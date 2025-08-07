Ông Zelensky tuyên bố 'nóng' giữa lúc Điện Kremlin chốt xong địa điểm Tổng thống Putin gặp Tổng thống Trump

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh GLP

“Cuộc chiến đang diễn ra tại châu Âu, và Ukraine là một phần không thể tách rời của châu Âu - chúng tôi đã bắt đầu đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu. Vì vậy, châu Âu phải là một bên tham gia vào tiến trình liên quan", ông Zelensky viết trên mạng xã hội sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Theo người phát ngôn chính phủ Đức, ông Merz và ông Zelensky đã “đánh giá cao các nỗ lực trung gian hòa giải” của Tổng thống Trump, đồng thời hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất rằng “Nga phải chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine”. Hai bên cam kết tiếp tục duy trì trao đổi chặt chẽ với các đối tác châu Âu và Mỹ.

Nga xác nhận đang chuẩn bị cho cuộc gặp Putin - Trump

Cùng thời điểm, phía Nga tuyên bố rằng, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang được chuẩn bị với địa điểm đã được chọn, theo cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov.

Nguồn tin từ các hãng truyền thông thân Kremlin như RIA Novosti và Interfax cho biết thời gian tổ chức cuộc gặp có thể là vào tuần tới, dù hiện chưa rõ sẽ cần bao nhiêu ngày để hoàn tất các khâu chuẩn bị.

Ông Ushakov cũng tiết lộ rằng đặc phái viên của ông Trump, ông Steven Witkoff, đã đề xuất một cuộc gặp ba bên giữa Putin, Trump và Zelensky tuy nhiên Moscow chưa phản hồi đề xuất này.

Sau đó, RIA Novosti đưa tin xác nhận, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ “sẽ diễn ra vào một thời điểm nào đó trong tuần tới".