Nước lũ dâng cao, nhấn chìm 3 tàu cá, hơn 170 căn nhà bị ngập ở vùng biển tỉnh Lâm Đồng

Ngư dân bất lực nhìn tàu cá bị nhấn chìm

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 8 giờ sáng 8/11, nhiều tàu thuyền đang vào khu vực cửa biển thì bất ngờ xuất hiện dòng nước chảy xiết kèm xoáy mạnh.

Nước chảy mạnh khiến ba chiếc tàu cá của ngư dân địa phương không kịp di chuyển vào nơi an toàn đã bị nước cuốn nghiêng và chìm nhanh chỉ trong ít phút.

Nước lũ dâng cao, nhấn chìm tàu cá ở vùng biển La Gi, phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: CTV

Các tàc bị chìm là tàu cá BTh 81196 TS, công suất 35 CV, dài 7,1m, do ông Nguyễn Thế Tình (SN 1966; thường trú khu phố 3, phường La Gi (Lâm Đồng) làm chủ. Theo chủ tàu, khi tàu di chuyển vào cửa cảng La Gi thì gặp dòng nước chảy mạnh và bị sóng lớn đánh chìm hoàn toàn. Ước thiệt hại khoảng 200 triệu đồng, may mắn không có thiệt hại về người.

Tỉnh Lâm Đồng có 526 hồ chứa, trong đó 148 công trình đang xuống cấp, vai đập hồ Cay An có nguy cơ vỡ

Sau đó, 2 tàu cá BTh 85885 TS, công suất 310 CV, do ông Hoàng Đức Minh (SN 1974) làm chủ và tàu cá BTh 86131 TS của ông Ngô Trọng Hiếu (SN 1968), cùng thường trú ở phường Phước Hội đang neo đậu tại cửa cảng La Gi cũng bị dòng nước chảy xiết làm lật nghiêng, chìm tại chỗ.

Rất may, các ngư dân ở gần đã kịp thời phát hiện và hỗ trợ cứu người trên tàu cá vào bờ an toàn. Tuy nhiên, phương tiện cùng một số ngư cụ, máy móc trên tàu đã bị hư hỏng nặng…

Theo bà con ngư dân, mấy ngày qua, nước sông Dinh từ thượng nguồn đổ về nhiều và dâng cao bất thường. Chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi tình hình, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho khu vực cảng và ngư dân…

Lũ dâng cao làm ngập 170 căn nhà ở Lương Sơn

Cung trong ngày 8/11, UBND xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài vào chiều tối 7/11, nước lũ trên sông Lũy dâng cao khiến nhiều khu dân cư và diện tích hoa màu trên địa bàn bị ngập sâu.

Lượng nước lớn đổ về nhanh đã gây ngập cục bộ tại nhiều khu vực dân cư dọc hai bên sông. Thống kê sơ bộ cho thấy, toàn xã có 170 căn nhà bị ngập dưới 1m. Những ngôi nhà bị ngập tập trung tại các thôn Lương Bắc, Lương Tây, Lương Bình và Tân Sơn. Ngoài ra, khoảng 200 ha cây trồng gồm bắp và rau màu các loại cũng bị thiệt hại do ngập úng.

Ngay khi xảy ra ngập lụt, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Lương Sơn đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với các thôn triển khai ứng phó, hỗ trợ người dân di dời tài sản, gia súc ra khỏi vùng nguy hiểm; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, vật tư để ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp.

UBND xã Lương Sơn cho biết, chính quyền địa phương vẫn đang theo dõi sát tình hình mưa lũ, thường xuyên thông tin, cảnh báo đến người dân, đồng thời chủ động phương án ứng phó với diễn biến thời tiết còn phức tạp trong những ngày tới nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Bộ đội biên phòng tỉnh Lâm Đồng tuyên truyền bão lũ ở vùng biển tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: CTV

Chính quyền xã Lương Sơn tiếp tục khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, theo dõi sát diễn biến thời tiết, thực hiện nghiêm các hướng dẫn của cơ quan chức năng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.