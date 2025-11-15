Phát hiện điểm nấu mỡ bẩn giấu kín giữa khu mộ tại Đà Nẵng

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao
Ngày 15/11, Công an xã Hoà Tiến (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa phát hiện một cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép quy mô lớn hoạt động lén lút sâu trong khu vực nghĩa trang.
Trước đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra đột xuất cơ sở chế biến mỡ động vật tại thôn Phú Sơn Nam, do một người đàn ông trú xã Xuân Phú làm chủ. Thời điểm kiểm tra, có 3 lao động đang trực tiếp chế biến mỡ trong điều kiện không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn nguyên liệu và thành phẩm gồm khoảng 500kg mỡ động vật, 30 bao xác mỡ loại 50kg, 80 bao mỡ thành phẩm, cùng nhiều thiết bị sản xuất như máy xay, máy ép, nồi kim loại cỡ lớn và các dụng cụ nấu mỡ.
Theo Công an xã Hoà Tiến, cơ sở này nằm sâu trong khu vực nghĩa trang và hoạt động bất thường, gây khó khăn cho công tác mật phục, bắt quả tang.
Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tiến hành tiêu huỷ toàn bộ số mỡ vi phạm, tạm giữ tang vật và phương tiện liên quan để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.
