Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam phải trở thành không gian truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ

Sáng 21/8, tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự lễ khai trương Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam và gặp gỡ cán bộ, nhân viên Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Trong không khí trang trọng, Phó Thủ tướng bày tỏ sự khâm phục, tự hào trước những nỗ lực bền bỉ của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những trải nghiệm khoa học đặc sắc mà Bảo tàng đem lại cho công chúng.

Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và hướng tới 50 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, ghi nhận chặng đường hơn một thập kỷ nghiên cứu, chế tạo vệ tinh và làm chủ công nghệ vũ trụ của đội ngũ nhà khoa học trong nước.

“Những kết quả này đã khẳng định năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ của Việt Nam trong các lĩnh vực có yêu cầu cao về trình độ và tính chuyên môn”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong bối cảnh thế giới cạnh tranh gay gắt về công nghệ, nhiều quốc gia xem vũ trụ là “mặt trận chiến lược” để củng cố sức mạnh và lợi thế quốc gia. Việt Nam cũng đã xác định khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trụ cột phát triển, gắn với mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 1131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đều coi công nghệ vũ trụ là công nghệ chiến lược, phục vụ song song phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia trên không gian vũ trụ.

Sau lễ cắt băng, Phó Thủ tướng đã thăm quan Bảo tàng, ghi nhận các kiến nghị của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, đồng thời giao Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam cùng Bộ KH&CN nghiên cứu, đề xuất cơ chế tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong đào tạo nhân lực, phát triển hạ tầng và triển khai các dự án vệ tinh trọng điểm.

Để Trung tâm phát huy vai trò đầu tàu, Phó Thủ tướng định hướng sáu nhiệm vụ then chốt:

Thực hiện Chiến lược vũ trụ đến năm 2030, tập trung chế tạo vệ tinh quan sát Trái đất tầm thấp “Made in Vietnam” gắn với nhu cầu thực tiễn.

Kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hợp tác cùng NIC, viện – trường, doanh nghiệp trong và ngoài nước để tối ưu hóa nguồn lực.

Phát triển nhân lực chất lượng cao, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, vươn tầm khu vực và quốc tế.

Mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực, tri thức từ các tổ chức uy tín và quốc gia tiên tiến.

Đầu tư hạ tầng hiện đại, nâng cấp trang thiết bị theo chuẩn quốc tế phục vụ nghiên cứu và chế tạo vệ tinh.

Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục STEM, biến Bảo tàng Vũ trụ thành “không gian truyền cảm hứng” cho thế hệ trẻ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cũng khẳng định: Chính phủ cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Viện Hàn lâm và Trung tâm Vũ trụ trở thành cơ sở nghiên cứu, chế tạo vệ tinh hàng đầu Việt Nam, từng bước vươn ra khu vực và thế giới.

Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam có hơn 1.500 m² không gian ngoài trời và 1.600 m² trong nhà với 2 tầng, thiết kế hiện đại, lấy cảm hứng từ sự bao la của vũ trụ. Không gian được kết hợp hiệu ứng ánh sáng, kỹ thuật mô phỏng tiên tiến cùng hệ thống mô hình vệ tinh, hành tinh, tên lửa được chế tác tỉ mỉ. Các trưng bày được sắp xếp theo dòng chảy thời gian – từ sự hình thành vũ trụ đến những thành tựu hiện tại và định hướng tương lai. Công trình hứa hẹn trở thành điểm đến giáo dục, khơi dậy đam mê khoa học vũ trụ, đặc biệt trong thế hệ trẻ.



Khởi công từ tháng 10/2022, công trình có diện tích hơn 3.000 m², gồm không gian trưng bày trong nhà và ngoài trời, chia thành 5 khu vực chính: Không gian ngoài trời: trưng bày mô hình Hệ Mặt Trời và đồng hồ Mặt Trời độc đáo.



Tầng 1: giới thiệu các thí nghiệm khoa học cơ bản về ánh sáng, âm thanh, lực hấp dẫn; cùng hệ Mặt Trời, các hành tinh, ngôi sao và thiên hà.



Tầng 2: Khu công nghệ vũ trụ: trưng bày mô hình vệ tinh LOTUSat-1, các vệ tinh Việt Nam phát triển, mô hình tên lửa quốc tế và khoang tàu ISS.



Khu ứng dụng công nghệ vũ trụ: giới thiệu vai trò của công nghệ vũ trụ trong đời sống, từ dự báo thời tiết đến thông tin liên lạc và định vị toàn cầu.



Tháp Thiên văn: với kính thiên văn phản xạ quang học đường kính 500 mm, mang đến trải nghiệm quan sát bầu trời rõ nét.



Nhà chiếu hình vũ trụ: dạng vòm, đường kính 12 m, sức chứa 100 người, kết hợp âm thanh và hình ảnh sống động.



