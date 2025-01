Phim gợi niềm thương nhớ đất Việt

Với đạo diễn gốc Việt tài năng này, mùi vị trở thành một nguồn cảm hứng, một dấu chỉ để tìm về quá khứ. Còn với đạo diễn Đặng Nhật Minh hay Nguyễn Võ Nghiêm Minh, những ký ức đậm chất Việt lại được tái hiện qua những thước phim về mùa: "Mùa ổi" và "Mùa len trâu".

Mùi và vị, hương và sắc

"Mùi đu đủ xanh" (The Scent of Green Papaya) là bộ phim truyện dài đầu tiên trong "tam bộ" (trilogy) về đề tài Việt Nam của đạo diễn Trần Anh Hùng - một Việt kiều Pháp từng có những năm tháng tuổi thơ sống ở Đà Nẵng trước khi theo gia đình sang Lào rồi sang Pháp định cư. Học Triết học và Điện ảnh ở Pháp, Trần Anh Hùng chọn những ký ức tuổi thơ, những hoài niệm về vẻ đẹp của Việt Nam cho các bộ phim thời đầu của anh.

Nội dung bộ phim diễn ra ở Sài Gòn từ năm 1951 - 1961, một trong những giai đoạn biến động của lịch sử hiện đại Việt Nam, từ những năm Việt Nam đang còn bị thực dân Pháp đô hộ đến những năm đầu của cuộc chiến tranh Việt Nam khi Mỹ đổ bộ vào miền Nam và đất nước bị chia hai sau Hiệp định Genève năm 1954. Tuy nhiên, những biến động và cột mốc lịch sử đó chỉ điểm xuyết trong "Mùi đu đủ xanh" qua những chi tiết bên ngoài, như tiếng còi báo động giờ giới nghiêm mà thôi. Trong phần chủ đạo của phim, với những hồi ức của tuổi thơ, Trần Anh Hùng tạo dựng nên một thế giới tuyệt đẹp, đầy màu sắc với từng chi tiết nhỏ nhất qua đôi mắt luôn mở to của Mùi - cô bé đi ở đợ cho một gia đình trung lưu ở Sài Gòn trong những năm tháng đó.





Từ "Mùi đu đủ xanh" đến "Mùa len trâu", "Mùa ổi" - những ký ức về Việt Nam được tái hiện sống động qua những thước phim điện ảnh qua những tài năng lớn của điện ảnh Việt. Sài Gòn, Hà Nội hay miền Tây Nam Bộ của một thời quá vãng hiện lên sống động qua những khung hình của nghệ thuật thứ 7. Những bộ phim này đã từng chinh phục nhiều thế hệ khán giả và đã trở thành những tác phẩm kinh điển của điện ảnh Việt Nam.

Không gian thu nhỏ trong ngôi nhà của gia đình bà chủ lại trở thành một thế giới rộng lớn qua đôi mắt của Mùi. Cô bé quan sát và thu vào mắt tất cả mọi dịch chuyển và mùi vị của cuộc sống, từ một giọt mủ đu đủ trắng xóa chậm rãi rơi xuống vòm lá, từ một chú ếch nhảy lên từ lá sen trong hồ, từ những hạt đu đủ trắng xóa khi Mùi bổ đôi quả đu đủ xanh, từ những chú kiến bò hỗn loạn trên mặt đất qua góc máy cận cảnh... Thế giới xung quanh qua mắt của Mùi sống động, rực rỡ màu sắc và tràn ngập mùi vị.

Bối cảnh của phim được dịch chuyển sau cột mốc 10 sau, khi Mùi trở thành một thiếu nữ (Trần Nữ Yên Khê đóng). Hai cột mốc của thời gian và sự dịch chuyển của không gian mang lại cho bộ phim một sự diễn tiến về câu chuyện kể và thế giới cảm giác của Mùi qua từng chi tiết nhỏ nhất. Xem "Mùi đu đủ xanh" là được trải nghiệm một cảm giác điện ảnh khác biệt, với những hình ảnh vừa tráng lệ vừa hút chặt đôi mắt của người xem vào cảnh vật. Câu chuyện mỏng manh và cá tính nhân vật không sắc nét - vốn là một chủ ý của Trần Anh Hùng, nhưng thế giới hình ảnh qua ngôn ngữ điện ảnh của anh là một thế giới ma thuật và diệu kỳ, ở lại trong ký ức của người xem rất lâu và có thể mãi mãi. Chúng như những ký ức tuyệt đẹp về mùi và vị, về hương và sắc của Việt Nam vẫn ở lại trong Trần Anh Hùng từ rất lâu, để rồi anh tái hiện lại ký ức ấy bằng như những giấc mơ tuyệt đẹp của mình.

Những trăn trở thầm kín của ký ức

Nếu "Mùi đu đủ xanh" là những ký ức tươi đẹp về Sài Gòn thì "Mùa ổi" của đạo diễn Đặng Nhật Minh là những lát cắt tinh tế về một Hà Nội cuối thập niên 1990. "Mùa ổi" - lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về người thân của ông (gia đình bên vợ) và được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên do chính ông viết là một bộ phim như thế, một dụ ngôn cay đắng về sự đánh mất ký ức, mà nói như bình luận của một tờ báo Pháp khi bộ phim được chiếu thương mại ở nước này: "Mùa ổi có hương vị một trái ổi nhỏ của Proust" (Proust là nhà văn người Pháp được biết đến nhiều nhất với tác phẩm "Đi tìm thời gian đã mất").

Nhân vật chính của "Mùa ổi" là ông Hòa (Bùi Bài Bình đóng), một người đàn ông không bình thường, sống cô độc không vợ con. Tuổi đã ngoài bốn mươi, ông vẫn giữ ký ức của một đứa trẻ mười ba tuổi. Năm đó, một lần trèo cây ổi hái quả, ông bị ngã, và di chứng của tai nạn đó khiến trí óc ông mãi mãi dừng lại ở độ tuổi trẻ thơ này.









Cảnh phim: “Mùa ổi, “Mùa len trâu”, “Mùi đu đủ xanh”. Đ.P

Người thân duy nhất và yêu thương, quan tâm đến ông là Thủy (Lan Hương đóng) - em gái của ông. Thế giới nhỏ bé quanh ông còn có một cô gái Hà Nội xinh đẹp, chủ nhân ngôi nhà nơi gia đình ông từng cư ngụ, và một cô gái quê lên Hà Nội đi làm người mẫu vẽ cho sinh viên mỹ thuật, vài người hiếm hoi phần nào đồng cảm với ông. Những người còn lại coi ông như một kẻ dở hơi. Trong một lần đột nhập căn nhà xưa, ông Hòa bị khép tội đột nhập trái phép và buộc phải đưa đi bệnh viện tâm thần. Được em gái đón trở về nhà, sự hoảng sợ đã khiến ông Hòa đã đánh mất hoàn toàn ký ức, kể cả là ký ức của một đứa trẻ mười ba tuổi, mặc cho những trái ổi chín mà em gái ông chuẩn bị để đánh thức khứu giác tuổi thơ của ông…

Nhờ đào sâu vào những trăn trở thầm kín của ký ức, nhờ cái nhìn nhạy cảm và tinh tế về thời cuộc, nhờ những hình ảnh nhiều sức gợi hơn là biểu hiện, "Mùa ổi" lưu giữ lại ký ức của một con người, một xã hội, một đất nước với những ẩn dụ khéo léo và ngôn ngữ điện ảnh của một bậc thầy phân tích tâm lý nhân vật. Đây có lẽ là lý do khiến "Mùa ổi" của Đặng Nhật Minh nhận được đánh giá tích cực của giới phê bình quốc tế, đoạt giải thưởng tại những liên hoan phim quốc tế tiếng tăm như Locarno (Thụy Sĩ) và được mua bản quyền để chiếu thương mại tại Pháp.

Trong những đánh giá của giới phê bình điện ảnh Pháp, tôi chú ý đến tờ Studio khi gọi "Mùa ổi" là "một kiệt tác đầy chất thơ. Tiết tấu về dàn cảnh, vẻ đẹp hình ảnh và lối diễn xuất dung dị của diễn viên đã hài hòa với nhau một cách hoàn hảo...

Mùi đất, mùi sự sống

Tìm về một miền ký ức xa hơn là phim "Mùa len trâu" của đạo diễn Việt kiều Nguyễn Võ Nghiêm Minh.

Được chuyển thể từ hai truyện ngắn đậm phong vị Nam Bộ trong tập Hương rừng Cà Mau của Sơn Nam, bối cảnh của "Mùa len trâu" diễn ra vào những năm đầu thế kỷ XX ở miền Tây Nam Bộ, thời điểm Việt Nam vẫn đang là thuộc địa của Pháp. Ngay từ khi mới xuất hiện, "Mùa len trâu" đã gây tiếng vang khá lớn ở trong nước và tại một số liên hoan phim quốc tế, vì những hình ảnh của bộ phim gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác giống như mô tả của nhà văn Sơn Nam: "Trâu lội vài năm con, đen đồng, đặc nước, giống như hồi thiên địa sơ khai, càn khôn hỗn độn".

Chuyện phim được dẫn dắt qua những dòng hồi ức của Kìm - nhân vật chính của phim khi về già (qua giọng lồng tiếng rất cảm xúc của đạo diễn). Giọng dẫn chuyện này mở và đóng lại bộ phim theo một phong cách kể chuyện khá truyền thống và cổ điển. "Cả đời tôi sống ở đây. Cà Mau hai mùa mưa nắng. Mùa mưa, nước phủ trùm lên tất cả. Cỏ và nhà. Người và trâu. Tới mùa khô, tôi chỉ nhớ được mùi đất, mùi của những rũ mục để lại từ nước…".

Và với một môi trường thiên nhiên hoang dã như thế trong những năm tháng đầy biến động của Việt Nam (dưới ách thực dân Pháp), con người, từ đời này qua đời khác chỉ biết phó mặc đời mình cho số phận ba nổi bảy chìm. Ngay cả những người đàn ông, dù mạnh mẽ, như cha của Kìm rồi đến Kìm và cả bọn len trâu giang hồ hảo hớn hay du thủ du thực… đều phải sống một cuộc sống nương nhờ vào thiên nhiên và không làm chủ được số phận mình.

"Mùa len trâu" là một bộ phim độc đáo làm sống lại đời sống hoang dã, bất định và sự lặp lại bất tận của cuộc sống, của sinh tử. Đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh từng chia sẻ với người viết bài này rằng: "Với Mùa len trâu, tôi không bao giờ đặt câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống (the meaning of life), vì đó là việc của các tôn giáo khác nhau, tôi không có khả năng làm việc đó. Tôi chỉ muốn đưa ra kinh nghiệm của mình về sự hiện hữu (the experience of being alive)".