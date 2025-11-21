Chủ đề nóng

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Giá vàng biến động mạnh
Tin tức
Thứ sáu, ngày 21/11/2025 12:25 GMT+7

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan: Công nghệ như dòng nước mới dẫn nhập vào ruộng đồng

+ aA -
Quỳnh Nguyễn Thứ sáu, ngày 21/11/2025 12:25 GMT+7
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhấn mạnh, các dự án luật gắn với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cần mở ra một hệ sinh thái pháp lý thông suốt, nơi công nghệ được nhìn như dòng nước mới dẫn nhập vào ruộng đồng, nhà máy, trường học, bệnh viện và các nhu cầu đa dạng, thiết yếu của đời sống xã hội.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sáng 21/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Chuyển giao công nghệ và Luật Công nghệ cao (sửa đổi). Vấn đề hoàn thiện hành lang pháp lý để công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển, tháo gỡ những điểm nghẽn trong lĩnh vực nông nghiệp được các đại biểu quan tâm góp ý.

Thu hút "đại bàng" đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao

Tham gia đóng góp ý kiến vào dự án Luật Công nghệ cao, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (đoàn Quảng Ninh) bày tỏ sự băn khoăn về tính thiếu nhất quán giữa các điều khoản trong dự thảo.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Hà. Ảnh: Media Quốc hội

Cụ thể, trong khi Điều 22 đã bổ sung nhiệm vụ sản xuất sản phẩm cho khu công nghệ cao thì tại Điều 24 về khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao lại không có nội dung liên quan đến việc sản xuất sản phẩm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, mặc dù điều này đã được giữ lại trong dự thảo luật.

Đặc biệt, trong phần giải thích từ ngữ cũng không có giải thích từ ngữ liên quan đến ứng dụng công nghệ cao, cách hiểu của Điều 22 và Điều 24 trong dự thảo luật là khu công nghệ cao và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ có cách hiểu khác nhau. Do đó, việc sản xuất sản phẩm công nghệ cao trong khu công nghệ cao cũng sẽ có cách hiểu khác nhau so với việc áp dụng Điều 24 về khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có được sản xuất sản phẩm hay không.

Giám đốc Học viện NNVN lo nhiều ngành "xương sống" của nông nghiệp rất thiếu nguồn nhân lực trẻ

Bà Hà đề nghị tại Điều 24 về khung nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cần bổ sung nhiệm vụ sản xuất sản phẩm vì lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một lĩnh vực nghiên cứu khó thu hút được các nhà khoa học và nhà đầu tư. Kết quả nghiên cứu phải được thử nghiệm sản xuất trong một khoảng thời gian dài, có thể qua nhiều vụ sản xuất, có thể đến vài năm nên rất cần có điều kiện đảm bảo cho nhà khoa học, nhà nông tham gia lĩnh vực này.

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao sẽ được áp dụng và phổ biến rộng rãi, đại trà trong lĩnh vực nông nghiệp nên rất cần khẳng định tính ưu việt của các kết quả nghiên cứu thông qua thử nghiệm và quá trình sản xuất tập trung.

"Để cách hiểu được rõ ràng, rành mạch hơn, tôi đề nghị bổ sung nhiệm vụ về sản xuất sản phẩm ở trong Điều 24 về khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao", bà Hà kiến nghị.

Đồng tình với quan điểm cần duy trì và củng cố mô hình khu nông nghiệp công nghệ cao, đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân (TP.HCM) đánh giá cao tinh thần cầu thị của Ban soạn thảo khi đã khôi phục quy định này – một nội dung từng bị lược bỏ ở các dự thảo trước đó.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Bảo Trân. Ảnh: Media Quốc hội

Bà Trân nhận định đây là tín hiệu tích cực, đáp ứng kỳ vọng của nhiều địa phương trong việc tháo gỡ cơ chế để thu hút doanh nghiệp và nâng cao giá trị nông sản.

Ghi nhận nỗ lực rà soát kỹ lưỡng và giải trình thuyết phục của cơ quan chủ trì soạn thảo, vị đại biểu TP.HCM đề nghị ngay sau khi luật được thông qua, Chính phủ cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành chi tiết, tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho các lĩnh vực mới như sàn giao dịch công nghệ hay nông nghiệp công nghệ cao sớm đi vào vận hành thực tế.

Kiểm soát tốt để không có chuyện công nghệ "bình mới rượu cũ"

Giải trình làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Luật Công nghệ cao đóng vai trò xác định đối tượng ưu tiên phát triển, trong khi Luật Chuyển giao công nghệ điều chỉnh các hoạt động thương mại hóa, quản trị và phát triển thị trường.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Media Quốc hội

Bộ trưởng cho biết, dự thảo luật lần này mở rộng phạm vi điều chỉnh sang các đối tượng công nghệ mới như thiết kế, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và cho phép áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox).

Đáng chú ý, để ngăn chặn tình trạng "nâng khống" giá trị hoặc nhập khẩu công nghệ lạc hậu, gây hại môi trường, cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường công tác hậu kiểm với chế tài mạnh mẽ, đồng thời phân cấp thẩm định cho địa phương dựa trên bộ tiêu chí thống nhất quốc gia.

Mục tiêu cốt lõi là hỗ trợ các tổ chức trung gian, kết nối cung cầu vốn và thúc đẩy công nghệ từ nghiên cứu trở thành sản phẩm thương mại.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhấn mạnh, các dự án luật gắn với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cần mở ra một hệ sinh thái pháp lý thông suốt, nơi công nghệ được nhìn như dòng nước mới dẫn nhập vào ruộng đồng, nhà máy, trường học, bệnh viện và các nhu cầu đa dạng, thiết yếu của đời sống xã hội.

"Dòng nước ấy phải trong lành, minh bạch, an toàn, được kiểm soát tốt để không có công nghệ cũ khoác lên chiếc áo công nghệ cao, không có dòng nước tù, nước đọng gây cản trở cho đổi mới", ông Hoan nêu rõ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan. Ảnh: Media Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý rằng chuyển giao công nghệ không chỉ dừng lại ở mua bán thương mại mà là hành trình tiếp nhận, hấp thu và tái tạo để công nghệ nhập khẩu không nằm yên trong phòng thí nghiệm mà đi vào cuộc sống, thành năng suất, thành chất lượng, thành giá trị gia tăng.

Từ tìm hiểu, học hỏi một cách bài bản, căn cơ, Việt Nam mới có thể xây dựng lộ trình, từng bước tạo dựng và làm chủ công nghệ của chính mình.

"Cái gì không đo được không quản lý được, cái gì không đo được cũng không cải tiến được. Vì thế, các tiêu chí công nghệ cao, công nghệ chiến lược cần được lượng hóa, định nghĩa chính xác. Công nghệ cao, công nghệ chiến lược phải thật sự cao trong tri thức, chiến lược trong tầm nhìn và định hướng phát triển quốc gia. Mới trong tư duy và mở trong khả năng kết nối với thế giới", theo Phó Chủ tịch Quốc hội.

Trên tinh thần đó, lãnh đạo Quốc hội đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện dự án luật với chất lượng cao nhất, bảo đảm tiến độ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua vào cuối kỳ họp thứ 10.

Tham khảo thêm

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Bộ GDĐT không 'ôm' việc đào tạo chuyên sâu của ngành Y

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Bộ GDĐT không "ôm" việc đào tạo chuyên sâu của ngành Y

Thứ trưởng Bộ Y tế: Đào tạo ngành y do Bộ GDĐT quản lý thì... rất đáng lo ngại

Thứ trưởng Bộ Y tế: Đào tạo ngành y do Bộ GDĐT quản lý thì... rất đáng lo ngại

Lời gan ruột của đại biểu Quốc hội về tuyển dụng, chế độ đãi ngộ với nhà giáo

Lời gan ruột của đại biểu Quốc hội về tuyển dụng, chế độ đãi ngộ với nhà giáo

Sáp nhập cơ học 'chưa chắc đã là cách hay' để đại học Việt Nam vào top 100 thế giới

Sáp nhập cơ học "chưa chắc đã là cách hay" để đại học Việt Nam vào top 100 thế giới

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi được điều chỉnh phân công nhiệm vụ

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt đã thông báo điều chỉnh phân công nhiệm vụ 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đông người đến viếng tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị

Tin tức
Đông người đến viếng tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị

Tìm thấy thi thể tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị sau 6 ngày mất tích

Tin tức
Tìm thấy thi thể tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi ở Quảng Trị sau 6 ngày mất tích

Hàng loạt khu vực ở Đà Nẵng được công bố tình huống khẩn cấp vì sạt lở

Tin tức
Hàng loạt khu vực ở Đà Nẵng được công bố tình huống khẩn cấp vì sạt lở

Bộ Công an điều động, bổ nhiệm 3 Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng và Giám đốc Bệnh viện

Tin tức
Bộ Công an điều động, bổ nhiệm 3 Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng và Giám đốc Bệnh viện

Đọc thêm

Real Madrid hòa thất vọng trước Elche, HLV Xabi Alonso nói ngay 1 điều
Thể thao

Real Madrid hòa thất vọng trước Elche, HLV Xabi Alonso nói ngay 1 điều

Thể thao

Real Madrid đã thi đấu không thành công khi chỉ có được trận hòa 2-2 trước Elche tại vòng 13 La Liga và HLV Xabi Alonso lập tức chấn chỉnh các học trò.

Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ dân bị lũ lụt sửa nhà trước 31/11, tái định cư cho hộ dân bị sập nhà trước 31/1/2026
Tin tức

Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ dân bị lũ lụt sửa nhà trước 31/11, tái định cư cho hộ dân bị sập nhà trước 31/1/2026

Tin tức

Công điện của Thủ tướng yêu cầu bố trí chỗ ở tạm, huy động lực lượng quân đội, công an,… hỗ trợ Nhân dân bị lũ lụt ở 4 tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, sửa chữa nhà cửa, hoàn thành trước ngày 30/11/2025; xây mới, tái định cư cho các hộ có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng, hoàn thành trước ngày 31/01/2026.

Chợ lùi Sà Phìn ở vùng Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, chợ quê sao lắm người mê, lên đến nơi thấy nồi thắng cố bốc khói
Nhà nông

Chợ lùi Sà Phìn ở vùng Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, chợ quê sao lắm người mê, lên đến nơi thấy nồi thắng cố bốc khói

Nhà nông

Sáng sớm, sương giăng mờ khắp Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang (địa phận huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang trước đây). Trong làn sương bảng lảng, từng tốp người Mông, Dao… khoác sắc phục rực rỡ từ các bản xa chậm rãi xuống núi. Lưng địu gùi, tay xách bó rau, mớ thảo dược, con gà hay chú lợn con - những sản vật tự tay làm ra. Họ đi trong gió lạnh, hướng về trung tâm xã Sà Phìn, nơi phiên chợ lùi đang dần thức giấc.

Nghệ sĩ Nhân dân được trao huân chương trước khi mất, từng bị trục xuất khỏi đất nước, biệt danh 'biểu tượng gợi cảm'
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân được trao huân chương trước khi mất, từng bị trục xuất khỏi đất nước, biệt danh "biểu tượng gợi cảm"

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân này từng bị trục xuất khỏi đất nước. Tuổi ấu thơ cực khổ trong trại cải tạo khắc nghiệt, cuối đời thành công viên mãn với hàng loạt vai diễn kinh điển.

Đồng minh châu Âu của Ukraine đang cân nhắc hành động trong trường hợp Mỹ ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Kiev
Thế giới

Đồng minh châu Âu của Ukraine đang cân nhắc hành động trong trường hợp Mỹ ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Kiev

Thế giới

Các đồng minh của Ukraine vẫn đang đánh giá mức độ nghiêm trọng của các báo cáo trên phương tiện truyền thông rằng Mỹ đã đe dọa sẽ ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Kiev nếu nước này không đồng ý với "kế hoạch hòa bình" được đề xuất.

CLB CAHN thua đau Thể Công Viettel, HLV Polking “lắc đầu” về trọng tài
Thể thao

CLB CAHN thua đau Thể Công Viettel, HLV Polking “lắc đầu” về trọng tài

Thể thao

HLV Polking tỏ ra không hài lòng với những quyết định của trọng tài trong trận đấu giữa CLB CAHN với Thể Công Viettel thuộc vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/2026.

8 điều kiện để sang tên sổ đỏ mới nhất người dân cần biết
Bạn đọc

8 điều kiện để sang tên sổ đỏ mới nhất người dân cần biết

Bạn đọc

Theo luật sư, việc sang tên sổ đỏ là thủ tục pháp lý quan trọng trong các giao dịch mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Căn cứ vào Điều 45, Luật Đất đai 2024, tùy trường hợp, người dân phải đáp ứng điều kiện nhất định để sang tên sổ đỏ mới nhất.

Một hang đá vôi khổng lồ ở tỉnh Quảng Trị (địa phận Quảng Bình trước đây) tên là hang Kling, có cây cổ thụ gì quý hiếm?
Nhà nông

Một hang đá vôi khổng lồ ở tỉnh Quảng Trị (địa phận Quảng Bình trước đây) tên là hang Kling, có cây cổ thụ gì quý hiếm?

Nhà nông

Giám đốc Công ty CP Du lịch AREM Phạm Quý Sỹ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, Dự án du lịch sinh thái "Khám phá Bách xanh đá-hang Kling" là sản phẩm du lịch lần đầu tiên kết hợp giữa trải nghiệm khám phá quần thể cây Bách xanh đá-loài cây cổ thụ quý hiếm với hệ thống hang động kỳ vĩ trong vùng Di sản Phong Nha-Kẻ Bàng...

Cá đặc sản 'của ngon hiếm thấy ' ở Nghệ An, cả làng cùng canh giữ, lắp camera giám sát ngày đêm ngoài suối
Nhà nông

Cá đặc sản "của ngon hiếm thấy " ở Nghệ An, cả làng cùng canh giữ, lắp camera giám sát ngày đêm ngoài suối

Nhà nông

Cá mát-của ngon hiếm thấy, từ lâu được xem là “lộc suối” của đồng bào miền Tây tỉnh Nghệ An. Cá mát là loài cá đặc hữu, thơm ngon, có giá trị kinh tế cao và gắn chặt với sinh kế của nhiều hộ dân vùng cao.

Nvidia, Sunwah, Huawei, Toyota, Honda, Alibaba … làm gì tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ suốt cả tuần?
Chuyển động Sài Gòn

Nvidia, Sunwah, Huawei, Toyota, Honda, Alibaba … làm gì tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ suốt cả tuần?
4

Chuyển động Sài Gòn

Nvidia cùng một số tập đoàn công nghệ, công nghiệp và kinh doanh hàng đầu thế giới và Việt Nam sẽ hội tụ tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM trong khuôn khổ Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh lần thứ 3 (GRECO 2025).

Lập hat-trick vào lưới Tottenham, Eberechi Eze tái hiện kỳ tích sau 47 năm
Thể thao

Lập hat-trick vào lưới Tottenham, Eberechi Eze tái hiện kỳ tích sau 47 năm

Thể thao

Hat-trick vào lưới Tottenham ở trận derby Bắc London tại vòng 12 Premier League giúp tiền vệ Eberechi Eze của Arsenal tái hiện kỳ tích của Alan Sunderland vào tháng 12/1978.

Xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên sau hợp nhất có tới 2.000 hộ trồng cây cảnh đang hot, có thứ cây 'lá xanh, quả vàng, dáng đẹp'
Nhà nông

Xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên sau hợp nhất có tới 2.000 hộ trồng cây cảnh đang hot, có thứ cây "lá xanh, quả vàng, dáng đẹp"

Nhà nông

Sau khi hợp nhất ba đơn vị hành chính câp xã là xã Thắng Lợi, xã Mễ Sở (trước đây) và xã Bình Minh, xã Mễ Sở mới đã trở thành vùng trọng điểm phát triển cây cảnh của tỉnh Hưng Yên. Toàn xã có hơn 2.000 hộ tham gia trồng cây cảnh, chiếm hơn 30% tổng số hộ dân.

Thái sư Á vương Đào Cam Mộc: Vị “kiến trúc sư” vĩ đại của triều Lý và khúc tráng ca vọng về từ ngàn năm
Video

Thái sư Á vương Đào Cam Mộc: Vị “kiến trúc sư” vĩ đại của triều Lý và khúc tráng ca vọng về từ ngàn năm

Video

Thái sư Á vương Đào Cam Mộc nổi lên như một dấu mốc không thể phai mờ, người đóng vai trò "gạch nối" quan trọng giữa hai triều đại Tiền Lê và Lý.

Sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, đã nhiều bệnh còn có thói quen nguy hiểm
Xã hội

Sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, đã nhiều bệnh còn có thói quen nguy hiểm

Xã hội

Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường, gout mạn tính, suy thượng thận do dùng thuốc nhiều năm và đặc biệt là thói quen uống rượu kéo dài.

Xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang, dân nuôi gà ngon dưới tán cây gì mà 'toàn thân thơm nức', bán vỏ cây, bán gà hết veo?
Nhà nông

Xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang, dân nuôi gà ngon dưới tán cây gì mà "toàn thân thơm nức", bán vỏ cây, bán gà hết veo?

Nhà nông

Chị Hứa Thị Tiêu, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang đã nuôi gà ri lai thành công dưới tán rừng quế. Khai thác vỏ quế bán tốt, mà bán gà ri thả rừng quế, đồi quế cũng đắt hàng, đây là mô hình hay trong kinh tế hộ gia đình.

Một làng ở Đà Nẵng dân đang tất bật làm một việc quan trọng, chỉ mong năm hết tết đến có 'mâm cỗ, bánh chưng'
Nhà nông

Một làng ở Đà Nẵng dân đang tất bật làm một việc quan trọng, chỉ mong năm hết tết đến có "mâm cỗ, bánh chưng"

Nhà nông

Một làng ở Đà Nẵng dân đang tất bật làm một việc quan trọng, chỉ mong năm hết tết đến có "mâm cỗ, bánh chưng". Những ngày cuối năm, làng hoa Dương Sơn (TP Đà Nẵng) lại trở thành “điểm nóng” sản xuất khi hàng chục hộ nông dân bước vào giai đoạn chăm sóc cao điểm vụ hoa Tết Bính Ngọ 2026.

Philippines quay lại 'chợ gạo' khu vực, rốt ráo chào mua gạo giao tháng 1/2026, gạo xuất khẩu Việt Nam có cơ hội mới?
Nhà nông

Philippines quay lại "chợ gạo" khu vực, rốt ráo chào mua gạo giao tháng 1/2026, gạo xuất khẩu Việt Nam có cơ hội mới?

Nhà nông

Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương (VITIC) dẫn các nguồn tin thị trường, cho biết Philippines đang quay trở lại thị trường gạo khu vực, đẩy mạnh "rốt ráo" chào mua gạo cho các lô hàng giao tháng 1/2026, sau khi lệnh cấm nhập khẩu gạo được áp đặt từ tháng 9 được gia hạn đến hết tháng 12 năm nay. Gạo Việt Nam xuất khẩu đang đứng trước cơ hội mới?

Đến nơi này ở Quảng Trị, khách Tây thích thú cưỡi trâu đi dạo, cho vịt rỉa chân, nông dân thành hướng dẫn viên
Nhà nông

Đến nơi này ở Quảng Trị, khách Tây thích thú cưỡi trâu đi dạo, cho vịt rỉa chân, nông dân thành hướng dẫn viên
6

Nhà nông

Giữa miền quê yên bình nằm ở vùng đệm của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị đang dần hình thành những mô hình du lịch nông thôn độc đáo, mang đậm bản sắc Việt. Nơi đây, cánh đồng, ao cá, con trâu và chiếc máy tuốt lúa đang trở thành những trải nghiệm thú vị đối với khách du lịch.

Châu Âu phải đối mặt với sự đã rồi vì nước Nga
Thế giới

Châu Âu phải đối mặt với sự đã rồi vì nước Nga

Thế giới

Về lý thuyết, phương Tây sắp tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga, nhưng trên thực tế, mọi thứ phức tạp hơn nhiều. Euroclear của Bỉ, nơi lưu trữ tài sản, đang chuẩn bị kiện EU. Cơ quan lưu ký này tuyên bố rằng hành động này không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế mà còn tạo ra một vấn đề nan giải trong nhiều thập kỷ tới.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể trong túi hành lý ở sảnh chung cư; nhậu rồi lái xe gây tai nạn khiến 2 người chết
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể trong túi hành lý ở sảnh chung cư; nhậu rồi lái xe gây tai nạn khiến 2 người chết

Pháp luật

Phát hiện thi thể trong túi hành lý ở sảnh chung cư tại TP.HCM; bắt tạm giam thanh niên ăn nhậu rồi lái xe gây tai nạn khiến 2 người tử vong; b0ị lừa mất 1,4 tỷ đồng sau 2 lần đánh đề đều trúng... là những tin nóng 24 giờ qua.

Nhịp sống nông thôn mới ngày 24/11/2025
Nhịp sống nông thôn mới

Nhịp sống nông thôn mới ngày 24/11/2025

Nhịp sống nông thôn mới

Radio online Nhịp sống nông thôn mới hôm nay có nội dung: Mô hình kinh tế tập thể tại Thái Nguyên tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nông dân; Đồng Tháp vượt mốc 1.000 sản phẩm OCOP; các hoạt động hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo của Hội Nông dân nhiều địa phương…

Hà Nội đẩy mạnh giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2025
Nhà đất

Hà Nội đẩy mạnh giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2025

Nhà đất

Hà Nội yêu cầu toàn bộ sở, ngành và địa phương tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng và đặc biệt là tăng tốc các dự án nhà ở xã hội trong năm 2025.

Vĩnh Long tìm chủ đầu tư 8 dự án hạ tầng khu công nghiệp, tổng vốn đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng
Nhà đất

Vĩnh Long tìm chủ đầu tư 8 dự án hạ tầng khu công nghiệp, tổng vốn đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng

Nhà đất

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư giai đoạn 2025 - 2030, trong đó có 8 dự án hạ tầng khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng. Các dự án sẽ được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hàng tồn kho bất động sản lập kỷ lục gần 500.000 tỷ đồng, Novaland chiếm 1/3 toàn ngành
Nhà đất

Hàng tồn kho bất động sản lập kỷ lục gần 500.000 tỷ đồng, Novaland chiếm 1/3 toàn ngành

Nhà đất

Tồn kho bất động sản cán mốc gần 499.000 tỷ đồng vào cuối quý 3/2025, tăng 26% so với đầu năm, trong khi toàn thị trường chỉ ghi nhận 136.600 giao dịch, tương đương 87% quý trước cho thấy nguồn cung mới đang bỏ xa tốc độ hấp thụ.

Trồng chuối được thương lái săn đón mua cả lá lẫn quả, nông dân Mường Khương thu lãi hàng trăm triệu đồng
Nhà nông

Trồng chuối được thương lái săn đón mua cả lá lẫn quả, nông dân Mường Khương thu lãi hàng trăm triệu đồng

Nhà nông

Từ chỗ chỉ quanh quẩn với cây ngô, cây sắn hiệu quả thấp, nông dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng chuối hàng hóa. Cây chuối không chỉ "bén rễ" xanh tốt mà còn đang giúp nông dân vùng cao biên giới đổi đời, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Con số may mắn hôm nay ngày 24/11: Kim Ngưu dễ kiếm người yêu, Thiên Bình muốn lười biếng
Gia đình

Con số may mắn hôm nay ngày 24/11: Kim Ngưu dễ kiếm người yêu, Thiên Bình muốn lười biếng

Gia đình

Với con số may mắn hôm nay ngày 24/11, Kim Ngưu, Bọ Cạp, Song Ngư có vận đỏ trong việc tìm kiếm tình yêu, Song Tử nên thận trọng khi tham gia giao thông.

Xem phim, tôi nhớ lại câu chuyện nhiều năm trước: Vì 1 suy nghĩ sai lệch mà tôi từng khiến mẹ bẽ mặt, đau lòng!
Gia đình

Xem phim, tôi nhớ lại câu chuyện nhiều năm trước: Vì 1 suy nghĩ sai lệch mà tôi từng khiến mẹ bẽ mặt, đau lòng!

Gia đình

May mắn là thời gian giúp tôi nhận ra lỗi lầm của mình.

Hoàng đế trị vì lâu nhất trong lịch sử nhà Hán là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế trị vì lâu nhất trong lịch sử nhà Hán là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Năm 141 TCN, sau cái chết của cha, Lưu Triệt kế vị hoàng đế lúc 16 tuổi và cai trị từ năm 140 TCN đến 87 TCN (54 năm), là vị hoàng đế trị vì lâu nhất trong lịch sử nhà Hán và cả lịch sử Trung Quốc từ sau đời Tần Chiêu Tương vương đến trước đời Khang Hi.

Thái tử đầu tiên của nhà Đường - Lý Kiến Thành: Bị em trai sát hại, cả 5 con trai đều mất mạng
Đông Tây - Kim Cổ

Thái tử đầu tiên của nhà Đường - Lý Kiến Thành: Bị em trai sát hại, cả 5 con trai đều mất mạng

Đông Tây - Kim Cổ

Cuộc đời Lý Kiến Thành lại là một bi kịch lớn: một vị thái tử tài năng bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt vị không khoan nhượng và cuối cùng mất mạng trong Sự biến Huyền Vũ môn, để rồi tất cả năm người con trai của ông cũng không thoát khỏi số phận bi thảm do Lý Thế Dân ra tay trừ khử.

Phương Tây tuyên bố đáng báo động về tương lai gần của Ukraine
Thế giới

Phương Tây tuyên bố đáng báo động về tương lai gần của Ukraine

Thế giới

Ukraine đang phải đối mặt với mùa đông lạnh giá và khắc nghiệt nhất kể từ cuộc xung đột, The Guardian đưa tin.

Tin đọc nhiều

1

Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

2

Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

3

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (22/11) đảo chiều tăng mạnh: Nhà vàng gặp sự cố bất ngờ, người dân lại xếp hàng dài

Giá vàng hôm nay mới nhất (22/11) đảo chiều tăng mạnh: Nhà vàng gặp sự cố bất ngờ, người dân lại xếp hàng dài

5

Giá vàng hôm nay mới nhất (23/11): Nhà vàng bán "nhỏ giọt", người mua xếp hàng đông hơn ngày thường

Giá vàng hôm nay mới nhất (23/11): Nhà vàng bán 'nhỏ giọt', người mua xếp hàng đông hơn ngày thường