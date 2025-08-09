Petrovietnam hợp tác toàn diện với SOVICO: Động lực mới cho phát triển năng lượng và kinh tế

Trên tinh thần đó, ngày 7/8 tại Hà Nội, Petrovietnam và Công ty cổ phần Tập đoàn Sovico (SOVICO) đã long trọng tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận Hợp tác toàn diện, đánh dấu bước phát triển mới, mở ra cơ hội khai thác hiệu quả tiềm năng song phương, gia tăng giá trị và năng lực cạnh tranh, cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Toàn cảnh buổi lễ ký kết hợp tác giữa Petrovietnam và SOVICO. Ảnh: PV

Tham dự buổi lễ, về phía Tập đoàn SOVICO, có TS. Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn; ông Nguyễn Thanh Hùng, đại diện cổ đông lớn của Tập đoàn; ông Phạm Minh Hà, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn cùng lãnh đạo các đơn vị thành viên, lãnh đạo các ban chuyên môn của SOVICO.

Về phía Petrovietnam có ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; ông Lê Ngọc Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn; các lãnh đạo trong HĐTV, Ban Tổng giám đốc, đại diện các Ban/Văn phòng Tập đoàn, lãnh đạo các đơn vị thành viên của Tập đoàn.

Hiện nay, Petrovietnam đang tích cực triển khai các nhiệm vụ theo tinh thần Kết luận số 76-KL/TW ngày 24/4/2024 của Bộ Chính trị cũng như thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IV đề ra. Trong đó, Petrovietnam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thích ứng với xu thế chuyển dịch năng lượng và hội nhập quốc tế sâu rộng. Bên cạnh đó, Tập đoàn đã thiết lập các đối tác chiến lược mới, mở rộng chuỗi giá trị, kết nối đầu tư xuyên biên giới. Phát biểu giao nhiệm vụ cho Tập đoàn tại Đại hội Đảng bộ Petrovietnam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, mục tiêu 5 năm tới là đưa Petrovietnam lọt vào TOP 5 tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á, tiếp tục tăng trưởng góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế vĩ mô, và đặc biệt là an ninh năng lượng.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn và Chủ tịch HĐQT SOVICO Nguyễn Thị Phương Thảo ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện. Ảnh: PV

Để thực hiện được những nhiệm vụ trên, trong giai đoạn phát triển mới, Petrovietnam tập trung tái cấu trúc mô hình hoạt động, xác lập ba trụ cột sản xuất – kinh doanh chiến lược gồm Năng lượng – Công nghiêp và Dịch vụ kỹ thuật cao.

Trụ cột Năng lượng giữ vai trò chủ đạo trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phát triển đồng bộ từ dầu khí truyền thống đến năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi, hydrogen, LNG, amoniac xanh. Trụ cột Công nghiệp sẽ thúc đẩy phát triển công nghiệp lọc – hóa dầu, hóa chất, vật liệu mới, cơ khí chế tạo, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Đối với trụ cột Dịch vụ chất lượng cao, Tập đoàn sẽ tập trung phát triển hệ sinh thái dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao, logistics, tư vấn – thiết kế – xây dựng – vận hành, chuyển đổi số và khoa học công nghệ theo chuẩn quốc tế.

Việc định hình rõ ràng ba trụ cột chiến lược là cơ sở để Petrovietnam triển khai các thỏa thuận hợp tác thực chất và hiệu quả với các đối tác, đặc biệt là khối tư nhân có năng lực và tầm nhìn phát triển dài hạn.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng khẳng định việc mở rộng hợp tác với các đối tác tư nhân có năng lực, kinh nghiệm và tiềm lực tài chính như SOVICO là bước đi chiến lược nhằm huy động các nguồn lực xã hội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và gia tăng hiệu quả đầu tư trong toàn chuỗi giá trị. Ảnh: PV

Khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, với trí tuệ, khát vọng, dám nghĩ dám làm, Petrovietnam gương mẫu đi đầu, tiên phong, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn dài hạn, nâng cao năng suất lao động, đạt tăng trưởng “hai con số”, phát triển nhanh, bền vững, góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh năng lượng quốc gia; với tinh thần “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ đổi mới sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp”.

Tiếp nối truyền thống 50 năm của các thế hệ đi trước để xây dựng và phát triển Petrovietnam hùng mạnh, tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu đất nước, có vị thế trong khu vực và trên thế giới, trong thời gian qua, Petrovietnam đã thể hiện vai trò dẫn dắt, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác của nền kinh tế phát triển thông qua việc tạo dựng các chuỗi liên kết, hợp tác không chỉ với các với các Tập đoàn, công ty hàng đầu của đất nước trong khối doanh nghiệp nhà nước như Viettel, ACV, TKV, Vinachem, VRG, VIMC... mà còn mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp tư nhân lớn hàng đầu như Hòa Phát, SOVICO...

Việc hợp tác với các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam không chỉ góp phần giúp Petrovietnam và các đối tác tăng cường liên kết, mở rộng quy mô, gia tăng năng lực sản xuất kinh doanh, tối ưu sức cạnh tranh mà còn thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Thay mặt Petrovietnam, Chủ tịch HĐTV Lê Mạnh Hùng trân trọng và đánh giá cao sự phát triển lớn mạnh của SOVICO và những đóng góp của SOVICO cho đất nước thông qua những hoạt động trong hệ sinh thái như như tài chính, ngân hàng, hàng không, bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng và năng lượng.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng chia sẻ theo Nghị quyết Đại hội IV Đảng bộ Tập đoàn vừa thông qua, Tập đoàn đặt mục tiêu vào năm 2030 sẽ vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới - Fortune 500. Để thực hiện mục tiêu đó, lãnh đạo Petrovietnam khẳng định việc mở rộng hợp tác với các đối tác tư nhân có năng lực, kinh nghiệm và tiềm lực tài chính như SOVICO là bước đi chiến lược nhằm huy động các nguồn lực xã hội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và gia tăng hiệu quả đầu tư trong toàn chuỗi giá trị.

Chủ tịch HĐQT SOVICO Nguyễn Thị Phương Thảo mong muốn hai Tập đoàn hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, xây dựng và phát huy nền văn hoá doanh nghiệp dân tộc Việt Nam, trở thành hình mẫu hợp tác giữa DNNN và tư nhân trong vai trò phát triển kinh tế. Ảnh: PV

Thay mặt SOVICO, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Phương Thảo chúc mừng những kết quả tích cực của Petrovietnam đã đạt được trong thời gian qua đồng thời khẳng định vị thế của một tập đoàn kinh tế hàng đầu đất nước trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp lớn vào GDP của cả nước. Thông qua thoả thuận hợp tác, lãnh đạo SOVICO mong muốn hai Tập đoàn hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, xây dựng và phát huy nền văn hoá doanh nghiệp dân tộc Việt Nam, tạo nên sức mạnh tổng hoà, chinh phục các mục tiêu kinh tế và tạo ra các giá trị bền vững cho đất nước, trở thành hình mẫu hợp tác giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân trong vai trò phát triển kinh tế.

Thỏa thuận hợp tác toàn diện với SOVICO là minh chứng rõ nét cho cam kết của Petrovietnam trong việc thúc đẩy mô hình hợp tác công – tư, huy động tối đa nguồn lực cho sự nghiệp phát triển năng lượng sạch, phát triển xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Đây sẽ là tiền đề quan trọng để hai bên hiện thực hóa các dự án chiến lược, đóng góp vào quá trình chuyển dịch năng lượng, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn tới.





Năm 2025 đánh dấu 50 năm thành lập và phát triển của Petrovietnam. Trải qua nửa thế kỷ, Petrovietnam hiện là tập đoàn kinh tế số 1 Việt Nam, giữ vai trò trụ cột trong phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước. Với tiềm lực tài chính vững mạnh và nền tảng khoa học công nghệ tiên tiến, cùng đội ngũ quản lý, chuyên gia kỹ thuật có trình độ cao, Petrovietnam sở hữu hệ sinh thái doanh nghiệp quy mô lớn, gồm nhiều đơn vị, công ty thành viên hoạt động và cung cấp các sản phẩm, các giải pháp trong 03 trụ cột cốt lõi bao gồm Năng lượng - Công nghiệp - Dịch vụ chất lượng cao.



SOVICO là Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu tại Việt Nam, giữ vai trò tiên phong, nòng cốt và là trung tâm hoạch định chiến lược phát triển đa ngành nghề, ngoài các ngành nghề chính là tài chính, ngân hàng, hàng không…., SOVICO là còn đầu tư kinh doanh nhiều dự án bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng và năng lượng lớn trên cả nước.