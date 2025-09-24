Ông Trump gây sốc khi lên tiếng về 'cái chết của Tây Âu'

Ông Trump phát biểu tại Liên Hợp Quốc. Ảnh Reuters

Tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có một bài phát biểu đầy đối đầu, kéo dài 56 phút, trong đó ông công kích dữ dội nhiều lãnh đạo thế giới, chỉ trích chính sách di cư và khí hậu, đồng thời đưa ra cảnh báo gây sốc: “Nhập cư và các ý tưởng năng lượng tự sát của họ sẽ là cái chết của Tây Âu".

Đây được xem là sự trở lại phong cách phát biểu gây hấn, gay gắt vốn quen thuộc của ông Trump từ nhiệm kỳ đầu tiên, khi ông thường xuyên công kích Liên Hợp Quốc. Khán phòng đã dành cho ông những tràng pháo tay lịch sự khi ông rời đi, song không thể che giấu bầu không khí căng thẳng.

Công kích di cư và biến đổi khí hậu

Ông Trump coi chiến dịch siết chặt nhập cư ở Mỹ là hình mẫu cho các nước khác. “Tôi rất giỏi mấy chuyện này. Các quốc gia của quý vị đang đi xuống địa ngục”, ông nói thẳng với nguyên thủ các nước.

Ông còn nhấn mạnh quan điểm phủ nhận biến đổi khí hậu, gọi đây là “trò lừa đảo” và kêu gọi quay lại sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch hơn. Phát biểu này gây tranh cãi lớn, nhất là khi mới tuần trước Trump vừa gặp Vua Charles của Anh – một người nổi tiếng với quan điểm bảo vệ môi trường.

“Cái chết của Tây Âu”

Trong lời lẽ gây sốc nhất, ông Trump nhấn mạnh: “Nhập cư và những ý tưởng năng lượng tự sát sẽ là cái chết của Tây Âu".

Ông cũng phàn nàn về… cơ sở hạ tầng của Liên Hợp Quốc, kể rằng ông và phu nhân Melania từng bị mắc kẹt trên thang cuốn trục trặc và máy nhắc chữ cũng hỏng khi ông chuẩn bị phát biểu.

“Liên Hợp Quốc chỉ cho tôi đúng hai thứ: một thang cuốn tồi và một máy nhắc chữ tệ”, ông Trump mỉa mai.

Chỉ trích đồng minh, dọa áp thuế mạnh vào Nga

Trong bài phát biểu, Trump chế giễu các nước NATO vì vẫn tiếp tục mua dầu của Nga. Ông cảnh báo: nếu Moscow không chịu ngồi vào bàn đàm phán, Mỹ sẽ áp đặt “một loạt thuế quan cực mạnh”, đồng thời yêu cầu châu Âu phải áp dụng biện pháp tương tự nếu muốn chúng phát huy tác dụng.

Trump cũng hé lộ khả năng trừng phạt cả những nước giao thương với Nga như Ấn Độ và Trung Quốc.