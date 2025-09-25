Hưng Yên: Lốc xoáy cuốn người từ mái nhà rơi xuống sân gây tử vong
Theo thông tin từ nhà chức trách, cơn lốc xoáy xảy ra sáng cùng ngày tại các xã Thái Thuỵ, Thái Ninh, Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên đã làm 2 người chết, 9 người bị thương.
"Nếu chúng ta chấm dứt chiến tranh với Nga, tôi sẵn sàng không tham gia (cuộc bầu cử). Bởi vì đây không phải là mục tiêu của tôi”, ông Zelensky nói, nhấn mạnh rằng sứ mệnh chính của ông là đạt được hòa bình cho Ukraine hơn là tập trung vào tương lai chính trị của mình.
Nhà lãnh đạo Ukraine cũng lưu ý rằng, trong trường hợp ngừng bắn, ông có thể ra hiệu cho quốc hội bắt đầu chuẩn bị cho bầu cử. Bình luận này cho thấy Kiev có thể cân nhắc tổ chức bầu cử dân chủ một khi xung đột chấm dứt và điều kiện cho phép.
Axios sẽ công bố phiên bản đầy đủ cuộc phỏng vấn ông Zelensky vào ngày 26/9, cung cấp thêm thông tin chi tiết về quan điểm của ông về tương lai chính trị của Ukraine sau chiến tranh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump không nên cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine vì ông Zelenskye đã đe dọa sẽ sử dụng chúng để tấn công Moscow, nhà phân tích địa chính trị người Anh Alexander Mercuris nhận xét.