo dục trong thực tiễn xét xử.

Trồng mai vàng bán Tết kiểu công nghệ Internet kết nối vạn vật, cả làng ở nơi này TPHCM tò mò tới xem
Nhà nông

Trồng mai vàng bán Tết kiểu công nghệ Internet kết nối vạn vật, cả làng ở nơi này TPHCM tò mò tới xem

Nhà nông

Anh Bùi Ngọc Đức, chủ vườn mai vàn ở xã Bình Lợi, TP HCM đã dốc vốn đầu tư ứng dụng công nghệ Internet kết nối vạn vật-IoT trồng mai vàng bán Tết. Theo anh, công nghệ IoT giúp nâng cao chất lượng cây mai vàng chưng tết. Anh Đức đang có 2ha vườn trồng mai vàng.

Bí thư Thành uỷ Trần Lưu Quang: ‘Văn học nghệ thuật phải đi vào giới trẻ’
Chuyển động Sài Gòn

Bí thư Thành uỷ Trần Lưu Quang: ‘Văn học nghệ thuật phải đi vào giới trẻ’

Chuyển động Sài Gòn

Theo Bí thư Thành uỷ Trần Lưu Quang, văn học nghệ thuật TP.HCM cần đổi mới cách tiếp cận với công chúng, sản phẩm văn học nghệ thuật phải phù hợp với giới trẻ.

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách
Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách

Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay 18/10 đang biến động mạnh dữ dội. Tại TP.HCM, người dân đã xếp hàng từ rất sớm chờ mua vàng nhẫn. Mới 8h, tiệm vàng từ chối bán.

Hoàng Đức sẽ “giúp” HLV Harry Kewell và Đỗ Hoàng Hên ra mắt thành công?
Thể thao

Hoàng Đức sẽ “giúp” HLV Harry Kewell và Đỗ Hoàng Hên ra mắt thành công?

Thể thao

Hoàng Đức hiện không có thể trạng tốt nhất và điều này có thể khiến CLB Ninh Bình gặp khó khăn khi chạm trán Hà Nội FC, đội bóng đang có quyết tâm rất cao trong màn ra mắt của HLV Harry Kewell và có thể là cả Đỗ Hoàng Hên.

Nâng cấp sân Thống Nhất tốn bao nhiêu tiền và sẽ có bao nhiêu chỗ ngồi?
Thể thao

Nâng cấp sân Thống Nhất tốn bao nhiêu tiền và sẽ có bao nhiêu chỗ ngồi?

Thể thao

Nếu không có gì thay đổi, sân Thống Nhất (TP.HCM) sẽ chính thức được nâng cấp và sửa chữa vào tháng 11 tới đây.

TP.HCM dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài: Đón cả vốn lẫn công nghệ
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài: Đón cả vốn lẫn công nghệ

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đã vươn lên dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài qua 9 tháng đầu năm 2025, phản ánh sức hấp dẫn của “siêu đô thị” với vai trò trung tâm kinh tế hàng đầu Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư toàn cầu.

Loại rau khô như rơm, giá nửa triệu đồng 1 kg, cực giàu dinh dưỡng, đem làm gỏi chay ăn là nghiền
Gia đình

Loại rau khô như rơm, giá nửa triệu đồng 1 kg, cực giàu dinh dưỡng, đem làm gỏi chay ăn là nghiền

Gia đình

Loại rau này được miêu tả với hình dạng "khô như rơm", màu xanh nhạt không chỉ ăn ngon mà còn rất tốt cho sức khỏe như chống táo bón, dưỡng thai cho bà bầu

Mưa lớn suốt đêm, nhiều khu vực ở Đà Nẵng chìm trong biển nước
Tin tức

Mưa lớn suốt đêm, nhiều khu vực ở Đà Nẵng chìm trong biển nước

Tin tức

Từ đêm 17 đến sáng 18/10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại Đà Nẵng, đặc biệt là phường Liên Chiểu và khu công nghiệp Hòa Khánh, ngập sâu hơn nửa mét, giao thông tê liệt, người dân cùng phương tiện bì bõm lội nước.

Tin bão mới nhất: Chiều tối mai (19/10), bão FENGSHEN vào biển Đông, thành cơn bão số 12, dự báo sớm kịch bản đổ bộ
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Chiều tối mai (19/10), bão FENGSHEN vào biển Đông, thành cơn bão số 12, dự báo sớm kịch bản đổ bộ

Nhà nông

Tin bão mới nhất, dự báo trong sáng mai (19/10) bão FENGSHEN sẽ đổ bộ vào vào khu vực đảo Luzon (Philippines), chiều và tối mai bão FENGSHEN sẽ đi qua đảo Luzon (Philippines) và đi vào biển Đông trở thành cơn bão số 12.

Link xem trực tiếp Chung kết Miss Grand International 2025
Văn hóa - Giải trí

Link xem trực tiếp Chung kết Miss Grand International 2025

Văn hóa - Giải trí

Dân Việt xin gửi đến quý độc giả link xem trực tiếp đêm Chung kết Miss Grand International 2025, sự kiện diễn ra vào tối nay (18/10) tại Thái Lan.

Thông tin mới về vụ học sinh lớp 11 đâm tử vong học sinh lớp 12 cùng trường ở Thanh Hóa
Pháp luật

Thông tin mới về vụ học sinh lớp 11 đâm tử vong học sinh lớp 12 cùng trường ở Thanh Hóa

Pháp luật

Trường THPT Đặng Thai Mai (Thanh Hóa) đã có văn bản báo cáo về vụ việc một học sinh lớp 12 của trường bị bạn học đâm tử vong sau buổi học sáng ngày 17/10.

Cảnh báo khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm ở Tây Ninh, Đồng Tháp
Nhà nông

Cảnh báo khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm ở Tây Ninh, Đồng Tháp

Nhà nông

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh và Đồng Tháp đã phát cảnh báo về khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm.

Một xã của tỉnh Đồng Nai giáp biên giới Campuchia, không còn hộ nghèo, nông thôn ngày càng hiện đại
Nhà nông

Một xã của tỉnh Đồng Nai giáp biên giới Campuchia, không còn hộ nghèo, nông thôn ngày càng hiện đại

Nhà nông

Là vùng đất xa khu trung tâm, trước đây đời sống người dân xã biên giới Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai còn khó khăn, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn. Hôm nay, diện mạo của vùng đất biên giới này đang ngày càng đổi thay, đời sống người dân không ngừng được cải thiện.

Ông Zelensky nói ghét ông Putin
Điểm nóng

Ông Zelensky nói ghét ông Putin

Điểm nóng

Nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky cho biết ông ghét Tổng thống Nga Vladimir Putin và khẳng định ông cũng có cảm giác tương tự.

Nông thôn Tây Bắc: Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở

Lai Châu Ngày Mới

Từ ngày 17-19/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở năm 2025.

Sân bay Long Thành sẽ đón chuyến bay thương mại đầu tiên vào tháng 6/2026, tiến độ có đảm bảo?
Kinh tế

Sân bay Long Thành sẽ đón chuyến bay thương mại đầu tiên vào tháng 6/2026, tiến độ có đảm bảo?

Kinh tế

Ông Lê Hoàng Minh - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết, các công trình phục vụ quản lý bay tại dự án sân bay Long Thành là "mắt xích" trọng yếu trong hệ thống điều hành bay quốc gia.

Trao tặng Học viện cán bộ TP.HCM Không gian “Cây tri thức” và 126.000 quyển sách
Chuyển động Sài Gòn

Trao tặng Học viện cán bộ TP.HCM Không gian “Cây tri thức” và 126.000 quyển sách

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 18/10, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp Học viện Cán bộ TP.HCM tổ chức Lễ ký kết và trao tặng Không gian “Cây tri thức” và 126.000 quyển sách.

Chuyện chưa kể về nhà thơ Nguyễn Duy: Mồ côi mẹ từ bé, từng bán thịt vịt mưu sinh, hai lần bị đột quỵ
Văn hóa - Giải trí

Chuyện chưa kể về nhà thơ Nguyễn Duy: Mồ côi mẹ từ bé, từng bán thịt vịt mưu sinh, hai lần bị đột quỵ

Văn hóa - Giải trí

Nhà thơ Nguyễn Duy - tác giả của bài thơ nổi tiếng "Tre Việt Nam" từng có thời gian phải mở quán thịt vịt và in lịch thơ để mưu sinh.

Sau kiến nghị khẩn, những cảng nào tại TP.HCM được phép nhận tàu khách quốc tế?
Chuyển động Sài Gòn

Sau kiến nghị khẩn, những cảng nào tại TP.HCM được phép nhận tàu khách quốc tế?

Chuyển động Sài Gòn

Bộ Xây dựng đồng ý chấp thuận chủ trương tiếp tục tiếp nhận tàu khách quốc tế tại một số bến cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải trước kiến nghị khẩn của hàng loạt doanh nghiệp du lịch lữ hành và Sở Du lịch TP.HCM.

Phó Công an xã ở Quảng Ngãi chỉ huy lực lượng luồn rừng sâu tìm cụ bà 95 tuổi đi lạc
Tin tức

Phó Công an xã ở Quảng Ngãi chỉ huy lực lượng luồn rừng sâu tìm cụ bà 95 tuổi đi lạc

Tin tức

Sau nhiều giờ tập trung lực lượng tìm kiếm, công an xã Kon Braih đã tìm được cụ Y Bẽ (95 tuổi), ở thôn Đăk Ơ Nglăng, xã Kon Braih đã đi lạc nhiều ngày trong rừng sâu.

Tàu ngầm Nga bất ngờ nổi lên ngoài khơi nước Pháp khiến NATO hoảng hồn
Điểm nóng

Tàu ngầm Nga bất ngờ nổi lên ngoài khơi nước Pháp khiến NATO hoảng hồn

Điểm nóng

Sự xuất hiện của tàu ngầm B-261 Novorossiysk của Nga, một tàu sân bay mang tên lửa Kalibr-PL, ngoài khơi bờ biển Pháp đã gây lo ngại trong Lực lượng Hải quân Liên hợp NATO.

Bắt 4 đối tượng hành hung tài xế ở Đắk Lắk, tranh giành khách
Pháp luật

Bắt 4 đối tượng hành hung tài xế ở Đắk Lắk, tranh giành khách

Pháp luật

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng chặn xe hành xung một tài xe dịch vụ trên địa bàn xã Đắk Liêng nhằm tranh giành khách.

Hậu vệ Việt kiều Bỉ 18 tuổi được định giá 250.000 euro đã có quốc tịch Việt Nam?
Thể thao

Hậu vệ Việt kiều Bỉ 18 tuổi được định giá 250.000 euro đã có quốc tịch Việt Nam?

Thể thao

Chuyên trang chuyển nhượng uy tín Transfermark vừa cập nhật hậu vệ Việt kiều Bỉ 18 tuổi Lenn-Minh Trần là cầu thủ song tịch, gồm Bỉ và Việt Nam. Trước đó, gia đình cầu thủ này đã nhờ tư vấn để nhập quốc tịch Việt Nam.

Phá rừng tự nhiên ở Lạng Sơn: Những số phận day dứt mang món nợ với rừng xanh(Video cuối)
Bạn đọc

Phá rừng tự nhiên ở Lạng Sơn: Những số phận day dứt mang món nợ với rừng xanh(Video cuối)

Bạn đọc

Sau nhiều tháng băng rừng, theo dấu những chuyến xe gỗ lậu và vạch trần đường dây phá rừng tự nhiên ở Lạng Sơn, nhóm phóng viên Báo Điện tử Dân Việt trở lại nơi khởi đầu của hành trình điều tra tại xã Hồng Phong. Ở đây, giữa những sườn núi trọc đang dần phủ xanh trở lại, vẫn còn đó những con người sống day dứt với món nợ rừng xanh.

Nguyên chủ tịch xã ở Nghệ An tử vong do dây cáp vướng vào cổ
Tin tức

Nguyên chủ tịch xã ở Nghệ An tử vong do dây cáp vướng vào cổ

Tin tức

Tối 17/10, ông N.Q.L., nguyên Chủ tịch UBND xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), tử vong khi đi xe máy về nhà và vướng vào dây cáp vắt ngang đường sau bão số 10.

'Ổn định' có phải là lợi thế cạnh tranh duy nhất của khu vực công để giữ người giỏi?
Xã hội

"Ổn định" có phải là lợi thế cạnh tranh duy nhất của khu vực công để giữ người giỏi?

Xã hội

Một số chuyên gia cho rằng sự ổn định nghề nghiệp là lợi thế cạnh tranh duy nhất của khu vực công, giúp thu hút và giữ chân nhân lực có chuyên môn, chứ không phải nguyên nhân gây trì trệ.

