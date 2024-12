Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 5: Yoo Yeon Seok gặp nguy hiểm, "sốc" khi biết kẻ đe dọa?

Trong phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 4, Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok đóng) bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bệnh viện dưỡng lão - nơi bố vợ đang điều trị. Anh lập tức đi tìm Hong Hee Joo (Chae Soo Bin đóng) và phát hiện vợ đang được hai cảnh sát chở đến đồn cảnh sát để lập biên bản. Chứng kiến cảnh Hong Hee Joo khóc nức nở, Baek Sa Eon lần đầu tiên thừa nhận Hee Joo là vợ của mình. Anh hẹn với cảnh sát rằng sẽ trực tiếp đến đồn cảnh sát để lập biên bản thay Hong Hee Joo xoay quanh vụ việc của bố vợ.

"Từ giờ, em không cần lo về bố em. Tôi sẽ lo", Baek Sa Eon nói với Hong Hee Joo khiến cô bật khóc vì xúc động. Baek Sa Eon không khỏi bất ngờ khi lần đầu nghe thấy Hong Hee Joo khóc phát ra tiếng vì trước đó Hee Joo được biết đến là người bị mất khả năng nói sau tai nạn thời thơ ấu.

Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 4: Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok đóng) khẳng định sẽ lo cho bố vợ thay Hong Hee Joo (Chae Soo Bin đóng) khiến cô xúc động. (Ảnh: Chụp màn hình MBC)

Baek Sa Eon khuyên Hong Hee Joo còn chuyện gì giấu anh thì nên nói hết ra. Tuy nhiên, Hong Hee Joo vẫn giữ bí mật về việc cô vẫn có khả năng nói được. Trong phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 4, Baek Sa Eon cho thấy sự chu đáo, yêu thương, bảo vệ vợ, thậm chí anh còn chuyển bố vợ đến một bệnh viện dưỡng lão khác an toàn hơn.

Để Hong Hee Joo không phải đối mặt với bố mẹ chồng, Baek Sa Eon tận tình chuẩn bị cho cô một bữa ăn ngon và không quên dặn vợ hãy nghỉ ngơi. Chứng kiến cảnh vợ bị bố mẹ của mình mỉa mai, chỉ trích, Baek Sa Eon đã không ngại đối đầu với bố mẹ của mình.

Ở diễn biến khác, trong phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 4, Hong Hee Joo phải vượt qua vòng phỏng vấn "khó nhằn" để được làm việc tại Văn phòng Tổng thống. Trước những câu hỏi trực tiếp từ Baek Sa Eon trong vai trò người đại diện phát ngôn cho văn phòng Tổng thống, Hong Hee Joo cho biết, cô đã tập luyện rẩt nhiều các video của anh đến mức "phát cuồng". "Tôi ám ảnh với các bài thông cáo của anh. Tôi đã mơ làm phiên dịch ký hiệu cho Văn phòng Chính phủ", Hong Hee Joo bày tỏ.

Khép lại phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 4, Hong Hee Joo phát hiện ra việc chị gái Hong In A trở về. Hong Hee Joo tiếp tục sử dụng chiếc điện thoại có thể điều chỉnh giọng nói của kẻ bắt cóc để gọi điện cho Baek Sa Eon. Cô phát hiện ra việc chồng và chị gái có một thỏa thuận giấu kín.

Baek Sa Eon bị "đứng hình" khi phát hiện Hong Hee Joo nói chuyện điện thoại. (Ảnh: Chụp màn hình MBC)

Trong buổi tiệc tại kỷ niệm của phía gia đình Hong Hee Joo, cô đã có cuộc trò chuyện trên danh nghĩa của kẻ "406" với chồng - Baek Sa Eon. Từ cuộc trò chuyện này, Hong Hee Joo biết được Baek Sa Eon nhìn nhận cô là người không hề kém giao tiếp. "Cô ấy chỉ thương mẹ thôi. Cô ấy không phải là trang phục lục, là một ngôn ngữ hoàn toàn mới. Cô ấy tập các động tác tay hàng ngàn lần để được như bây giờ", Baek Sa Eon bày tỏ. Chứng kiến cảnh Hong Hee Joo đang nói chuyện điện thoại sau khi biết được cô có từng la hét trên xe cảnh sát, Baek Sa Eon bị "đứng hình".

Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 5: Yoo Yeon Seok "sốc" khi biết sự thật kẻ đe dọa?

Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 5 sẽ lên sóng vào tối 6/12 thu hút sự quan tâm của khán giả với loạt tình tiết hấp dẫn. Trước khi tập phim này được công chiếu, phía nhà sản xuất đã hé lộ một số phân cảnh khiến người xem không khỏi tò mò. Cặp đôi Hong Hee Joo và Baek Sa Eon đều có những bí mật giấu kín đối phương. Trong khi Hong Hee Joo giấu Baek Sa Eon về việc cô vẫn nói chuyện bình thường, âm thầm sử dụng điện thoại của nhân vật "406" để ép chồng ly hôn thì Baek Sa Eon có thỏa thuận đặc biệt với chị gái của Hee Joo trước đám cưới.

Trong phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 5, Hong Hee Joo chính thức được nhận vào làm việc tại Văn phòng Tổng thống, trở thành đồng nghiệp của chồng. Thậm chí, cô còn trực tiếp dạy cho Baek Sa Eon ngôn ngữ ký hiệu.

Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 5: Yoo Yeon Seok gặp nguy hiểm, Chae Soo Bin liều mình cứu chồng? (Ảnh: Chụp màn hình MBC)



Điều khiến Baek Sa Eon ngỡ ngàng là khi anh được nhân viên của mình tiết lộ thông tin gây "sốc" về giới tính của nhân vật "406" là nữ. Trong giây phút mải lắng nghe cuộc điện thoại từ nhân viên, Baek Sa Eon đối mặt với nguy hiểm khi có chiếc xe ô tô đang lao tới phía anh.

Chứng kiến cảnh chồng gặp nguy hiểm, Hong Hee Joo liều mình vừa gọi tên, vừa chạy đến bên Baek Sa Eon để bảo vệ anh. Dù cứu chồng nhưng việc Hong Hee Joo sử dụng chiếc điện thoại của kẻ bắt cóc khiến người xem băn khoăn việc cô có bị tình nghi là đồng bọn của kẻ bắt cóc. Liệu Baek Sa Eon có "gặp dữ hóa lành"? Sự thật về thỏa thuận giữa Baek Sa Eon và chị gái của Hong Hee Joo trước đám cưới là gì?

Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 5 lên sóng lúc 21 giờ 50 phút (giờ Hàn Quốc) trên đài MBC của Hàn Quốc vào thứ Sáu (ngày 6/12) và phim được chiếu trên nền tảng Netflix.

Phim When The Phone Rings (Khi chuông điện thoại reo) tập 5: Nhân vật do Yoo Yeon Seok (đóng vai Baek Sa Eon) gặp nguy hiểm, giấu kín bí mật thỏa thuận với chị gái của Chae Soo Bin (đóng vai Hong Hee Joo). (Nguồn clip: Instagram mbcdrama_now)