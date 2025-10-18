Novaland lên tiếng về việc phát hành trái phiếu được nêu trong Kết luận của Thanh tra Chính phủ





Như Dân Việt đã thông tin, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận Thanh tra về việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của 67 tổ chức phát hành, giai đoạn 01/01/2015 – 30/06/2023. Trong đó có đề cập đến nhóm Tập đoàn Novaland và các công ty con (sau đây gọi chung là “Novaland”).

Đã tất toán gần 44% dư nợ

Novaland cho biết, đây là các gói trái phiếu phát hành từ ngày 01/02/2015 đến 30/06/2023, tổng dư nợ tại thời điểm 30/06/2023 là 34.878 tỷ đồng.

Sau quá trình tái cấu trúc trong năm 2024 – 2025, hiện phần lớn các gói trái phiếu này đã được Novaland tất toán toàn bộ nợ gốc, lãi; và chỉ còn một vài gói còn tồn đọng dư nợ. Tổng dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ tính đến 30/09/2025 là 19.559 tỷ đồng. Như vậy, Novaland đã tất toán được 15.319 tỷ đồng (chiếm gần 44% tổng dư nợ tại 30/06/2023).

Novaland đã có phản hồi những thông tin liên quan được Thanh tra Chính phủ đề cập. Ảnh: D.V

Đối với 24 gói trái phiếu Thanh tra Chính phủ đã có kiến nghị chuyển thông tin đến các cơ quan chức năng, Novaland đã thanh toán và tất toán 15 gói trái phiếu với tổng giá trị ban đầu 7.000 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 57,7% tổng dư nợ ban đầu). Cơ bản hoàn tất cơ cấu và gia hạn được 1 gói trái phiếu với tổng trị giá ban đầu 250 tỷ đồng; duy trì thanh toán đúng hạn 7 gói trái phiếu từ nguồn doanh thu hợp pháp của các dự án.

Đối với 1 gói trái phiếu quá hạn còn lại (chiếm tỷ lệ 8,2% tổng dư nợ ban đầu), Novaland cũng đã tiến hành thanh toán gốc và lãi cho các trái chủ để giảm dư nợ từ 1.000 tỷ đồng xuống còn 833 tỷ đồng và đang tiếp tục xử lý bằng nhiều giải pháp được các trái chủ đồng thuận.

Về nội dung trong Kết luận Thanh tra liên quan đến việc công bố thông tin phát hành các gói trái phiếu, Novaland khẳng định luôn chú trọng và nỗ lực ở mức cao nhất để tuân thủ, chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật.

Tuy nhiên, xuất phát từ một số sự kiện khách quan, bất khả kháng nên đơn vị này cho rằng "không kiểm soát được, đặc biệt trong giai đoạn giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19, nên quá trình thực hiện công bố thông tin trái phiếu đã xảy ra thiếu sót một số thông tin và có sự chậm trễ".

Cam kết minh bạch thông tin

Theo Novaland, ngay khi có thể khắc phục được các nguyên nhân khách quan, đơn vị này đã nhanh chóng thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của trái chủ.

"Đồng thời, Novaland cam kết về sự minh bạch trong việc công bố thông tin, cũng như luôn chủ động cập nhật các thông tin chính xác, kịp thời về tình hình của Tập đoàn và đề xuất các giải pháp cho các gói trái phiếu đến nhà đầu tư", đại diện đơn vị cho biết.

Về các nội dung liên quan đến trách nhiệm quản lý nguồn vốn trái phiếu doanh nghiệp, Novaland cho rằng đã sử dụng nguồn tiền từ phát hành trái phiếu theo đúng mục đích phát hành và phương án phát hành được phê duyệt.

Novaland cũng đã chuyển giao đầy đủ vốn từ phát hành trái phiếu cho đúng bên nhận vốn góp đã được xác định tại phương án phát hành trái phiếu và thực hiện trách nhiệm quản lý vốn theo quy định của pháp luật về trái phiếu.

Cụ thể định kỳ hàng quý, hàng tháng và hàng năm Novaland vẫn yêu cầu đối tác thực hiện đối chiếu công nợ theo các hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký kết, cung cấp tiến độ pháp lý và kết quả kinh doanh của các dự án đầu tư.



Novaland khẳng định ghi nhận những thiếu sót trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ mà Kết luận Thanh tra đã nêu và luôn nỗ lực ở mức cao nhất trong việc xây dựng các phương án khắc phục các thiếu sót đó để thực hiện đúng các cam kết với các trái chủ.



Novaland cho biết đã chủ động gửi các văn bản giải trình đến Thanh tra Chính phủ, để cơ quan chức năng có cơ sở xem xét lại Kết luận Thanh tra.

Đồng thời cập nhật thông tin về dư nợ và phương án thanh toán cụ thể đối với các gói trái phiếu còn tồn đọng dư nợ tại thời điểm hiện nay; cũng như ghi nhận những nỗ lực thực hiện nghĩa vụ trái phiếu của Novaland trong suốt thời gian qua.

"Novaland cam kết chủ động hợp tác minh bạch cùng các cơ quan chức năng để sớm làm rõ các điểm được ghi nhận trong Kết luận. Đồng thời nhanh chóng khắc phục các thiếu sót còn tồn đọng để đảm bảo quyền lợi cho các trái chủ", đơn vị này nêu.