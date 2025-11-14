Quảng Ngãi sắp khởi công dự án nhà ở xã hội quy mô hơn 600 căn, vốn đầu tư gần 600 tỷ đồng

Quảng Ngãi 'chạy nước rút' khởi công dự án nhà ở xã hội trong tháng 12

Mới đây, ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi cho hay cơ quan này đang “chạy nước rút” cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để kịp khởi công dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân ngay trong tháng 12.

Công trình được bố trí tại Khu công nghiệp Tịnh Phong (xã Thọ Phong), với tổng mức đầu tư xấp xỉ 600 tỷ đồng và kế hoạch triển khai kéo dài từ 2025 đến 2028. Dự án gồm ba khối chung cư: Hai tòa 9 tầng trên diện tích 4.220 m2 với gần 28.000 m2 sàn, cùng một tòa 12 tầng rộng 1.722 m2, diện tích sàn hơn 18.200 m2.

Khi hoàn thiện, khu nhà sẽ cung ứng 603 căn hộ, đủ chỗ ở cho khoảng 1.800 người lao động. Căn hộ được bàn giao kèm các tiện ích cơ bản như tủ bếp, giường, tủ quần áo. Cùng với đó là không gian sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ, công viên, bãi đỗ xe, phòng đa năng… tạo thành một quần thể khép kín.

Hai tòa nhà ở xã hội ở phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi.

Không chỉ dự án tại Tịnh Phong, Quảng Ngãi cũng đang chuẩn bị bước vào giai đoạn đầu tư cho khu nhà ở xã hội tại đô thị mới Phú Mỹ với quy mô 384 căn do Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị triển khai. Phần diện tích còn lại của Khu thiết chế Công đoàn rộng 2,5 ha hiện có hai nhà đầu tư quan tâm và đề xuất chủ trương.

Sở Xây dựng cũng song song rà soát quỹ đất có thể bố trí cho các dự án nhà ở xã hội và nhà ở lực lượng vũ trang tại nhiều khu vực như xã Thọ Phong (4,05 ha), phường Trương Quang Trọng (35,4 ha), cũng như dọc các trục Mỹ Trà - Mỹ Khê và đường Huỳnh Thúc Kháng.

Theo nhiệm vụ được giao trong Đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030, Quảng Ngãi phải hoàn thành 8.500 căn vào năm 2030. Riêng năm 2025, Thủ tướng giao chỉ tiêu 240 căn; đến nay tỉnh đã hoàn thiện 48 căn, 220 căn đang trong giai đoạn xây dựng. Dự kiến cả năm sẽ bàn giao 268 căn, vượt kế hoạch khoảng 12%.

Tỉnh đã bố trí 19 vị trí với tổng diện tích hơn 271 ha để phát triển các dự án nhà ở xã hội độc lập. Ngoài ra, có 7 dự án nhà ở - đô thị đang dành 20% quỹ đất cho mục tiêu này, với quy mô hơn 26,6 ha.

Sau khi sáp nhập với Kon Tum (cũ), Liên đoàn Lao động Quảng Ngãi hiện đại diện cho hơn 85.000 đoàn viên trong tổng số 95.362 lao động. Thu nhập bình quân của công nhân chỉ khoảng 6,5 triệu đồng/tháng, khiến việc mua hoặc thuê nhà thương mại vượt quá khả năng của số đông, đặc biệt là lao động trẻ mới lập gia đình.

