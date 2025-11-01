Kết quả bầu cử gây chấn động ở Hà Lan đem tin vui cho Ukraine

Ông Rob Jetten, lãnh đạo đảng D66 vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Hà Lan. Ảnh Eurointegration.

Sau khi chính trị gia theo đường lối cực hữu Geert Wilders giành thắng lợi gây tranh cãi vào năm 2023 rồi khiến liên minh cầm quyền tan rã, trong cuộc bầu cử lần này, cử tri Hà Lan đã chọn con đường khác - hướng tới sự ôn hòa và hợp tác.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, một đảng theo đường lối trung dung đã vươn lên dẫn đầu và có cơ hội đứng ra lập chính phủ. Chiến thắng này được xem như một bước ngoặt giúp Hà Lan lấy lại hình ảnh của một nền dân chủ ổn định, thân châu Âu và đáng tin cậy, theo Eurointegration.

Trước đó, "cuộc đua" năm 2025 được mô tả là “cuộc chạy marathon chính trị thực thụ” bởi sự cạnh tranh sít sao giữa hai đảng lớn và sự thay đổi mạnh mẽ trong tâm lý cử tri.

Hai năm trước, Geert Wilders và đảng Tự do (PVV) của ông từng thắng lớn với 37 ghế. Nhưng nay, PVV mất 11 ghế, trong khi đảng D66 theo đường lối tự do – trung dung gần như tăng gấp ba số ghế của mình.

Lãnh đạo D66, ông Rob Jetten, đã xây dựng chiến dịch tranh cử dựa trên tinh thần lạc quan, chủ trương tự do xã hội và hội nhập châu Âu. Ông kêu gọi người dân ủng hộ “một nền chính trị mới – không sợ hãi, không kỳ thị người nhập cư”.

Theo giới quan sát, đây là là lựa chọn của cử tri - những người mong muốn có một thủ tướng có khả năng gắn kết, thay vì chia rẽ đất nước.

Chương trình tranh cử của ông Jetten tập trung vào các vấn đề dân sinh: nhà ở giá phải chăng, năng lượng xanh, giáo dục chất lượng và “một thế hệ tương lai khỏe mạnh”.

Ngược lại, thất bại lần này được coi là đòn giáng mạnh nhất trong 10 năm qua đối với ông Wilders, dù nhiều chuyên gia nhận định làn sóng dân túy vẫn chưa hoàn toàn biến mất – nó chỉ đang chờ cơ hội quay lại.

Trước bầu cử, hầu hết các đảng lớn của Hà Lan đều tuyên bố sẽ không liên minh với PVV của ông Wilders, sau khi ông từng khiến chính phủ liên minh tan rã năm 2024.

Tuy nhiên, đảng D66 của Rob Jetten cũng không chiếm đa số tuyệt đối. Với 26 ghế, ông thừa nhận rằng: “Chúng tôi là một đảng lớn nhưng vẫn cần hợp tác với nhiều bên khác để điều hành đất nước".

Ở tuổi 38, ông Rob Jetten được xem là gương mặt tiêu biểu của thế hệ chính trị mới, có phong cách đối thoại ôn hòa, linh hoạt và tư duy rõ ràng về châu Âu. Ông được truyền thông Hà Lan gọi là “tân Rutte” – ám chỉ phong cách lãnh đạo mềm dẻo giống cựu Thủ tướng Mark Rutte.

Các cuộc đàm phán thành lập liên minh được dự đoán sẽ không kéo dài như hai năm trước, bởi lần này các đảng trung dung giành kết quả tốt hơn và không cần dựa vào lá phiếu của phe cực hữu.

Tuy vậy, khối trung dung hiện nắm đúng 75 ghế – bằng một nửa số ghế trong Quốc hội. Để có đa số, họ vẫn cần thêm ít nhất một đối tác nữa. Nhiều khả năng đảng VVD theo khuynh hướng bảo thủ – tự do của bà Dilan Yeşilgöz sẽ tham gia liên minh, khi bà đã bày tỏ thiện chí hợp tác.

Đối với Ukraine, kết quả bầu cử này là một tin vui rõ ràng. Ông Rob Jetten là người ủng hộ mạnh mẽ việc tiếp tục viện trợ quân sự, kinh tế cho Kiev và thúc đẩy tiến trình Ukraine gia nhập EU – NATO. Ông từng khẳng định Hà Lan “sẽ duy trì và tăng cường” hỗ trợ cho Ukraine, coi đây là cam kết không điều kiện.

Chiến thắng của D66 vì thế được xem như một tín hiệu củng cố lập trường thân Ukraine của châu Âu trong bối cảnh cuộc chiến tranh ở nước này vẫn chưa kết thúc.