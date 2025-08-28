Ông bố dẫn con đi bộ 800km trong 1 tháng để rèn luyện ý chí, kiên nhẫn

Người cha họ Wu, sống ở Thâm Quyến, xuất phát cùng con gái 10 tuổi và con trai 8 tuổi từ quận Bảo An vào ngày 17/7. Hành trình kéo dài đến 17/8, kết thúc tại Trường Sa (tỉnh Hồ Nam).

Wu chia sẻ ông thường bận rộn với công việc điều hành trường dạy lái xe, ít có thời gian cho con. Hai năm trước ông từng có ý định đưa các con đi bộ về quê nhưng hoãn lại vì các con còn quá nhỏ.

“Tôi muốn rèn luyện tinh thần cho các con qua chuyến đi bộ đường dài này. Chúng thường dễ bỏ cuộc, ngại thử thách. Tôi hy vọng sau hành trình sẽ hình thành thói quen kiên trì và hoàn thành điều mình bắt đầu”, ông nói.

Hai đứa trẻ mang ba lô suốt hành trình đi bộ dài một tháng, hơn 800km. Ảnh: Handout.

Trong chuyến đi, Wu mang theo ba lô nặng 10kg, còn mỗi con mang 5kg. Họ đi ít nhất 23km/ngày. Wu khích lệ con bằng cách nhắc: “Các con mạnh mẽ hơn cả bố”. Điều thú vị là hai đứa trẻ không bị phồng rộp chân, trong khi chính ông bố lại bị.

Ông cũng đặt mức chi tiêu hằng ngày cho con. Nếu vượt quá, các con phải lấy tiền tiêu vặt của mình bù vào.

Đêm 17/8, ba cha con về đến ga tàu cao tốc Trường Sa, nơi và Wang - người mẹ đang chờ. Ban đầu bà phản đối vì lo nắng nóng và nguy hiểm, nhưng sau khi thấy chồng con quyết tâm thì đành đồng ý. “Tôi nghĩ chuyến đi đã thay đổi các con. Con gái không còn kén chọn như trước, con trai thì độc lập hơn. Tôi hy vọng hành trình này sẽ giúp ích cho sự phát triển của chúng”, bà nói.

Câu chuyện được cộng đồng mạng khen ngợi. Một người bình luận: “Hai đứa trẻ thật tuyệt! Người cha đã chăm sóc các con rất tốt suốt chặng đường”.

Người khác viết: “Một người cha vĩ đại! Thành công trong giáo dục con cái còn quý giá hơn thành công trong kiếm tiền”.