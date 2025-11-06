Đề án phát triển sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ dược liệu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022 – 2025

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp

Mới đây, Shinhan Life Việt Nam đã vinh dự nhận danh hiệu "Doanh nghiệp vì cộng đồng" năm thứ hai liên tiếp tại Lễ vinh danh Saigon Times CSR 2025, do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times) tổ chức. Điều này khẳng định những nỗ lực không ngừng và cam kết dài hạn của Shinhan Life Việt Nam trong việc phát triển bền vững, nhất là với các sáng kiến ý nghĩa dành cho thế hệ trẻ Việt Nam.