Chủ nhật, ngày 30/11/2025 09:30 GMT+7

Phép thuật kỳ lạ nào Tôn Ngộ Không tuy biết nhưng chưa bao giờ sử dụng?

+ aA -
Quốc Tiệp (Theo Người Đưa Tin) Chủ nhật, ngày 30/11/2025 09:30 GMT+7
Trong Tây du ký, chúng ta chưa từng thấy Tôn Ngộ Không một lần mở lò luyện đan, dù chính miệng Đại Thánh từng thừa nhận mình biết phép này và rất muốn luyện.
Phép thuật kỳ lạ nào Tôn Ngộ Không tuy biết nhưng chưa bao giờ sử dụng?

Tôn Ngộ Không lừng lẫy với 72 phép thần thông biến hóa, luôn được biết đến qua những trận chiến oai hùng. Tuy nhiên, ít người hâm mộ Tây du ký biết rằng, ngoài khả năng chiến đấu, Ngộ Không còn sở hữu cả thuật luyện đan và y thuật cao siêu để cứu nhân độ thế. Vậy tại sao, Tề Thiên Đại Thánh gần như không bao giờ sử dụng khả năng luyện đan của mình?

Khả năng luyện đan bị lãng quên

Dù là một chiến thần phi thường, Tôn Ngộ Không từng thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến thuật luyện đan, một kỹ năng liên quan đến việc chế tạo thuốc trường sinh và các loại tiên dược quý giá.

Tôn Ngộ Không là một trong những nhân vật được yêu thích nhất Tây du ký.

Trong diễn biến của Tây du ký, sau khi say rượu và quậy phá tại hội Bàn Đào, Tôn Ngộ Không lạc vào cung Đâu Suất của Thái Thượng Lão Quân. Tại đây, Đại Thánh đã phát hiện ra năm bình hồ lô đựng đầy Kim Đan (hay Linh Đơn) quý giá.

Ngộ Không đã mừng rỡ nói: "Từ khi mình thành tiên tới nay, biết thứ thuốc này là quý, song chưa có thời gian luyện chế mà cứu người, may gặp vật này, mà không có chủ, vậy mình uống thử ít viên".

Lời nói này không chỉ xác nhận Ngộ Không nhận thức được giá trị của Kim Đan mà còn thể hiện mong muốn dùng nó để cứu giúp những người gặp khó khăn. Thậm chí, trong 72 phép thần thông của Ngộ Không, có phép Chử thạch đây là thuật dùng để luyện tiên đan, một kỹ năng mà ông chưa bao giờ chính thức sử dụng.

Thường xuyên dùng y thuật thay vì luyện đan

Dù không sử dụng thuật luyện đan, Tôn Ngộ Không lại thường xuyên sử dụng các phép thần thông khác liên quan đến y thuật để cứu người.

Trong 72 phép biến hóa, Ngộ Không có các phép: Lộng hoàn để bắt mạch, kê đơn, Y dược để chế ra thuốc, thậm chí là giải phẫu và Phù thủy để vẽ bùa trị được bệnh.

Trong quá trình đi thỉnh kinh, Tôn Ngộ Không đã nhiều lần sử dụng các phép này để giúp đỡ người phàm. Tiêu biểu là lần đi qua nước Chu Tử, Ngộ Không đã ra tay giúp đỡ vua nước này chữa khỏi bệnh tương tư.

Việc Tôn Ngộ Không chọn tập trung vào y thuật sẵn có (bắt mạch, kê đơn, chế thuốc) và bỏ qua khả năng luyện đan có thể là do tính chất phức tạp, tốn thời gian và ít ứng dụng thực tế hơn trong hành trình gấp gáp đi thỉnh kinh.

Theo Người Đưa Tin

