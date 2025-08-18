Ông Trump thúc giục ông Zelensky từ bỏ Crimea để đổi lấy hòa bình ở Ukraine

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh RIA

"Ông Zelensky có thể chấm dứt chiến tranh với Nga gần như ngay lập tức nếu ông ta muốn, hoặc ông ta có thể tiếp tục chiến đấu. Hãy nhớ lại mọi chuyện đã bắt đầu như thế nào. Không có chuyện trả lại Crimea như Obama đã trao (12 năm trước, mà không cần bắn một phát súng nào!) và không có chuyện Ukraine gia nhập NATO. Có những điều không bao giờ thay đổi", ông Trump viết.

Trước đó ông Trump và ông Putin đã gặp nhau tại Căn cứ Không quân Elmendorf-Richardson ở Anchorage. Cuộc họp ba đấu ba kéo dài hai giờ 45 phút.

Về phía Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov và trợ lý tổng thống Yuri Ushakov đã tham gia.

Hai vị tổng thống đã chỉ ra cam kết của hai nước về kết quả đạt được và lưu ý một số lượng lớn các lĩnh vực cần hợp tác chung.

Các tổng thống tuyên bố sẵn sàng hợp tác để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Theo ông Trump, hiện vẫn chưa có thỏa thuận nào về các điểm quan trọng của thỏa thuận, nhưng có nhiều khả năng đạt được thỏa thuận.

Ông kêu gọi ông Zelensky đạt được thỏa thuận với Nga, khả năng hòa bình phụ thuộc vào ông và các nước châu Âu. Về phần mình, ông Putin lưu ý rằng cuộc họp ở Alaska sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với những quyết định cần thiết.

Dự kiến trong hôm nay 18/8, Tổng thống Zelensky sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Trump ở Nhà Trắng.