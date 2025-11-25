Ô tô công nghệ lật ngửa trên cầu vượt Quang Trung, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Thông tin mới nhất từ Bộ Tài chính về ngưỡng tính thuế của hộ, cá nhân kinh doanh
Nhằm đảm bảo công bằng, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng đang được nghiên cứu theo hướng có thể tính thuế theo mức thu nhập sau khi trừ chi phí.
Đến hơn 16h ngày 25/11, lực lượng CSGT TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã giải quyết xong hiện trường vụ ô tô công nghệ lật ngửa trên cầu vượt Quang Trung.
Trước đó, khoảng 14h30 cùng ngày, một chiếc xe ô tô công nghệ khi đang di chuyển trên cầu vượt Quang Trung, đoạn hướng từ phường Gò Vấp về xã Hóc Môn (quốc lộ 1), bất ngờ xảy ra tai nạn. Ô tô đã lật ngửa, phơi bụng giữa cầu, hư hỏng nặng, kính vỡ rơi khắp mặt đường.
Tại hiện trường, một người đàn ông (chưa rõ danh tính), liên quan đến vụ tai nạn bị thương, trong tình trạng hoảng loạn.
Vụ tai nạn xảy ra vào khung giờ cao điểm đã gây ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng, Hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau ùn ứ kéo dài từ chân cầu vượt phía Gò Vấp, di chuyển chậm.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Thi thể một người đàn ông đã tử vong được phát hiện trong túi hành lý ở sảnh một tòa nhà cao tầng. Công an TP.HCM đang khẩn trương phong tỏa hiện trường và truy bắt hai nghi phạm liên quan.