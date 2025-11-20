OPES lọt top 5 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 ngành bảo hiểm do Anphabe công bố

Đây là tổ chức khảo sát và tư vấn về giải pháp Thương hiệu nhà tuyển dụng và Môi trường làm việc uy tín hàng đầu Việt Nam.

Bảng xếp hạng doanh nghiệp được thực hiện dựa trên khảo sát độc lập với quy mô toàn quốc, dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Mô hình và phương pháp đánh giá được kiểm chứng bởi Intage Việt Nam - thành viên của Intage Group, tập đoàn nghiên cứu thị trường lớn nhất Nhật Bản và nằm trong Top 9 toàn cầu. Theo Anphabe, kết quả được xác lập dựa trên chỉ số Sức khỏe Thương hiệu Nhà tuyển dụng của từng doanh nghiệp trong 18 ngành nghề, sau khi đã được Intage kiểm toán độc lập.

OPES giữ vị trí Top 5 Nơi làm việc tốt nhất trong nhóm ngành bảo hiểm

Đây là lần đầu tiên OPES tham gia tranh giải tại hạng mục này và được xướng tên ngay trong Top 50 khối Doanh nghiệp vừa và Top 5 nhóm ngành Bảo hiểm như một sự ghi nhận xứng đáng cho chiến lược phát triển con người, nỗ lực không ngừng trong xây dựng môi trường làm việc nhân văn, hiện đại và bền vững của OPES trong nhiều năm qua.

Đồng thời, giải thưởng sẽ là động lực để doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi mục tiêu trở thành công ty bảo hiểm số dẫn đầu, nơi mỗi nhân sự đều được truyền cảm hứng để cống hiến, sáng tạo và gắn bó cùng tổ chức để kiến tạo giá trị.

Tại OPES, văn hóa doanh nghiệp luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Doanh nghiệp duy trì mô hình Đại sứ Văn hóa, lan tỏa giá trị nhân văn thông qua nhiều hoạt động mang tính gắn kết và hỗ trợ cộng đồng nội bộ.

Bên cạnh đó, OPES đặc biệt chú trọng đến công nghệ, số hóa và tối ưu vận hành, những yếu tố tạo nên khác biệt của một doanh nghiệp bảo hiểm thế hệ mới. Mỗi nhân sự được trang bị đầy đủ công cụ hiện đại, được đào tạo chuyên sâu để khai thác hiệu quả hệ thống công nghệ và được khuyến khích chủ động đề xuất sáng kiến nhằm tăng năng suất và cải tiến quy trình.

Sự kết hợp giữa văn hóa doanh nghiệp nhân văn và nền tảng công nghệ vững chắc đã giúp OPES xây dựng được môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, đồng thời tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ rệt trên thị trường và mang lại giá trị ngày càng lớn cho khách hàng.

Là một thành viên của Hệ sinh thái số VPBank, OPES kế thừa và phát huy Văn hóa doanh nghiệp riêng, giàu bản sắc và môi trường làm việc minh bạch, hiệu quả

Từ đầu năm 2025 đến nay, OPES đã liên tục gặt hái các thành tựu nổi bật như: "Nhà bảo hiểm số của năm" và "Sáng kiến ứng dụng AI của năm" tại Insurance Asia Awards 2025, Top 10 Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ uy tín, Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (PROFIT500) & Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng tốt nhất Việt Nam (FAST500), thể hiện sự lớn mạnh cả về quy mô và uy tín trên thị trường bảo hiểm tại Việt Nam.

Vì vậy, danh hiệu Top 50 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam khối Doanh nghiệp vừa và Top 5 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 nhóm ngành Bảo hiểm chính là mảnh ghép hoàn thiện, khẳng định sức mạnh của nhân tố con người, sức mạnh nội tại – một trụ cột quan trọng trong định hướng phát triển bền vững của OPES.

Về OPES

Công ty Cổ phần Bảo hiểm OPES là công ty bảo hiểm phi nhân thọ tiên phong và sáng tạo trong ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng bằng các sản phẩm bảo hiểm số đơn giản, tiện lợi. OPES được thành lập năm 2018 và là một thành viên của hệ sinh thái số thuộc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam.

Phát huy sức mạnh của hệ sinh thái số đa lĩnh vực và sự đầu tư bài bản về con người – công nghệ, OPES đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận với hơn 20 triệu khách hàng và hơn 420 triệu hợp đồng bảo hiểm được phát hành trực tuyến, hơn 95% được khảo sát đánh giá hài lòng với trải nghiệm dịch vụ. Sự tiên phong về ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số cũng như dấu ấn tăng trưởng đột phá đã giúp OPES ghi danh vào thị trường bảo hiểm phi nhân thọ của Việt Nam và khu vực, lọt Top 10 Bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam (2025).

Các sản phẩm của OPES liên tục được đa dạng hóa và cá nhân hóa nhằm đáp ứng ngày càng nhiều hơn nhu cầu của khách hàng, đồng thời cũng được tối ưu theo đối tác để mở rộng quan hệ hợp tác, đa điểm chạm. OPES đã và đang kiên định với định hướng không ngừng đổi mới, hoàn thiện hệ nền tảng số và tiến tới số hóa toàn bộ quy trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ để mang đến những trải nghiệm hoàn toàn mới cho khách hàng, kiến tạo giá trị chung cho cộng đồng.