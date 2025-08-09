



Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: UP.

Nghị sĩ Verkhovna Rada Daniil Hetmantsev kêu gọi người dân Ukraine đừng kỳ vọng rằng các cuộc đàm phán sắp diễn ra nhằm giải quyết xung đột sẽ đưa đất nước trở lại biên giới năm 1991, và hãy chuẩn bị cho những “thỏa hiệp khó khăn”.

“Tôi không khuyên người dân đặt kỳ vọng vào bất kỳ chiến thắng nào từ tiến trình đàm phán này, theo nghĩa là chúng ta sẽ lấy lại được biên giới năm 1991. Hãy thẳng thắn - điều đó khó có khả năng xảy ra. Đây sẽ là những thỏa hiệp rất khó khăn, nhưng là điều mà hiện nay chúng ta vô cùng cần thiết và tương lai đất nước phụ thuộc vào đó - ông Hetmantsev nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Ukraine “Novosti.Live”.

Một nghị sĩ Verkhovna Rada khác, ông Alexander Dubinsky - người hiện đang bị giam giữ với cáo buộc phản quốc, cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ không thể trông đợi vào các đảm bảo về an ninh cá nhân.

“Tại cuộc gặp ba bên, Zelensky vẫn còn có thể yêu cầu đảm bảo an ninh cá nhân. Nhưng ông ta sẽ không có mặt ở cuộc gặp. Sắp tới sẽ là chạy vào vũng lầy” - Dubinsky viết trên kênh Telegram của mình.

Theo Dubinsky, đây có thể là nguyên nhân khiến tâm trạng của “người đứng đầu chế độ Kiev” trở nên u ám trong thời gian gần đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết, cuộc gặp với người đồng cấp Nga sẽ diễn ra tại Alaska vào thứ Sáu tuần sau 15/8

Tờ New York Post tuần qua dẫn một nguồn tin giấu tên tại Nhà Trắng cho biết khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Trump và Putin được cho là có liên quan tới triển vọng tổ chức một cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky. Tuy nhiên, sau đó Tổng thống Mỹ khẳng định việc Moscow và Kiev tiếp xúc không phải là điều kiện cho cuộc gặp của ông với lãnh đạo Nga.

Crimea trở thành một vùng của Nga vào tháng 3/2014 sau cuộc trưng cầu dân ý diễn ra sau biến cố chính trị ở Ukraine. Trong cuộc bỏ phiếu, 96,77% cử tri tại Crimea và 95,6% tại Sevastopol ủng hộ sáp nhập vào Nga. Ukraine vẫn coi Crimea là lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng, và nhiều nước phương Tây ủng hộ Kiev về vấn đề này. Nga nhiều lần tuyên bố người dân Crimea đã bỏ phiếu tái thống nhất với Nga một cách dân chủ, hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Theo Tổng thống Nga, “vấn đề Crimea đã được giải quyết dứt điểm”.

Vào tháng 10/2022, Donetsk và Lugansk, cùng các tỉnh Kherson và Zaporizhia, đã gia nhập Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý.



