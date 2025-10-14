Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Sun Group, Novaland, Hoa Sen... “rót” 35.000 tỷ đồng đầu tư vào Lâm Đồng

Thứ ba, ngày 14/10/2025 06:45 GMT+7
Hội nghị xúc tiến đầu tư Lâm Đồng 2025 thu hút sự tham gia của nhiều “ông lớn” như Sun Group, Vingroup, Novaland… với tổng vốn đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng, mở ra kỳ vọng bứt phá kinh tế vùng.
Lâm Đồng kêu gọi đầu tư loạt dự án, tổng vốn hơn 35.000 tỷ đồng

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư 2025 với chủ đề "Lâm Đồng bứt phá tiềm năng, nâng tầm vị thế".

Trong 72 dự án mà tỉnh Lâm Đồng kêu gọi đầu tư, có nhiều dự án quy mô lớn như: Khu du lịch Đan Kia - Suối Vàng (3.998 ha, phường Lang Biang - Đà Lạt); 4 dự án tổ hợp công nghiệp khai thác bôxít và chế biến alumin - nhôm (tổng diện tích 3.000 ha); khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (440 ha); khu dân cư nông thôn Bưng Thị - Tà Kóu (625 ha, xã Hàm Thuận Nam); khu đô thị thương mại dịch vụ mới Tiến Thành (346 ha, phường Tiến Thành); khu đô thị sân bay Phan Thiết (294 ha, phường Mũi Né)…

Một góc tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.

Trong khuôn khổ hội nghị, UBND tỉnh Lâm Đồng trao 9 chủ trương và chứng nhận đầu tư cho 8 doanh nghiệp, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 35.000 tỷ đồng. Dự kiến các dự án sử dụng quỹ đất khoảng 2.300 ha, thuộc các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, bất động sản và năng lượng tái tạo.

Các dự án tiêu biểu như: Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né (khu 3) là dự án có tổng vốn đầu tư lớn nhất với 12.077 tỷ đồng, quy mô 219 ha.

Bên cạnh đó có Tổ hợp Khu du lịch Thung lũng Đại Dương (6.400 tỷ đồng, 986 ha) của Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận;

Một số dự án khác gồm Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Eco Grand Land (1.284 tỷ đồng, 46 ha) của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eco Grand Land; Dự án nâng cấp, phục hồi cảnh quan Khu du lịch Hồ Than Thở (1.275 tỷ đồng, 118 ha) của Công ty TNHH Thuỳ Dương; Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen (1.270 tỷ đồng, 521 ha) của Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen; Cụm công nghiệp Đạ Oai (172,5 tỷ đồng, 41 ha) của CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công.

Ngoài ra còn Khu chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao tại Đắk Nông (8.059 tỷ đồng, 451 ha) của Công ty TNHH Trang trại bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Đắk Nông; Nhà máy công nghiệp Neotek Việt Nam (2.200 tỷ đồng, 13 ha) của Công ty Neosem Limited; Nhà máy sản xuất giày thể thao Bình Thuận (894 tỷ đồng, 8 ha) của Công ty TNHH Đại Hoa.

Trong số đơn vị nhận chứng nhận đầu tư và ký thỏa thuận có nhiều tập đoàn, công ty lớn như Sun Group, Vingroup, Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group), Novaland, Hoa Sen Group.

Ngôi nhà 3 gian ở Vĩnh Phúc: Kiến trúc hiện đại hòa với ký ức quê hương

Ngôi nhà ba gian rộng 200 m2 tại Vĩnh Phúc là công trình kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Với triết lý gắn kết gia đình, ngôi nhà tạo nên không gian sống đậm chất Việt nhưng mang ngôn ngữ kiến trúc đương đại.

Dự báo kịch bản thị trường bất động sản phía Nam các tháng cuối năm 2025

Dự báo kịch bản thị trường bất động sản phía Nam các tháng cuối năm 2025

Đà Nẵng thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cho loạt dự án lớn bị “treo” vì vướng giá đất

Đà Nẵng thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cho loạt dự án lớn bị “treo” vì vướng giá đất

Cần giữ lãi vay 4,8% để người dân dễ tiếp cận nhà ở xã hội

Cần giữ lãi vay 4,8% để người dân dễ tiếp cận nhà ở xã hội

Hải Phòng công bố điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải đến năm 2045

Hải Phòng công bố điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải đến năm 2045

Ngân 98, Thùy Tiên, Hằng Du Mục bị bắt giam: Sự sụp đổ của các “chiến thần livestream”
Ngân 98, Thùy Tiên, Hằng Du Mục bị bắt giam: Sự sụp đổ của các “chiến thần livestream”

Trước Ngân 98, không ít gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội đã bị tạm giam để điều tra vì trốn thuế, sản xuất, buôn bán hàng giả.

“Không còn che giấu được nữa”, chuyên gia Phương Tây đề cập đến khả năng sơ tán Kiev
“Không còn che giấu được nữa”, chuyên gia Phương Tây đề cập đến khả năng sơ tán Kiev

Ukraine có thể buộc phải sơ tán các thành phố lớn, bao gồm cả thủ đô, do không còn khả năng chống đỡ các đợt tấn công của Nga, chuyên gia địa chính trị Anh Alexandr Mercouris nhận định.

'Cây vàng đen' Việt Nam, trên con đường dẫn đến chuỗi giá trị tỷ đô đang gặp nút thắt gì?
"Cây vàng đen" Việt Nam, trên con đường dẫn đến chuỗi giá trị tỷ đô đang gặp nút thắt gì?

Dù lọt vào nhóm các mặt hàng nông sản tỷ đô, giá trị xuất khẩu sau 9 tháng năm 2025 gần 1,3 tỷ USD, nhưng hồ tiêu Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức lớn từ vấn đề cây giống hồ tiêu mới.

Bị chê béo, thiếu nữ điên cuồng giảm cân đến mức thành bệnh
Bị chê béo, thiếu nữ điên cuồng giảm cân đến mức thành bệnh

Cô gái 17 tuổi chỉ ăn vài thìa cơm mỗi ngày và điên cuồng tập thể dục để giảm cân, đến mức ngất xỉu, huyết áp tụt, mạch chậm, thân hình gày yếu.

Một xã mới ở Đắk Lắk sau sáp nhập có 2 hộ nông dân, 1 doanh nghiệp sở hữu 8 mã vùng trồng sầu riêng xuất khẩu, 3.400 tấn
Một xã mới ở Đắk Lắk sau sáp nhập có 2 hộ nông dân, 1 doanh nghiệp sở hữu 8 mã vùng trồng sầu riêng xuất khẩu, 3.400 tấn

UBND xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk (địa bàn huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk trước thời điểm sáp nhập tỉnh) cho biết, tính đến nay trên địa bàn xã đã xây dựng được 8 vùng trồng sầu riêng xuất khẩu chính ngạch được cấp mã số với diện tích hơn 150 ha.

Cây tốt um, 'thả' la liệt quả vuông, ngâm 3 ngày 3 đêm, ăn giòn ngọt, cả làng Hà Tĩnh bẻ bán mà trúng
Cây tốt um, "thả" la liệt quả vuông, ngâm 3 ngày 3 đêm, ăn giòn ngọt, cả làng Hà Tĩnh bẻ bán mà trúng

Trên vùng đất lịch sử xã Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), những ngày này, màu xanh của cây hồng vuông đang phủ kín các triền đồi. Loại quả ngon muốn giòn ngọt phải ngâm 3 ngày 3 đêm này đang giúp nông dân đổi đời. Từ những thử nghiệm ban đầu, cây hồng vuông nào cũng "thả" quả la liệt, ngắm một lượt là "hoa mắt", dân bẻ bán là trúng.

Tự hào Nông dân Việt Nam: Chân dung 32 Nhà khoa học của Nhà nông 2025
Tự hào Nông dân Việt Nam: Chân dung 32 Nhà khoa học của Nhà nông 2025

Tối nay (14/10) tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) sẽ diễn ra Lễ Tôn vinh và trao danh hiệu 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của Nhà nông năm 2025. Chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì; giao Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức thực hiện. Dân Việt xin trân trọng giới thiệu tới quý độc giả chân dung 32 Nhà khoa học của Nhà nông năm 2025

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Khởi tố đối tượng lao ô tô vào quán nhậu làm chết người; tin mới vụ Ngân 98
TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Khởi tố đối tượng lao ô tô vào quán nhậu làm chết người; tin mới vụ Ngân 98

Khởi tố đối tượng lao ô tô vào quán nhậu làm chết người; thông tin mới vụ Ngân 98; tìm thấy người phụ nữ đi lạc 4 ngày trong rừng sâu, đói lả, hoảng loạn... là những tin nóng 24 giờ qua.

Tổng Giám đốc Japfa Việt Nam tiết lộ chiến lược đầu tư chăn nuôi bền vững tại Tây Nguyên
Tổng Giám đốc Japfa Việt Nam tiết lộ chiến lược đầu tư chăn nuôi bền vững tại Tây Nguyên

“Tây Nguyên là mảnh đất rộng lớn, màu mỡ, chính quyền địa phương cũng như cộng đồng dân cư rất thân thiện, thuận lợi để các doanh nghiệp lớn đầu tư vào chăn nuôi. Đó là lý do Japfa xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn tại khu vực này, với nhiều dự án trọng điểm”, ông Clemens Tan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) cho biết khi trả lời PV Báo Dân Việt.

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Chàng trai sinh năm 2000 ở Phú Thọ trồng trà hoa vàng dưới chân núi Tam Đảo thu tiền tỷ
Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Chàng trai sinh năm 2000 ở Phú Thọ trồng trà hoa vàng dưới chân núi Tam Đảo thu tiền tỷ

Sau hơn 3 năm trở về quê làm nông nghiệp, chàng trai trẻ sinh năm 2000 Nguyễn Tùng Dương, ở xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ đã có thu nhập tiền tỷ từ trồng trà hoa vàng dưới chân núi Tam Đảo. Với thành công đó, anh được bình chọn là 1 trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025. Chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì; giao Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức thực hiện.

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: 3 ông tỷ phú nông dân kể chuyện làm giàu từ trà hoa vàng, nuôi tôm công nghệ cao
Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: 3 ông tỷ phú nông dân kể chuyện làm giàu từ trà hoa vàng, nuôi tôm công nghệ cao

Chuỗi sự kiện Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2025 do Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được giao phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức đã quy tụ 95 Nông dân Việt Nam xuất sắc, Nhà khoa học của Nhà nông năm 2025 nhân dịp kỷ niệm 95 năm Hội Nông dân Việt Nam.

Xem phim, tự dưng nghĩ đến chuyện ở lớp con trai tôi: Có 2 phụ huynh từng thân thiết rồi lại cạch mặt nhau vì điều này!
Xem phim, tự dưng nghĩ đến chuyện ở lớp con trai tôi: Có 2 phụ huynh từng thân thiết rồi lại cạch mặt nhau vì điều này!

Bộ phim khiến tôi giật mình vì "đời" quá!

Tuyên Quang xướng tên tại 'Oscar của ngành du lịch thế giới': Cao nguyên đá Đồng Văn - Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á
Tuyên Quang xướng tên tại "Oscar của ngành du lịch thế giới": Cao nguyên đá Đồng Văn - Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á

Tối 13/10, tại Khách sạn InterContinental Grand Stanford, Hồng Kông (Trung Quốc), tỉnh Tuyên Quang đã vinh dự được Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) vinh danh ở hạng mục danh giá nhất. Chiến thắng này không chỉ là niềm tự hào của địa phương mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ cho hướng đi phát triển du lịch bền vững, gắn liền với bảo tồn di sản của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt
Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

Được cử sang làm việc theo Dự án hợp tác sản xuất lúa gạo giữa Việt Nam và Cuba (giai đoạn 2019-2025) nhằm chuyển giao quy trình canh tác lúa và đào tạo kỹ thuật viên Cuba, nhóm chuyên gia Việt Nam đã giúp kỹ thuật viên và nông dân Cuba tiếp nhận kỹ thuật trồng lúa hiệu quả, vun trồng những mùa vàng trĩu hạt và bội thu.

“Ngũ hổ thượng tướng” dưới trướng Chu Nguyên Chương: 4 người chết thảm
“Ngũ hổ thượng tướng” dưới trướng Chu Nguyên Chương: 4 người chết thảm

Lột da, tru di, bức tử bằng sơn hào hải vị... chính là những kết cục bi thảm của 5 nhân vật được ví như "Ngũ hổ thượng tướng” đã cùng Chu Nguyên Chương vào sinh ra tử.

Người sinh tháng Âm lịch này, sáng tạo lại ham học hỏi, cuối tháng 10 gặp gỡ quý nhân, đón mưa tài lộc
Người sinh tháng Âm lịch này, sáng tạo lại ham học hỏi, cuối tháng 10 gặp gỡ quý nhân, đón mưa tài lộc

Người sinh vào 4 tháng Âm lịch này nổi bật với sự sáng tạo, tinh thần ham học hỏi và khả năng nắm bắt cơ hội nhanh nhạy, cuối tháng 10, đón “mưa tài lộc”.

Nếu Từ Thứ cự tuyệt Tào Tháo và ở lại, liệu Lưu Bị có thể “chia ba” thiên hạ?
Nếu Từ Thứ cự tuyệt Tào Tháo và ở lại, liệu Lưu Bị có thể “chia ba” thiên hạ?

Câu chuyện về Từ Thứ không chỉ là giai thoại bi tráng, mà còn là điểm ngoặt định hình vận mệnh của cả Lưu Bị và triều Thục Hán sau này. Nếu như ngày đó ông cự tuyệt Tào Tháo và ở lại, liệu Lưu Bị có thể “chia ba” thiên hạ?

ĐT Nepal nộp đơn kiện ĐT Malaysia lên FIFA
ĐT Nepal nộp đơn kiện ĐT Malaysia lên FIFA

ĐT Nepal hy vọng lật ngược thế cờ khi LĐBĐ nước này nộp đơn kiện ĐT Malaysia lên FIFA.

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long được cấp nhãn thế giới
Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long được cấp nhãn thế giới

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long chính thức được Liên đoàn Điền kinh thế giới cấp Nhãn Giải chạy bộ thuộc hệ thống của Liên đoàn.

ĐT Việt Nam mất Bùi Tiến Dũng, đáp án nào cho bài toán hàng thủ?
ĐT Việt Nam mất Bùi Tiến Dũng, đáp án nào cho bài toán hàng thủ?

ĐT Việt Nam mất Bùi Tiến Dũng vì chấn thương lưng, HLV Kim Sang-sik lo sốt vó đi tìm bài toán để "vá" lỗ hổng hàng thủ trước ĐT Nepal.

Tổng thống Madagascar lên máy bay rời khỏi đất nước sau biểu tình bạo động của Gen Z
Tổng thống Madagascar lên máy bay rời khỏi đất nước sau biểu tình bạo động của Gen Z

Tổng thống Madagascar đã rời khỏi đất nước, lãnh đạo phe đối lập và một số quan chức cho biết hôm thứ Hai 13/10, đánh dấu lần thứ hai trong vài tuần qua mà những người biểu tình trẻ tuổi lật đổ một chính phủ trong làn sóng bất ổn toàn cầu do thế hệ Gen Z dẫn đầu.

Sao trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Cao 1m77, là thành viên U23 Việt Nam
Sao trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Cao 1m77, là thành viên U23 Việt Nam

Trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng là cầu thủ thuộc biên chế CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, bắt đầu khoác áo U23 Việt Nam từ năm 2023.

Trung Quốc tuyên bố 'nóng' về xung đột Pakistan-Afganistan, ông Trump cũng muốn ra tay dàn xếp
Trung Quốc tuyên bố "nóng" về xung đột Pakistan-Afganistan, ông Trump cũng muốn ra tay dàn xếp

Trung Quốc hôm 13/10 lên tiếng kêu gọi Pakistan và Afghanistan kiềm chế và đối thoại, sau khi hai quốc gia láng giềng nổ ra các vụ đụng độ biên giới nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, khiến hàng chục người thiệt mạng. Trong khi đó, Tổng thống Trump cũng tuyên bố muốn “giải quyết cuộc chiến này”.

Mỹ Uyên, Kim Tuyến bất ngờ với dàn casting phim về hậu trường thi nhan sắc
Mỹ Uyên, Kim Tuyến bất ngờ với dàn casting phim về hậu trường thi nhan sắc

Các giám khảo khách mời buổi casting phim “Vương miện máu” gồm NSND Mỹ Uyên và NSƯT Kim Tuyến, hoa hậu Kỳ Hân không khỏi bất ngờ trước nhiều yếu tố sáng giá xuất hiện tại buổi tuyển chọn.

Không có chỗ đổ bùn, Hà Nội 'tắc' nạo vét sông hồ
Không có chỗ đổ bùn, Hà Nội "tắc" nạo vét sông hồ

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, nguyên nhân khiến nhiều năm qua sông hồ Thủ đô chưa được nạo vét không phải vì “thiếu tiền” hay “thiếu cách làm”, mà vì vướng khâu xử lý bùn thải theo quy định môi trường.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày liên tục
Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày liên tục

Tết Nguyên đán Bính Ngọ, cán bộ, công chức, viên chức người lao động sẽ được nghỉ 9 ngày liên tục. Kỳ nghỉ bắt đầu từ thứ Bảy ngày 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng, năm Bính Ngọ).

An Giang tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng để phát triển doanh nghiệp
An Giang tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng để phát triển doanh nghiệp

Chiều 13/10, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức họp mặt doanh nghiệp năm 2025 nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã tham dự buổi họp mặt.

Tin tối (13/10): HLV ĐT Malaysia bị sa thải sau trận đấu với ĐT Lào?
Tin tối (13/10): HLV ĐT Malaysia bị sa thải sau trận đấu với ĐT Lào?

HLV ĐT Malaysia bị sa thải sau trận đấu với ĐT Lào?; Yamal đi du lịch cùng bạn gái bằng trực thăng; Ronaldo hé lộ yếu tố giúp bản thân tự tin; Rashford gặp ác mộng khi xây biệt thự.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đức tiết lộ mối đe dọa trực tiếp với châu Âu
Giám đốc Cơ quan Tình báo Đức tiết lộ mối đe dọa trực tiếp với châu Âu

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Đức (BND), ông Martin Jaeger, tuyên bố Nga đang trở thành mối đe dọa trực tiếp với châu Âu và sẽ không ngần ngại đối đầu quân sự với NATO nếu cần thiết để mở rộng tầm ảnh hưởng về phía Tây.

Vinh danh doanh nhân truyền lửa, doanh nhân vì cộng đồng... tại TP.HCM
Vinh danh doanh nhân truyền lửa, doanh nhân vì cộng đồng... tại TP.HCM

Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức vinh danh những doanh nhân truyền lửa, doanh nhân với sứ mệnh cộng đồng, doanh nhân gây dựng thương hiệu mạnh… dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và truyền thống 20 năm thành lập hội.

