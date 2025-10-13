Ông Trump yêu cầu điều tra lại vụ luận tội về Ukraine

“Vụ luận tội Ukraine (nhắm vào tôi!) là một trò lừa đảo phi pháp lớn hơn nhiều so với vụ Watergate” - ông Trump tuyên bố trên Truth Social.

Ông cáo buộc nghị sĩ Adam Schiff - khi đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, có hành vi tham nhũng và thiếu trung thực trong quá trình điều tra, đồng thời kêu gọi Quốc hội cùng các cơ quan có thẩm quyền khác mở lại vụ việc.

“Adam ‘Schiffty’ Schiff vô cùng dối trá và tham nhũng. Quá nhiều luật lệ và quy trình đã bị vi phạm, thậm chí bị phá vỡ hoàn toàn!!!” - ông Trump viết.

Trong nhiệm kỳ một của ông Trump, Đảng Dân chủ Mỹ đã khởi xướng thủ tục luận tội ông vào mùa thu năm 2019 sau cuộc điện thoại của ông với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Họ cáo buộc ông Trump đã giữ lại viện trợ quân sự nhằm gây sức ép buộc Ukraine điều tra con trai Tổng thống Joe Biden khi đó - Hunter Biden.

Ông Trump bác bỏ các cáo buộc, cho rằng chúng mang động cơ chính trị. Cuối cùng, Thượng viện đã tuyên trắng án, cho phép ông tiếp tục tại vị.

Khi đó, ông Zelensky cho biết cuộc điện đàm là “bình thường”. Sau này, khi cuộc điều tra lan rộng, ông nói: “Tôi xin lỗi, nhưng tôi không muốn bị lôi vào chuyện bầu cử của Mỹ.”

Ông Trump trước đây từng cảm ơn ông Zelensky vì đã giữ khoảng cách và không can dự vào cuộc điều tra luận tội.

Trước đó, Mỹ đã giải mật một tài liệu cho thấy bà Hillary Clinton đã phê duyệt kế hoạch làm mất uy tín của ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016.

Người ta cũng làm rõ rằng FBI không có bằng chứng về sự tham gia của Nga vào chiến dịch chính trị của đảng Cộng hòa.

