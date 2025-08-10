Chủ đề nóng

Phường An Khê, tỉnh Gia Lai khẩn trương nâng cấp 3 con đường, ngay khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Ngọc Minh Chủ nhật, ngày 10/08/2025 06:42 GMT+7
Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.
Đường Nguyễn Nhạc dài gần 2 km. 5 năm gần đây, tuyến đường này xuống cấp ảnh hưởng đến giao thương, đi lại của người dân.

Đáng nói, tuyến đường chưa có hệ thống mương thoát nước nên khi trời mưa, một vài đoạn thấp trũng, tiêu thoát chậm, nước ứ đọng lâu ngày đã phá vỡ kết cấu mặt đường, tạo thành ổ gà lồi lõm; nước sinh hoạt tràn ra đường làm mất mỹ quan, môi trường đô thị.

Trước tình hình đó, cuối năm 2024, UBND TX An Khê, tỉnh Gia Lai (cũ) đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án đường Nguyễn Nhạc với hạng mục: Mở rộng mặt đường, đan rãnh, bó vỉa, hệ thống thoát nước; tổng mức đầu tư 14,2 tỷ đồng.

Theo thiết kế, mặt đường mở rộng từ 3 m lên 7,5 m (kể cả đan rãnh), tạo không gian thông thoáng cho tuyến đường. Tiến độ thực hiện dự án năm 2025 - 2026.

Ông Phạm Quang Bửu, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường An Khê, cho biết: Từ nhiều sự quan tâm, nỗ lực, tuyến đường Nguyễn Nhạc cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 8.2025, sớm hơn nhiều so với quyết định phê duyệt tiến độ thực hiện dự án.

Đường Nguyễn Nhạc, phường An Khê, tỉnh Gia Lai sau khi hoàn thành, người dân đi lại, giao thương thuận lợi. Ảnh: Ngọc Minh

Điều này tránh được mùa mưa tại An Khê vào tháng 8 đến hết tháng 12 hằng năm. Quan trọng hơn là công trình đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương, buôn bán dịp cuối năm.

Bà Nguyễn Thị Minh Dung, Trưởng nhóm trẻ mầm non tư thục Hoa Hồng nằm trên đường Nguyễn Nhạc vừa thi công xong, phấn khởi cho hay: “Đoạn đường trước nhà trẻ thấp nhất so với toàn tuyến.

Mùa nắng hay mùa mưa, mặt đường lúc nào cũng nhớp nháp. Giờ đoạn đường được đổ đất cao, thảm bê tông, có mương thoát nước, thông thoáng, sạch - đẹp. Tôi và giáo viên, phụ huynh, người dân đều mừng vui”.

Tuyến đường Nguyễn Du (kinh phí đầu tư hơn 1 tỷ đồng) và đường Bùi Thị Xuân (kinh phí đầu tư hơn 1,8 tỷ đồng) cũng hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 8 này. Cả 2 tuyến đường có cùng hạng mục đầu tư bó vỉa, đan rãnh, lát gạch vỉa hè, riêng đường Nguyễn Du có thêm sửa chữa mặt đường.

Buôn bán tạp hóa tại đường Nguyễn Du gần 30 năm, bà Nguyễn Thị Huệ cho rằng: Đoạn đường Nguyễn Du có khoảng 20 hộ kinh doanh, buôn bán.

Đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành những cộng đoạn cuối để đưa công trình đường Nguyễn Nhạc, phường An Khê, tỉnh Gia Lai vào sử dụng trong tháng 8 này. Ảnh: Ngọc Minh

Mấy năm nay, mặt đường xuống cấp lồi lõm, xuất hiện ổ gà, ổ voi, đi lại bất tiện nên nhiều người chọn đi đường khác, ảnh hưởng đến việc buôn bán, doanh thu của các hộ kinh doanh.

“Thực hiện chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm, tôi và các hộ dân dọc tuyến đường đóng góp tiền để lát gạch vỉa hè; thường xuyên quét dọn vệ sinh đường phố, bỏ rác đúng nơi quy định, góp phần cho phố phường xanh - sạch - đẹp, việc buôn bán cũng thuận lợi hơn”, bà Huệ bộc bạch.

Còn gia đình ông Tô Văn Quyết buôn bán vải ở đường Bùi Thị Xuân hơn 20 năm, chia sẻ: Đường Bùi Thị Xuân là tuyến đường chính đi vào chợ An Khê nên mỗi ngày có hàng nghìn lượt người, phương tiện qua lại, nhưng sau nhiều năm xây dựng, tuyến đường xuống cấp và Nhà nước đã kịp thời đầu tư sửa chữa.

Các hộ dân sinh sống dọc hai bên đường chủ động dọn dẹp đồ đạc, giải phóng mặt bằng để thuận lợi cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường được khoác tấm áo mới, phố xá khang trang hơn. Đường thông thoáng, mọi người cùng được hưởng lợi.

Theo ông Phạm Quang Bửu, thời gian tới, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường An Khê, tỉnh Gia Lai tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát những tuyến đường xuống cấp, tham mưu cho UBND phường xây dựng phương án đầu tư sửa chữa nhằm cải thiện cảnh quan đô thị và phục vụ nhu cầu dân sinh được tốt hơn.

Theo: Báo Gia Lai

