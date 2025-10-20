Nữ ứng viên giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Vật lý năm 2025: Sinh năm 1980, là trưởng khoa ở trường danh tiếng

PGS.TS Trần Thị Thanh Vân là 1 trong 8 ứng viên giáo sư Vật lý được Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét năm 2025. Bà cũng là ứng viên giáo sư trẻ tuổi nhất và là ứng viên nữ duy nhất trong danh sách này.

PGS.TS Trần Thị Thanh Vân sinh năm 1980 tại tỉnh Bình Định (cũ), nay là Gia Lai. Bà tốt nghiệp Cử nhân ngành Vật lý ứng dụng tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) năm 2002. Sau đó bà hoàn tất bằng Thạc sĩ chuyên ngành Vật lý quang học năm 2006 tại cùng trường và nhận bằng Tiến sĩ ngành Quang học – Laser, Vật lý-Hóa học-Khí quyển tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lille 1 (Cộng hòa Pháp) năm 2011.

PGS.TS Trần Thị Thanh Vân là nữ ứng viên giáo sư duy nhất của ngành Vật lý năm 2025. Ảnh: Trường Đại học Khoa học tự nhiên

Sau khi nhận bằng Tiến sĩ của Pháp, bà làm giảng viên và tiếp tục gắn bó sự nghiệp tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM: từ trợ giảng, giảng viên khoa Vật lý, rồi giảng viên khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu. Sau đó bà được bổ nhiệm Phó Trưởng khoa (2017–2018), Trưởng khoa (từ 2018) và Trưởng bộ môn Vật liệu Từ và Y Sinh (12/2022-6/2025).

Năm 2018, bà được công nhận chức danh Phó giáo sư ngành Vật lý. Năm 2025, trong danh sách xét công nhận giáo sư ngành Vật lý, bà là ứng viên nữ duy nhất.

Nghiên cứu của bà tập trung vào ba hướng chính là vật liệu phát quang pha tạp đất hiếm ứng dụng trong quang điện tử và bảo mật chống hàng giả; vật liệu y sinh ứng dụng trong nha khoa, dẫn thuốc và kháng/khử khuẩn; vật liệu nano chức năng ứng dụng trong quang xúc tác, cảm biến Raman, cảm biến quang và lĩnh vực năng lượng.



PGS.TS Trần Thị Thanh Vân đã công bố 81 bài báo khoa học, trong đó có 45 bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín. Sau khi được bổ nhiệm Phó giáo sư, bà tiếp tục là tác giả chính của 13 bài báo khoa học quốc tế, gồm 9 bài đăng trên các tạp chí thuộc nhóm Q1 và 4 bài trên tạp chí Q2.

Đồng thời, bà xuất bản 2 cuốn sách chuyên khảo tại Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM, đều thuộc nhóm nhà xuất bản uy tín trong lĩnh vực khoa học. Bên cạnh đó, bà còn là biên tập viên điều hành khách mời số đặc biệt trên tạp chí Q1 Ceramics International của nhà xuất bản Elsevier (nhóm 25% tạp chí khoa học hàng đầu thế giới).

Bà có thành tích là Nhà giáo trẻ tiêu biểu Thành Đoàn TP. HCM 2014, Chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Bộ GDĐT 2023, Giấy khen của Đảng ủy Trường Đại học Khoa học tự nhiên Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Bằng khen hướng dẫn sinh viên viên nghiên cứu khoa học đạt giải Thành Đoàn TP.HCM 2022, Gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 Trường Đại học Khoa học tự nhiên 2025...