Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Pravda

"Nếu chúng ta chấm dứt chiến tranh với Nga, tôi sẵn sàng không tham gia (cuộc bầu cử). Bởi vì đây không phải là mục tiêu của tôi”, ông Zelensky nói, nhấn mạnh rằng sứ mệnh chính của ông là đạt được hòa bình cho Ukraine hơn là tập trung vào tương lai chính trị của mình.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng lưu ý rằng, trong trường hợp ngừng bắn, ông có thể ra hiệu cho quốc hội bắt đầu chuẩn bị cho bầu cử. Bình luận này cho thấy Kiev có thể cân nhắc tổ chức bầu cử dân chủ một khi xung đột chấm dứt và điều kiện cho phép.



Axios sẽ công bố phiên bản đầy đủ cuộc phỏng vấn ông Zelensky vào ngày 26/9, cung cấp thêm thông tin chi tiết về quan điểm của ông về tương lai chính trị của Ukraine sau chiến tranh.