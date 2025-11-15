Ông Trump bất ngờ ra đòn điều tra mạng lưới Epstein liên quan tới giới tinh hoa đảng Dân chủ

Trong một bài đăng trên Truth Social hôm thứ Sáu 14/11, ông Trump đã công bố chỉ thị này, trong đó cáo buộc đảng Dân chủ đang cố gắng khơi lại sự chú ý đến mối quan hệ trong quá khứ của ông với Epstein, cho rằng họ đang "sử dụng trò lừa bịp Epstein, liên quan đến đảng Dân chủ, chứ không phải đảng Cộng hòa, để cố gắng đánh lạc hướng khỏi sự đóng cửa chính phủ thảm khốc của họ và tất cả những thất bại khác của họ".

“Tôi sẽ yêu cầu Tổng chưởng lý Pam Bondi và Bộ Tư pháp, cùng với những người yêu nước vĩ đại của chúng ta tại FBI, điều tra sự liên quan và mối quan hệ của Jeffrey Epstein với (cựu Tổng thống) Bill Clinton, (cựu Bộ trưởng Tài chính) Larry Summers, (người sáng lập LinkedIn) Reid Hoffman, (ngân hàng) JP Morgan Chase và nhiều người và tổ chức khác, để xác định những gì đang xảy ra với họ và với ông ta” - ông Trump viết.

Sau đó vào thứ sáu, Tổng Chưởng lý Bondi đã xác nhận bà sẽ tiến hành cuộc điều tra theo lệnh của Trump, giao cho Jay Clayton, công tố viên hàng đầu tại quận phía nam New York, dẫn đầu cuộc điều tra liên bang.

Mệnh lệnh của ông Trump được đưa ra sau khi Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ công bố 20.000 trang tài liệu từ khối tài sản của Epstein trong tuần này, dẫn tới việc một số nghị sĩ Dân chủ nhắc lại mối quan hệ trong quá khứ giữa ông Trump và Epstein.

Tội phạm tình dục bị kết án, tài phiệt Epstein đã tự sát trong buồng giam năm 2019, nổi tiếng với mạng lưới quan hệ với nhiều nhân vật giàu có và quyền lực. Cựu Tổng thống Clinton viết trong hồi ký năm 2024 rằng ông “không hề hay biết” về các tội ác của Epstein và đã cắt đứt quan hệ khi Epstein lần đầu nhân vật này bị bắt năm 2006. Trump cũng khẳng định ông không biết về hành vi phạm tội của Epstein và đã ngừng liên lạc từ đầu những năm 2000.

Năm 2023, JPMorgan - một trong những ngân hàng lớn nhất nước Mỹ, đã dàn xếp các vụ kiện với Quần đảo Virgin thuộc Mỹ liên quan đến cáo buộc rằng ngân hàng vẫn coi Epstein là khách hàng quan trọng ngay cả sau khi ông ta bị bắt năm 2006 và hưởng lợi từ hoạt động buôn người.

Người phát ngôn JPMorgan, Trish Wexler, cho biết trong tuyên bố hôm thứ Sáu rằng chính phủ đã không cung cấp cho ngân hàng “những thông tin gây bất lợi” về Epstein. “Chúng tôi lấy làm tiếc về bất kỳ liên hệ nào từng có với người đàn ông này, nhưng chúng tôi không giúp ông ta thực hiện các hành vi ghê tởm của mình” - bà nói.

Theo Politico, các nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện đang lên kế hoạch tổ chức bỏ phiếu vào thứ Ba để buộc Bộ Tư pháp công bố toàn bộ các tài liệu chưa được chỉnh sửa liên quan đến vụ Epstein.