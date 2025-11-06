Đề án phát triển sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ dược liệu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022 – 2025

Động thái mới nhất của Đoàn Di Băng
Ngày 6/11, ca sĩ Đoàn Di Băng có động thái mới sau khi chồng cô, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai, bắt tạm giam.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Muốn nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần tăng cường đầu tư công nghệ, áp dụng đổi mới sáng tạo trong thiết kế sản phẩm, quy trình sản xuất, quản lý quá trình, trong đó, coi trọng đầu tư cho khoa học công nghệ, thay đổi phương thức kinh doanh truyền thống sang chuyển đổi số, thương mại điện tử.