Phương Tây nổi giận, liệu ông Zelensky có thoát hiểm?

Truyền thông đặt dấu hỏi liệu ông Zelensky có vượt qua vụ bê bối thạ những hiện nay hay không. Ảnh: GI.

Vụ bê bối tham nhũng đang bao trùm Ukraine hiện nay đang được mô tả bằng những ngôn từ gay gắt, thậm chí nghiêm trọng, trên chính những cơ quan truyền thông phương Tây từng ủng hộ Kiev mạnh mẽ nhất.

Dù đây không phải là lần đầu tham nhũng bị phanh phui dưới thời ông Zelensky, nhiều nhà bình luận cho rằng những diễn biến tuần này là mối đe dọa lớn nhất mà nhà lãnh đạo Ukraine từng đối mặt.

Trên tờ báo Anh The Spectator, tác giả Owen Matthews có bài viết với tựa đề “Vụ bê bối có thể khiến Volodymyr Zelensky sụp đổ”, trong đó ông mô tả cuộc điều tra có thể mang lại “những hệ quả trọng đại đối với tương lai chính trị của ông Zelensky”.

“Một cuộc chiến toàn diện có vẻ sắp nổ ra giữa các cơ quan chống tham nhũng độc lập và vòng tròn thân cận của ông Zelensky, và những hệ quả có thể sẽ rất xấu xí” - Matthews cảnh báo, đồng thời mô tả sinh động cuộc đấu quyền lực giữa Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine (SBU), vốn trung thành với tổng thống và “nắm quyền lực nội bộ đáng kể thông qua kiểm soát hệ thống tư pháp và nhà tù”, và các cơ quan chống tham nhũng được phương Tây hậu thuẫn.

Người đứng đầu Quỹ tài sản quốc gia Nga Kirill Dmitriev viết trên X rằng tờ The Spectator “nay cũng đang nói sự thật về các cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến đồng minh của ông Zelensky – và điều đó có thể mang lại hệ quả gì cho ông ta. Sự thay đổi giọng điệu đồng thời trên nhiều hãng tin không phải là trùng hợp. Đó là điều sâu sắc và đáng chú ý”.

Tờ báo Mỹ The New York Times so sánh việc ông Zelensky cố gắng đàn áp các nỗ lực chống tham nhũng hồi đầu năm nay với các cuộc điều tra nhắm vào vòng thân tín, nói rằng “khi ông Zelensky tìm cách làm tê liệt các cơ quan chống tham nhũng, thì trước đó họ đã điều tra các thành viên trong vòng tròn thân cận của ông, theo các nhà hoạt động chống tham nhũng”.

Tạp chí Politico của Mỹ đăng bài gọi vụ biển thủ 100 triệu USD từ lĩnh vực năng lượng là “nghiêm trọng nhất” trong các bê bối xảy ra dưới thời ông Zelensky.

Volodymyt Fesenko, một nhà phân tích tại Kiev thuộc trung tâm nghiên cứu chính trị Penta, nói rằng “tất nhiên, vụ việc này là rủi ro chính trị lớn và là một quả bom hẹn giờ đối với tổng thống”. Ông cũng gọi đây là “sự kiện chính trị nội bộ lớn nhất không chỉ của mùa thu 2025 mà có lẽ của cả năm nay.”

Bài của Fesenko đã truyền cảm hứng cho tựa đề bài bình luận trên The Times của cây bút kỳ cựu về Nga Marc Bennetts: “Bê bối tham nhũng là ‘quả bom hẹn giờ’ đối với Zelensky và nỗ lực chiến tranh”.

Samuel Ramani đăng trên báo anh The Telegraph bài viết “Vụ bê bối tham nhũng này có thể khiến Zelensky sụp đổ”, trong đó ông nói rằng “dự đoán về sự suy vong của ông Zelensky đang xoáy mạnh,” dù ông thừa nhận ông Zelensky sở hữu bản năng sinh tồn đáng kể.

Trong khi đó, nghị sĩ đối lập Ukraine đang bị giam giữ Alexander Dubinsky nói trên X rằng vụ bê bối “đánh dấu sự khởi đầu cho hồi kết của ông Zelensky.”

Đài Radio Free Europe do Mỹ tài trợ cho biết những “tiết lộ đang làm rung chuyển cả giới lãnh đạo Kiev lẫn niềm tin của phương Tây”, và rằng “cuộc điều tra cũng tác động trực tiếp đến ông Zelensky, người vài tháng trước đã tìm cách (nhưng thất bại) làm suy yếu chính các cơ quan chống tham nhũng đang điều tra vụ này”.

Chuyên gia chính sách đối ngoại và an ninh tại Kiev Jimmy Rushton nói trên X rằng “khó có thể nói hết mức độ phẫn nộ của người dân Ukraine về vụ việc”. Ông nói thêm rằng trong khi đất nước chịu cảnh mất điện, “các thành viên của tầng lớp tinh hoa chính trị lại bị cáo buộc làm đình trệ nỗ lực củng cố hạ tầng năng lượng chỉ vì họ không nhận đủ tiền hối lộ”.

Không kém phần đáng chú ý, bức ảnh chiếc bồn cầu mạ vàng trong một phòng tắm tại căn hộ của đối tác kinh doanh lâu năm của Zelensky, Timur Mindich - người được mệnh danh là “ví tiền của Zelensky” - đã lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Hình ảnh được cho là do nghị sĩ Ukraine Yaroslav Zheleznyak đăng, người đã công bố bức ảnh được cho là chụp trong căn hộ bị cơ quan chống tham nhũng khám xét tuần này, ngay sau khi đồng minh và đối tác kinh doanh lâu năm của Zelensky có cách nào đó biết trước chuyện gì sắp xảy ra và kịp rời khỏi đất nước. Bức ảnh được nhiều người xem như biểu tượng cho sự giàu có phi pháp của giới tinh hoa tham nhũng Ukraine.