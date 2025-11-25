Ô tô công nghệ lật ngửa trên cầu vượt Quang Trung, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Đến hơn 16h ngày 25/11, lực lượng CSGT TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã giải quyết xong hiện trường vụ ô tô công nghệ lật ngửa trên cầu vượt Quang Trung.

Một người đàn ông liên quan đến vụ lật ô tô công nghệ trong tình trạng bị thương, hoảng loạn. Clip: MX

Trước đó, khoảng 14h30 cùng ngày, một chiếc xe ô tô công nghệ khi đang di chuyển trên cầu vượt Quang Trung, đoạn hướng từ phường Gò Vấp về xã Hóc Môn (quốc lộ 1), bất ngờ xảy ra tai nạn. Ô tô đã lật ngửa, phơi bụng giữa cầu, hư hỏng nặng, kính vỡ rơi khắp mặt đường.

Tại hiện trường, một người đàn ông (chưa rõ danh tính), liên quan đến vụ tai nạn bị thương, trong tình trạng hoảng loạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khung giờ cao điểm đã gây ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng, Hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau ùn ứ kéo dài từ chân cầu vượt phía Gò Vấp, di chuyển chậm.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.