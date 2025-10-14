Sun Group, Novaland, Hoa Sen... “rót” 35.000 tỷ đồng đầu tư vào Lâm Đồng

Lâm Đồng kêu gọi đầu tư loạt dự án, tổng vốn hơn 35.000 tỷ đồng

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư 2025 với chủ đề "Lâm Đồng bứt phá tiềm năng, nâng tầm vị thế".



Trong 72 dự án mà tỉnh Lâm Đồng kêu gọi đầu tư, có nhiều dự án quy mô lớn như: Khu du lịch Đan Kia - Suối Vàng (3.998 ha, phường Lang Biang - Đà Lạt); 4 dự án tổ hợp công nghiệp khai thác bôxít và chế biến alumin - nhôm (tổng diện tích 3.000 ha); khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (440 ha); khu dân cư nông thôn Bưng Thị - Tà Kóu (625 ha, xã Hàm Thuận Nam); khu đô thị thương mại dịch vụ mới Tiến Thành (346 ha, phường Tiến Thành); khu đô thị sân bay Phan Thiết (294 ha, phường Mũi Né)…



Một góc tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.

Trong khuôn khổ hội nghị, UBND tỉnh Lâm Đồng trao 9 chủ trương và chứng nhận đầu tư cho 8 doanh nghiệp, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 35.000 tỷ đồng. Dự kiến các dự án sử dụng quỹ đất khoảng 2.300 ha, thuộc các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, bất động sản và năng lượng tái tạo.



Các dự án tiêu biểu như: Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né (khu 3) là dự án có tổng vốn đầu tư lớn nhất với 12.077 tỷ đồng, quy mô 219 ha.

Bên cạnh đó có Tổ hợp Khu du lịch Thung lũng Đại Dương (6.400 tỷ đồng, 986 ha) của Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận;



Một số dự án khác gồm Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Eco Grand Land (1.284 tỷ đồng, 46 ha) của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eco Grand Land; Dự án nâng cấp, phục hồi cảnh quan Khu du lịch Hồ Than Thở (1.275 tỷ đồng, 118 ha) của Công ty TNHH Thuỳ Dương; Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen (1.270 tỷ đồng, 521 ha) của Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen; Cụm công nghiệp Đạ Oai (172,5 tỷ đồng, 41 ha) của CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công.



Ngoài ra còn Khu chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao tại Đắk Nông (8.059 tỷ đồng, 451 ha) của Công ty TNHH Trang trại bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Đắk Nông; Nhà máy công nghiệp Neotek Việt Nam (2.200 tỷ đồng, 13 ha) của Công ty Neosem Limited; Nhà máy sản xuất giày thể thao Bình Thuận (894 tỷ đồng, 8 ha) của Công ty TNHH Đại Hoa.

Trong số đơn vị nhận chứng nhận đầu tư và ký thỏa thuận có nhiều tập đoàn, công ty lớn như Sun Group, Vingroup, Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group), Novaland, Hoa Sen Group.

