Sau thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Biên Hòa quyết tâm phát huy tối đa lợi thế, khai thác triệt để tiềm năng, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân gắn với phương châm “Đoàn kết - kỷ cương, đột phá - phát triển” được đại hội đề ra.

Phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai sau sáp nhập: Nhiều tiềm năng về phát triển kinh tế

Được hình thành từ việc hợp nhất 4 phường: Tân Hạnh, Hóa An, Bửu Hòa và Tân Vạn, phường Biên Hòa đang đứng trước nhiều lợi thế chiến lược trong công tác quản lý, phát triển hạ tầng và cải thiện đời sống nhân dân.

Với vị trí giáp Thành phố Hồ Chí Minh và sông Đồng Nai, tạo tiềm năng phát triển giao thông đường thủy, thuận lợi trong phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Những lợi thế về vị trí, quy mô, tiềm năng đầu tư đã tạo ra động lực lớn để phường Biên Hòa vươn mình mạnh mẽ trong nhiệm kỳ mới.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020- 2025, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai nghiêm túc, đa dạng về hình thức, chất lượng, nội dung được cụ thể hóa kịp thời, sát với thực tiễn của địa phương. Công tác cải cách hành chính được giải quyết nhanh gọn với trên 97% hồ sơ tiếp nhận và giải quyết đúng hạn.

Từ năm 2021 đến nay, công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị trên địa bàn phường được quan tâm, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng hệ thống kết cấu hạ tầng.

Công tác triển khai khoa học và công nghệ trên địa bàn đạt được những kết quả tích cực, ứng dụng hiệu quả vào lĩnh vực công nghệ thông tin, nông nghiệp, quản lý, cải cách hành chính... góp phần phát triển kinh tế - xã hội và môi trường của toàn phường.

Công tác giáo dục, đào tạo được quan tâm. Hiện toàn phường có 17 trường học, trong đó 12 trường công lập, 5 trường tư thục, có 4/12 trường công lập chuẩn quốc gia.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có nhiều khởi sắc, phong phú. Lĩnh vực y tế được chú trọng, nhất là việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.

Đồng chí Hồ Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai tặng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Biên Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Công tác đảm bảo an sinh xã hội được chú trọng; các giải pháp giảm nghèo đạt chỉ tiêu nghị quyết, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trên địa bàn phường Biên Hòa hiện có hơn 1 ngàn doanh nghiệp đang hoạt động với gần 990 hộ kinh doanh cá thể, cùng với 28/35 doanh nghiệp trong Cụm gốm sứ Tân Hạnh đã cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, góp phần phát triển nghề gốm truyền thống của địa phương. Các doanh nghiệp tạo việc làm cho hàng ngàn người lao động, tạo nguồn thu trên địa bàn.

Bà Lê Thị Hạnh có thâm niên 30 năm làm nghề gốm tại Cụm công nghiệp Tân Hạnh, phường Biên Hòa cho biết: Nhờ gắn bó với nghề gốm truyền thống, thu nhập, đời sống của bà đã thay đổi. Từ hoàn cảnh khó khăn, bà đã chăm chỉ làm việc, vươn lên trong cuộc sống và truyền nghề cho nhiều lao động tại địa phương.

Gia đình cũng có 5 người theo nghề làm gốm tại các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất gốm. “Tôi mong địa phương tiếp tục đầu tư phát triền nghề gốm truyền thống để nhiều thế hệ trẻ được tiếp nối nghề, mang niềm tự hào của vùng đất Biên Hòa đến các địa phương” - bà Hạnh chia sẻ.

Quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Biên Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra 16 chỉ tiêu chủ yếu, 8 nhiệm vụ trọng tâm, 3 lĩnh vực đột phá, 8 giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực.

Trong đó, 3 đột phá được địa phương xác định, đó là: Phát huy nguồn lực phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đa phương thức, đồng bộ, hiện đại và kết nối vùng bền vững.

Thực hiện hiệu quả quy hoạch tuyến sông Đồng Nai và phát triển kinh tế sông gắn với làng nghề gốm truyền thống của Biên Hòa. Trong đó, tập trung thực hiện tuyến đường ven sông và các dự án đô thị sinh thái ven sông Đồng Nai. Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Phường Biên Hòa đặt mục tiêu phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục tương xứng với phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, ưu tiên các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh trong phát triển kinh tế. Sắp xếp và hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.

Nói về tiềm năng phát triển của phường trong nhiệm kỳ tới, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai-Viên Hồng Tiến cho biết: Những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua của tỉnh Đồng Nai là tiền đề hết sức quan trọng cho sự phát triển của phường Biên Hòa những năm tiếp theo.

Việc tập trung triển khai quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai thực hiện các dự án trọng điểm cấp quốc gia, các dự án giao thông liên kết vùng địa bàn tỉnh sẽ mang lại nhiều động lực, cơ hội thúc đẩy phát triển và chuyển đổi cơ cấu kinh tế - xã hội của địa phương.

“Các tiềm năng, lợi thế của tỉnh với những đột phá gắn với chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh sẽ mang lại nhiều cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế, đánh thức tiềm năng du lịch, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử vùng đất Biên Hòa, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn phường”- đồng chí Viên Hồng Tiến chia sẻ.

Sau sáp nhập, phường Biên Hòa hiện có 17 khu phố với diện tích tự nhiên 21km2. Tổng dân số gần 75 ngàn người.



Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Biên Hòa quyết tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết; đột phá, đổi mới, sáng tạo; xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, phát triển bền vững.

Theo: Báo Đồng Nai