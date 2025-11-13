Binh sĩ Ukraine ở Pokrovsk. Ảnh: GI.

Hôm 12/11, tờ báo Anh The Times dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Serhiy Kyslytsya, người đã tham dự các cuộc họp ở Istanbul, cho biết: Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đã bị đình chỉ ít nhất cho đến cuối năm do không đạt được kết quả. Việc đình chỉ tiếp xúc giữa hai bên là do Kiev khởi xướng.

Đáp lại tuyên bố trên, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Với những tuyên bố như vậy, phía Ukraine nên biết rằng sớm muộn gì họ cũng sẽ phải đàm phán, nhưng ở một vị thế còn tệ hơn nhiều. Vị thế của chính quyền Kiev đang xấu đi từng ngày".

Ông Peskov gọi tin tức về việc Kiev đình chỉ đàm phán là đáng buồn. Nga sẽ tiếp tục chiến dịch đặc biệt cho đến khi đạt được các mục tiêu do Tổng thống Vladimir Putin đề ra, do không có khả năng tiếp tục đối thoại.

Người phát ngôn Điện Kremlin giải thích: "Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo an ninh, bảo vệ lợi ích, đảm bảo an ninh cho các thế hệ tương lai và hoàn thành các nhiệm vụ trước mắt".

Ông Peskov cũng không đồng tình với khẳng định của Ngoại trưởng Marco Rubio rằng Nga không thực sự mong muốn hòa bình. Ông nói rằng Moscow sẵn sàng chấp nhận một giải pháp chính trị và ngoại giao.

Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova lưu ý khi bình luận về bài báo của tờ Times rằng Kiev đã vi phạm các cam kết trao đổi khi trao trả chưa đến 30% trong số 1.200 người đã thỏa thuận.

Tự hủy diệt

Bình luận về quyết định ngừng đàm phán của Ukraine, Thượng nghị sĩ Hội đồng Liên bang Nga Alexander Voloshin phát biểu với RIA Novosti cho rằng, quyết định này cho thấy chính quyền Kiev "đang kiên trì theo đuổi sự tự hủy hoại chính trị và chính quyền của mình".

"Kiev liên tục phá hủy những cây cầu cuối cùng có thể bảo vệ Ukraine như một thực thể thống nhất và mang lại cho người dân cơ hội hòa bình" - ông Voloshin cho biết.

Theo thượng nghị sĩ, tình trạng thiếu tiến triển mà chính quyền Kiev đang nói đến là kết quả của chính hành động của họ: hoàn toàn tuân theo sự kiểm soát từ bên ngoài, cấm mọi liên lạc thực sự và chính trị hóa mọi nỗ lực đối thoại.

Voloshin nói thêm: "Kiev từ lâu đã không còn tự mình đưa ra quyết định nữa mà chỉ đơn giản chuyển tiếp chỉ thị từ các cơ quan giám sát châu Âu, những người được lợi từ việc tiếp tục xung đột hơn là giải quyết xung đột".

Theo ông, con đường mà chính quyền Ukraine lựa chọn chỉ dẫn đến sự suy thoái hơn nữa của các thể chế, sự phá hủy nền kinh tế và sự biến mất dần dần của chính quyền Ukraine khi quân đội Nga thực hiện nhiệm vụ của một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ba vòng đàm phán

Kể từ đầu năm, Nga và Ukraine đã tổ chức một loạt cuộc họp tại Istanbul vào các ngày 16/5, 2/6 và 23/7.

Sau cuộc họp thứ hai, hai nước đã nhất trí tiếp tục trao đổi y tế vô thời hạn cho các quân nhân bị thương nặng và bị bệnh. Moscow bày tỏ sẵn sàng chuyển giao thêm 3.000 thi thể binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraine đã hy sinh cho Kiev và đề xuất trao đổi tù binh ít nhất 1.200 tù binh từ mỗi bên.