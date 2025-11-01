Chủ đề nóng

Thế giới
Kết quả bầu cử gây chấn động ở Hà Lan đem tin vui cho Ukraine

Phương Đăng (theo Eurointegration) Thứ bảy, ngày 01/11/2025 09:42 GMT+7
Cuộc bầu cử Quốc hội Hà Lan mới đây vừa mang đến một kết quả bất ngờ, được xem là tin vui lớn, tích cực cho cả châu Âu và Ukraine.
Ông Rob Jetten, lãnh đạo đảng D66 vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Hà Lan. Ảnh Eurointegration.

Sau khi chính trị gia theo đường lối cực hữu Geert Wilders giành thắng lợi gây tranh cãi vào năm 2023 rồi khiến liên minh cầm quyền tan rã, trong cuộc bầu cử lần này, cử tri Hà Lan đã chọn con đường khác - hướng tới sự ôn hòa và hợp tác.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, một đảng theo đường lối trung dung đã vươn lên dẫn đầu và có cơ hội đứng ra lập chính phủ. Chiến thắng này được xem như một bước ngoặt giúp Hà Lan lấy lại hình ảnh của một nền dân chủ ổn định, thân châu Âu và đáng tin cậy, theo Eurointegration.

Trước đó, "cuộc đua" năm 2025 được mô tả là “cuộc chạy marathon chính trị thực thụ” bởi sự cạnh tranh sít sao giữa hai đảng lớn và sự thay đổi mạnh mẽ trong tâm lý cử tri.

Hai năm trước, Geert Wilders và đảng Tự do (PVV) của ông từng thắng lớn với 37 ghế. Nhưng nay, PVV mất 11 ghế, trong khi đảng D66 theo đường lối tự do – trung dung gần như tăng gấp ba số ghế của mình.

Lãnh đạo D66, ông Rob Jetten, đã xây dựng chiến dịch tranh cử dựa trên tinh thần lạc quan, chủ trương tự do xã hội và hội nhập châu Âu. Ông kêu gọi người dân ủng hộ “một nền chính trị mới – không sợ hãi, không kỳ thị người nhập cư”.

Theo giới quan sát, đây là là lựa chọn của cử tri - những người mong muốn có một thủ tướng có khả năng gắn kết, thay vì chia rẽ đất nước.

Chương trình tranh cử của ông Jetten tập trung vào các vấn đề dân sinh: nhà ở giá phải chăng, năng lượng xanh, giáo dục chất lượng và “một thế hệ tương lai khỏe mạnh”.

Ngược lại, thất bại lần này được coi là đòn giáng mạnh nhất trong 10 năm qua đối với ông Wilders, dù nhiều chuyên gia nhận định làn sóng dân túy vẫn chưa hoàn toàn biến mất – nó chỉ đang chờ cơ hội quay lại.

Trước bầu cử, hầu hết các đảng lớn của Hà Lan đều tuyên bố sẽ không liên minh với PVV của ông Wilders, sau khi ông từng khiến chính phủ liên minh tan rã năm 2024.

Tuy nhiên, đảng D66 của Rob Jetten cũng không chiếm đa số tuyệt đối. Với 26 ghế, ông thừa nhận rằng: “Chúng tôi là một đảng lớn nhưng vẫn cần hợp tác với nhiều bên khác để điều hành đất nước".

Ở tuổi 38, ông Rob Jetten được xem là gương mặt tiêu biểu của thế hệ chính trị mới, có phong cách đối thoại ôn hòa, linh hoạt và tư duy rõ ràng về châu Âu. Ông được truyền thông Hà Lan gọi là “tân Rutte” – ám chỉ phong cách lãnh đạo mềm dẻo giống cựu Thủ tướng Mark Rutte.

Các cuộc đàm phán thành lập liên minh được dự đoán sẽ không kéo dài như hai năm trước, bởi lần này các đảng trung dung giành kết quả tốt hơn và không cần dựa vào lá phiếu của phe cực hữu.

Tuy vậy, khối trung dung hiện nắm đúng 75 ghế – bằng một nửa số ghế trong Quốc hội. Để có đa số, họ vẫn cần thêm ít nhất một đối tác nữa. Nhiều khả năng đảng VVD theo khuynh hướng bảo thủ – tự do của bà Dilan Yeşilgöz sẽ tham gia liên minh, khi bà đã bày tỏ thiện chí hợp tác.

Đối với Ukraine, kết quả bầu cử này là một tin vui rõ ràng. Ông Rob Jetten là người ủng hộ mạnh mẽ việc tiếp tục viện trợ quân sự, kinh tế cho Kiev và thúc đẩy tiến trình Ukraine gia nhập EU – NATO. Ông từng khẳng định Hà Lan “sẽ duy trì và tăng cường” hỗ trợ cho Ukraine, coi đây là cam kết không điều kiện.

Chiến thắng của D66 vì thế được xem như một tín hiệu củng cố lập trường thân Ukraine của châu Âu trong bối cảnh cuộc chiến tranh ở nước này vẫn chưa kết thúc.

Châu Âu bắt đầu ra tay với tài sản của Nga mà không cần sự cho phép của Mỹ

Châu Âu đã bắt đầu giải phóng tài sản của các nhà đầu tư Nga không có giấy phép OFAC, theo công ty luật Delcredere của Nga.

Mỹ cay đắng thừa nhận không thể thay thế Nga tại châu Âu

Thế giới
Mỹ cay đắng thừa nhận không thể thay thế Nga tại châu Âu

Một thành phố của Phần Lan mất toi 1 triệu euro mỗi ngày vì Nga

Thế giới
Một thành phố của Phần Lan mất toi 1 triệu euro mỗi ngày vì Nga

Đức đã gửi tin xấu tới ông Zelensky về vụ bê bối ở Ukraine

Thế giới
Đức đã gửi tin xấu tới ông Zelensky về vụ bê bối ở Ukraine

Trung Quốc nổi giận chỉ trích gay gắt nữ Thủ tướng Nhật Bản

Thế giới
Trung Quốc nổi giận chỉ trích gay gắt nữ Thủ tướng Nhật Bản

Cốm, cà phê trứng trong những ngày Hà Nội se lạnh
Hà Nội hôm nay

Cốm, cà phê trứng trong những ngày Hà Nội se lạnh

Hà Nội hôm nay

Hà Nội đầu đông có một cách riêng để chạm vào cảm xúc: Dạo quanh phố cổ, nhấm nháp cốm, nhâm nhi cà phê trứng, người Hà Nội tìm thấy khoảnh khắc bình yên giữa nhịp sống chậm rãi của Thủ đô...

Xem phim tôi choáng váng khi nghe con kể chuyện về bạn học sinh ngoan nhất lớp, ngay tối đó, tôi phải họp gia đình gấp!
Gia đình

Xem phim tôi choáng váng khi nghe con kể chuyện về bạn học sinh ngoan nhất lớp, ngay tối đó, tôi phải họp gia đình gấp!

Gia đình

Tôi và chồng đã phải thay đổi cách dạy con.

Vua Lê Uy Mục: Sai lính bắt gái trẻ trong dân gian vào cung mua vui, rồi sát hại khi chán
Đông Tây - Kim Cổ

Vua Lê Uy Mục: Sai lính bắt gái trẻ trong dân gian vào cung mua vui, rồi sát hại khi chán

Đông Tây - Kim Cổ

Vua Lê Uy Mục bị Giản Tu Công Lê Oanh (vua Lê Tương Dực sau này), vì hận giết hại gia đình, sau khi bức tử, sai người dùng súng lớn, để xác vào miệng súng, cho nổ tan hết hài cốt.

Phản ứng của VFF khi FIFA bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia
Thể thao

Phản ứng của VFF khi FIFA bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia

Thể thao

Trang chủ của LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã nhanh chóng đăng tải thông tin LĐBĐ Thế giới (FIFA) chính thức bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) vào tối muộn ngày 3/11.

FIFA chính thức bác đơn kháng cáo của bóng đá Malaysia
Thể thao

FIFA chính thức bác đơn kháng cáo của bóng đá Malaysia

Thể thao

Tối muộn ngày 3/11, LĐBĐ Thế giới (FIFA) đã đưa ra phán quyết chính thức về đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM). Theo đó, họ giữ nguyên án phạt đã công bố vào ngày 26/9 vừa qua.

Ai sinh vào 4 ngày Âm lịch này, tài hoa hơn người, cuối năm 2025, gặp thời đổi vận, phất lên không ngừng
Gia đình

Ai sinh vào 4 ngày Âm lịch này, tài hoa hơn người, cuối năm 2025, gặp thời đổi vận, phất lên không ngừng

Gia đình

Người sinh vào 4 ngày Âm lịch đặc biệt này được xem là mang mệnh phú quý, vừa tài hoa vừa có vận may hơn người, được quý nhân phù trợ.

Nếu Tiều Cái sống thọ, liệu Lương Sơn Bạc có quy thuận triều đình nhà Tống?
Đông Tây - Kim Cổ

Nếu Tiều Cái sống thọ, liệu Lương Sơn Bạc có quy thuận triều đình nhà Tống?

Đông Tây - Kim Cổ

Một số nhận định trên các diễn đàn mạng Trung Quốc cho rằng, nếu Tiều Cái không chết sớm, Lương Sơn Bạc sẽ không bao giờ quy thuận triều đình nhà Tống. Nhận định này có cơ sở từ ba nguyên nhân lớn: xuất thân, tư tưởng chính trị và bản lĩnh lãnh đạo của ông.

Bí thư Đồng Nai Vũ Hồng Văn trao tặng quà hỗ trợ 4 tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả mưa lũ
Đại đoàn kết dân tộc

Bí thư Đồng Nai Vũ Hồng Văn trao tặng quà hỗ trợ 4 tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả mưa lũ

Đại đoàn kết dân tộc

Hôm nay 3/11, Đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai do ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm và trao quà hỗ trợ các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên 41 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lũ.

Thủ tướng đề nghị mở rộng hợp tác giữa vùng Kansai (Nhật Bản) với các địa phương Việt Nam
Kinh tế

Thủ tướng đề nghị mở rộng hợp tác giữa vùng Kansai (Nhật Bản) với các địa phương Việt Nam

Kinh tế

Chiều 3/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Nishimura Teiichi, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật-Việt khu vực Kansai và các thành viên trong Đoàn của Hội Hữu nghị đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Ukraine tung vũ khí mới, đánh thẳng vào huyết mạch hậu cần của Nga
Thế giới

Ukraine tung vũ khí mới, đánh thẳng vào huyết mạch hậu cần của Nga

Thế giới

Đêm yên ắng đến nghẹt thở bị xé toạc bởi những tiếng nổ bất ngờ, lực lượng đặc nhiệm “Alpha” thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tiến hành một chiến dịch tập kích chính xác vào các vị trí của Nga trên vùng lãnh thổ bị Moscow tạm chiếm.

Thủ môn Thể Công Viettel: Cao 1m81, khoác áo ĐT Việt Nam từ năm 21 tuổi
Thể thao

Thủ môn Thể Công Viettel: Cao 1m81, khoác áo ĐT Việt Nam từ năm 21 tuổi

Thể thao

Nguyễn Văn Việt là thủ môn đang khoác áo Thể Công Viettel theo dạng cho mượn từ SLNA.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy xã ở Quảng Ngãi
Tin tức

Phó Giám đốc Sở Nội vụ và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy xã ở Quảng Ngãi

Tin tức

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI vẫn di chuyển nhanh, có còn giữ cấp 'cuồng phong' sau khi thành cơn bão số 13?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI vẫn di chuyển nhanh, có còn giữ cấp "cuồng phong" sau khi thành cơn bão số 13?

Nhà nông

Tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão KALMAEGI vẫn di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 25km/h. Bản tin mới nhất về bão KALMAEGI cũng cảnh báo cơn "cuồng phong" này có thể gây rủi ro thiên tai cấp độ 4 trên biển Đông và vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà.

Bão Kalmaegi - bão số 13 chưa đổ bộ, sạt lở đất khiến nhà dân nứt toác ở Gia Lai, buộc phải di dời khẩn cấp
Tin tức

Bão Kalmaegi - bão số 13 chưa đổ bộ, sạt lở đất khiến nhà dân nứt toác ở Gia Lai, buộc phải di dời khẩn cấp

Tin tức

Chính quyền phường Bồng Sơn (Gia Lai) phải di dời khẩn cấp 4 hộ dân với 11 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở tại khu phố Lại Khánh Tây. Trước khi bão Kalmaegi - bão số 13 đổ bộ, mưa lớn đã làm khối đất khoảng 5m³ sạt xuống, khiến tường nhà bếp của gia đình bà Nguyễn Thị Luyện bị nứt toác hoàn toàn, gây nguy hiểm đến tính mạng người dân.

'Nhím bọc thép' khổng lồ Nga xung trận khiến quân đội Ukraine 'hết hồn'
Thế giới

"Nhím bọc thép" khổng lồ Nga xung trận khiến quân đội Ukraine "hết hồn"

Thế giới

Lực lượng Nga đã tung ra đội quân "nhím" tấn công khổng lồ - vốn là xe tăng được gắn thêm cấu trúc chống máy bay không người lái bằng lưới dây thép khổng lồ, cùng với thiết bị rà mìn và hệ thống tác chiến điện tử, theo Militarnyi.

Khai mạc lễ hội Ok Om Bok, trình diễn thả đèn nước và ghe Cà Hâu ở Cần Thơ năm 2025
Văn hóa - Giải trí

Khai mạc lễ hội Ok Om Bok, trình diễn thả đèn nước và ghe Cà Hâu ở Cần Thơ năm 2025

Văn hóa - Giải trí

Lễ hội Ok Om Bok, trình diễn thả đèn nước (Lôiprotip) và ghe Cà Hâu ở TP Cần Thơ năm 2025 đã khai mạc vào tối nay, 3/11.

Người đẹp được mệnh danh là tuyệt sắc giai nhân, qua đời ở tuổi 55 sau hàng loạt đau thương, biến cố
Văn hóa - Giải trí

Người đẹp được mệnh danh là tuyệt sắc giai nhân, qua đời ở tuổi 55 sau hàng loạt đau thương, biến cố

Văn hóa - Giải trí

Là mỹ nhân hàng đầu showbiz ở thập niên 1980 nhưng cuộc đời Lam Khiết Anh kết thúc trong cô đơn, bệnh tật.

Tin tối (3/11): HLV Kim Sang-sik loại 2 cầu thủ Việt kiều khỏi U23 Việt Nam?
Thể thao

Tin tối (3/11): HLV Kim Sang-sik loại 2 cầu thủ Việt kiều khỏi U23 Việt Nam?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik loại 2 cầu thủ Việt kiều khỏi U23 Việt Nam?; PSSI bác bỏ khả năng “tái hôn” với HLV Shin Tae-yong; Ronaldo không quan tâm tới giải thưởng cá nhân; sao trẻ Premier League từng bị đe dọa bằng súng; Carrick lọt vào tầm ngắm của Wolves.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cảnh báo: Đất no nước, chỉ cần mưa vừa cũng có thể sạt lở lớn
Tin tức

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cảnh báo: Đất no nước, chỉ cần mưa vừa cũng có thể sạt lở lớn

Tin tức

Tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về ứng phó bão số 13, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cảnh báo, đất đã no nước, nguy cơ sạt lở rất cao và yêu cầu đặc biệt di dời người dân khỏi các khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn tính mạng.

Quảng Trị: Yêu cầu rà soát quy trình cấp phép nạo vét lòng hồ thủy lợi sau phản ánh của Dân Việt
Bạn đọc

Quảng Trị: Yêu cầu rà soát quy trình cấp phép nạo vét lòng hồ thủy lợi sau phản ánh của Dân Việt
5

Bạn đọc

Liên quan đến bài viết “Bất cập trong cấp phép nạo vét lòng hồ thủy lợi để tận thu đất san lấp ở Quảng Trị” do Báo Dân Việt phản ánh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết, sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra toàn diện quy trình cấp phép nạo vét các hồ thủy lợi, nhằm đảm bảo vừa đúng quy định pháp luật, vừa phù hợp thực tiễn quản lý tài nguyên nước và khoáng sản.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp được hưởng gấp đôi phước lành, vận may ngày càng vượng, giàu có trước tuổi trung niên
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp được hưởng gấp đôi phước lành, vận may ngày càng vượng, giàu có trước tuổi trung niên

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, trước tuổi trung niên, tài sản của 4 con giáp này sẽ tăng đều đặn cùng với sự phát triển sự nghiệp, giúp họ có cuộc sống hạnh phúc.

AHLĐ Trần Mạnh Báo: 50 năm “đối thoại với cánh đồng”, kiến tạo ThaiBinh Seed và phụng sự nông nghiệp Việt
Nhà nông

AHLĐ Trần Mạnh Báo: 50 năm “đối thoại với cánh đồng”, kiến tạo ThaiBinh Seed và phụng sự nông nghiệp Việt

Nhà nông

Nửa thế kỷ gắn bó với đồng ruộng, AHLĐ Trần Mạnh Báo cùng ThaiBinh Seed đã trở thành biểu tượng đổi mới giống cây trồng, tạo nền tảng cho nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại.

Sa Pa rét hại 12 độ C: Di chuyển 500 con trâu xuống vùng thấp tránh rét
Nhà nông

Sa Pa rét hại 12 độ C: Di chuyển 500 con trâu xuống vùng thấp tránh rét

Nhà nông

Ngày 3/11, một đợt không khí lạnh tăng cường đã khiến nhiệt độ tại các vùng núi cao tỉnh Lào Cai giảm sâu đột ngột, với Sa Pa rét nhất, chạm ngưỡng 12 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp kỷ lục từ đầu mùa thu đến nay, buộc người dân phải khẩn trương chống rét và di dời gia súc.

Ông Trump nói về khả năng tranh cử nhiệm kỳ 3, tiết lộ bất ngờ về người kế nhiệm
Thế giới

Ông Trump nói về khả năng tranh cử nhiệm kỳ 3, tiết lộ bất ngờ về người kế nhiệm

Thế giới

Trong một cuộc phỏng vấn truyền hình mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump dứt khoát loại trừ khả năng tìm kiếm một nhiệm kỳ tổng thống thứ ba chưa từng có tiền lệ trong cuộc bầu cử năm 2028.

Con vật nhát như cáy này, nhai cỏ cả ngày, cho thứ đại bổ trên đầu, một ông nông dân Nghệ An bán mà giàu hẳn lên
Nhà nông

Con vật nhát như cáy này, nhai cỏ cả ngày, cho thứ đại bổ trên đầu, một ông nông dân Nghệ An bán mà giàu hẳn lên

Nhà nông

Gia đình ông Lương Văn Tăng ở xóm Đồng Sằng, xã Nghĩa Thọ, tỉnh Nghệ An (trước đây xã Nghĩa Thọ ở huyện Nghĩa Đàn) là điển hình kinh tế giỏi ở địa phương, với mô hình nuôi hươu sao lấy nhung và bán con hươu giống.

Mỹ Anh (Phương Oanh) ở cùng tòa nhà với 'tiểu tam' mà không hề hay biết
Văn hóa - Giải trí

Mỹ Anh (Phương Oanh) ở cùng tòa nhà với "tiểu tam" mà không hề hay biết

Văn hóa - Giải trí

"Tiểu tam" bất ngờ chuyển đến sống cùng tòa nhà với Mỹ Anh (Phương Oanh) khiến diễn biến phim "Gió qua khoảng trời xanh" trở nên kịch tính.

'Bóng đá Malaysia đừng mơ mộng, FIFA sẽ không thay đổi án phạt'
Thể thao

"Bóng đá Malaysia đừng mơ mộng, FIFA sẽ không thay đổi án phạt"

Thể thao

Cựu danh thủ Datuk Jamal Nasir Ismail khuyên các CĐV bóng đá Malaysia đừng nên mơ mộng vào đơn kháng cáo của FAM có thể đảo ngược tình thế vì "FIFA sẽ không thay đổi quyết định".

ACV lên tiếng sau kiến nghị của Vietnam Airlines, khẳng định sân bay Tân Sơn Nhất phải sớm nhường vai trò cho Long Thành
Kinh tế

ACV lên tiếng sau kiến nghị của Vietnam Airlines, khẳng định sân bay Tân Sơn Nhất phải sớm nhường vai trò cho Long Thành

Kinh tế

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (ACV) kiến nghị cần lộ trình chuyển giao khai thác rõ ràng giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành, nhằm tránh rủi ro phân mảnh mạng bay và bảo đảm vai trò trung tâm trung chuyển quốc tế của khu vực phía Nam.

Sau Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói, cần tổ chức nhiều diễn đàn chuyên đề trên nền tảng số kết nối khoa học công nghệ
Nhà nông

Sau Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói, cần tổ chức nhiều diễn đàn chuyên đề trên nền tảng số kết nối khoa học công nghệ

Nhà nông

Đây là đề xuất của ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia sau Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói năm 2025 với chủ đề: “Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới”. Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt được giao trực tiếp tổ chức Diễn đàn.

Điều tra nguyên nhân một phụ nữ chết trong tư thế treo cổ ở nhà nghỉ tỉnh Lâm Đồng
Tin tức

Điều tra nguyên nhân một phụ nữ chết trong tư thế treo cổ ở nhà nghỉ tỉnh Lâm Đồng

Tin tức

Ngày 3/11, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ người đàn phụ nữ tử vong tư thế treo cổ ở một nhà nghỉ thuộc phường Phan Thiết (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ).

