Phó Bí thư TP.HCM yêu cầu xã đảo độc đáo này phát triển kinh tế biển, du lịch sinh thái

Ngày 19/8, Đảng bộ xã Thạnh An (TP.HCM) tổ chức phiên chính thức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ông Đặng Minh Thông - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, dự và chỉ đạo Đại hội.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: T.T

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thông qua dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025, tham luận và báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý các văn kiện Đại hội cấp trên.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, xã Thạnh An đã trở thành địa phương đầu tiên của huyện Cần Giờ (cũ) kiểm soát dịch, khôi phục đời sống trong trạng thái bình thường mới. Đảng bộ xã đã lãnh đạo hoàn thành 16/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Bước vào nhiệm kỳ mới, xã Thạnh An đề ra 29 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 6 khâu đột phá, tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế biển, kinh tế xanh gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Mục tiêu là xây dựng xã đảo Thạnh An trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, “Thông minh – xanh – sạch – thân thiện môi trường”.

Đại hội Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thạnh An khóa I. Ảnh: T.T

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã đạt được, đồng thời đề nghị Thạnh An phát huy tiềm năng, lợi thế của xã đảo, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn hệ sinh thái, xây dựng điểm đến du lịch sinh thái, cộng đồng hấp dẫn.

Ông Thông yêu cầu xã Thạnh An phát triển kinh tế nhanh, bền vững, toàn diện trên cơ sở phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng đề ra. Trong đó, tăng cường mối liên kết đồng bộ với các xã bạn và gắn với khu đô thị lấn biển Cần Giờ, tạo nên trục phát triển dịch vụ - logistics - du lịch biển.

Xã phải khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển du lịch, nhất là du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, biến Thạnh An thành một điểm đến hấp dẫn, thân thiện với môi trường. Song song với đó phải đảm bảo người dân được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ: văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao... một cách tốt nhất.

Hiện tại từ trung tâm TP.HCM đi xã đảo Thạnh An phải qua đò. Ảnh: Quang Dương

Xã đảo Thạnh An cũng cần phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng công an, quân sự xã với các đơn vị bộ đội biên phòng, hải quân đóng trên địa bàn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thạnh An khóa I gồm 27 đại biểu. Bà Lê Thị Hồng Phượng được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy xã Thạnh An; ông Huỳnh Minh Quang làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Hồ Hồng Thành Tính làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Được biết, trong phiên Đại hội trù bị ngày 18/8, Đoàn Chủ tịch đã tổ chức phát động đóng góp ủng hộ đồng bào khu vực miền núi và trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ bị thiệt hại do mưa lũ trong toàn thể đảng viên tham dự Đại hội, tổng số tiền ủng hộ là 30,6 triệu đồng.

Xã đảo duy nhất của TP.HCM không sáp nhập

Xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ cũ) là đơn vị hành chính cấp xã duy nhất giữ nguyên hiện trạng, không sáp nhập với xã, phường khác sau ngày 1/7/2025 do có vị trí đặc thù. Xã Thạnh An có diện tích hơn 131 km2, dân số hơn 4.200 người. Xã Thạnh An được Thủ tướng phê duyệt công nhận là xã đảo từ ngày 1/7/2021.

Xã đảo Thạnh An cách trung tâm TP.HCM hơn 70 km về hướng Đông Nam, có không khí trong lành, đời sống dân dã. Nơi đây được biết đến là một địa điểm du lịch thú vị, có nhiều trải nghiệm “chữa lành”.