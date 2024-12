Vì sao phim When The Phone Rings (Khi điện thoại đổ chuông) bất ngờ bị hoãn chiếu?

Chiều 6/12, cộng đồng mạng lan truyền thông tin phim When The Phone Rings (tạm dịch: Khi điện thoại đổ chuông/Khi chuông điện thoại reo) bị hoãn chiếu tập 5, tập 6 dự kiến lên sóng lần lượt vào tối nay (6/12) và tối mai (7/12). Đi kèm với thông tin này, không ít người xem bày tỏ sự hụt hẫng khi phim When The Phone Rings (Khi điện thoại đổ chuông) không được lên sóng theo đúng dự kiến: "Mỗi tuần có 2 tập lên sóng mà nhà đài hoãn chiếu sao?"; "Chưa bao giờ chờ đợi từng tập phim phát sóng lại khiến tôi thất vọng thế này"...

Mới đây, phía đài MBC cũng chính thức đăng tải thông tin xoay quanh lịch chiếu phim When The Phone Rings (Khi điện thoại đổ chuông) tuần này. Theo phía đài MBC, lý do bộ phim hoãn chiếu vì "có thông báo tin tức đặc biệt": "Chúng tôi xin được thông báo với quý khán giả rằng, bộ phim truyền hình thứ Sáu, thứ Bảy của đài MBC "When The Phone Rings" hoãn chiếu. Lịch phát sóng tập 5 vào ngày 6/12 (thứ Sáu) và tập 6 vào ngày 7/12 (thứ Bảy) sẽ bị hoãn lại do có thông báo tin tức đặc biệt. Chúng tôi mong mong bạn thông cảm!".

Trước đó, lịch chiếu phim When The Phone Rings (Khi điện thoại đổ chuông) lên sóng vào lúc 21 giờ 50 phút (giờ Hàn Quốc) trên đài MBC của Hàn Quốc và phim được chiếu trên nền tảng Netflix.

Nội dung phim When The Phone Rings (Khi điện thoại đổ chuông) có gì đặc biệt?

Phim When The Phone Rings (Khi điện thoại đổ chuông) ngay từ khi lên sóng tập đầu tiên vào tối 22/11 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, với sự tham gia của hai diễn viên đình đám Yoo Yeon Seok (đóng vai Baek Sa Eon) và Chae Soo Bin (đóng vai Hong Hee Joo).

Nội dung của bộ phim When The Phone Rings xoay quanh cặp đôi chính Baek Sa Eon - người đại diện phát ngôn cho văn phòng Tổng thống trong khi Hong Hee Joo - phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu bị mất khả năng nói sau tai nạn thời thơ ấu.

Suốt 3 năm chung sống, cả hai tỏ ra là một cặp đôi hạnh phúc trước mặt mọi người nhưng thực chất cuộc hôn nhân này được gia đình hai bên sắp đặt. Thậm chí, Yeon Seok buộc Hee Joo phải ký kết một thỏa thuận đặc biệt là không được tiết lộ thân phận là vợ của anh, không được ly hôn trước và trong thời gian tranh cử Tổng thống. Nếu Hee Joo vi phạm những điều này thì cô sẽ phải trả cho Yeon Seok một số tiền "khủng". Trước đó, Hee Joo chịu cảnh thế thân cho chị gái - người đã bỏ trốn trước ngày cưới Yeon Seok.

Biến cố xảy ra khi Hee Joo bị một kẻ giấu mặt bắt cóc. Người này gọi điện thoại cho Sa Eon với mục đích ban đầu là nhận được một khoản tiền lớn. Trước cuộc gọi của kẻ xấu, Sa Eon vẫn lạnh lùng, thậm chí anh còn thách thức hắn ta giết vợ mình.

Trước khi phim When The Phone Rings (Khi điện thoại đổ chuông) bị hoãn chiếu tập 5 và tập 6, bộ phim đã phát sóng được 4 tập và đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đặc biệt khi cảnh cuối của tập 4 phim When The Phone Rings (Khi điện thoại đổ chuông) được người xem đánh giá là kịch tính khi nhân vật nam chính Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok đóng) có thể phát hiện ra một phần sự thật về vợ - Hong Hee Joo (Chae Soo Bin đóng) đang che giấu.