Nữ Ủy viên Bộ Chính trị tái cử Bí thư Thành ủy Hà Nội, 4 Bí thư được điều động, luân chuyển trong tuần

Bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ngày 16/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII gồm 75 người.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Viết Thành

Tại Hội nghị lần thứ nhất diễn ra cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII đã bầu bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.



Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm: Ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Ông Trần Tiến Dũng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Ngày 16/10, các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030, đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 52 người.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng. Ảnh: Đ.X

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên khoá XV gồm 14 người. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó Bí thư gồm: Ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026; ông Hà Quang Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029.



Ông Lê Ngọc Quang được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Ngày 16/10, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Lê Ngọc Quang giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: Đ.X

Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Ngày 16/10, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết. Ảnh: Đ.X

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đình Trung được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Huế

Ngày 17/10, Ban Thường vụ Thành ủy Huế tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung. Ảnh: Đ.X

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.



Ông Nguyễn Văn Phương được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Ngày 17/10, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Phương. Ảnh: Đ.X

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Văn Phương, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Huế; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Hồ Hải được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Ngày 17/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025- 2030 đã được công bố.



Theo Quyết định, ông Nguyễn Hồ Hải được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải. Ảnh: Ban tổ chức Đại hội

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau gồm: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Huỳnh Quốc Việt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Văn Thiều; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thành Ngại; Phó Bí thư Tỉnh ủy Hồ Thanh Thủy.