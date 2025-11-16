Phú Thọ phê duyệt dự án nhà ở xã hội gần 300 tỷ đồng tại Thanh Miếu

Phú Thọ sắp có dự án nhà ở xã hội gần 300 tỷ đồng

Tỉnh Phú Thọ vừa chính thức đồng ý về mặt chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư triển khai dự án Khu nhà ở xã hội Ngọc Hà, tọa lạc tại phường Thanh Miếu. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thân Hà, có trụ sở tại phường Phúc Yên.

Dự án được triển khai trên khu đất rộng 2.260 m2, bao gồm một tòa nhà 15 tầng nổi và 2 tầng hầm, với tổng diện tích sàn hơn 22.185 m2. Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp 225 căn hộ thuộc diện nhà ở xã hội.

Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 286,6 tỷ đồng, trong đó 20% là vốn tự có của chủ đầu tư, 80% còn lại huy động từ các nguồn khác.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai từ tháng 12/2025 đến tháng 6/2028, bao gồm các bước hoàn tất thủ tục pháp lý về đầu tư, đất đai, môi trường, cấp phép xây dựng và thi công để đưa dự án vào hoạt động. Chủ đầu tư được yêu cầu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, ký quỹ và báo cáo tiến độ theo quy định.

Phú Thọ trung bình mỗi tháng xây một dự án nhà ở xã hội.

Từ tháng 2 đến nay, tỉnh Phú Thọ liên tục khởi công mỗi tháng một dự án nhà ở xã hội, nâng tổng số dự án đã triển khai lên 9 dự án với quy mô hơn 40 ha và 9.960 căn hộ.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đã hoàn thành 2.258 căn, đóng góp vào tổng số 3.877 căn nhà ở xã hội được giao hoàn thành của toàn khu vực Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hòa Bình (cũ).

Theo kế hoạch, Phú Thọ dự kiến khởi công thêm 5 dự án nhà ở xã hội từ nay đến cuối năm để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người lao động và người thu nhập thấp.

Tại dự thảo Nghị quyết về việc ban hành một số cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc về nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đề xuất giai đoạn 2025-2030, tỉnh Phú Thọ hoàn thành 62.853 căn nhà ở xã hội, cao thứ 6 cả nước. Con số qua từng năm giai đoạn 2025 - 2027 lần lượt là 2.330 căn, 10.000 căn, 13.000 căn; giai đoạn 2028 - 2030 là 12.600 căn/năm.