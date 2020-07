Quảng Nam: Khẩn cấp lập 4 điểm chốt chặn phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 28/7, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp cùng các ngành chức năng tỉnh để bàn phương án lập các điểm chốt chặn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Đến nay, tại tỉnh Quảng Nam đã có 2 ca nghi ngờ dương tính Covid-19 tại huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn. "Hiện, cả hai mẫu xét nghiệm đang được chuyển vào Viện Pasteur Nha Trang để xác định rõ về dương tính với Covid-19", ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế tỉnh nói.

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam quyết định thành lập 4 điểm chốt chặn phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Sở Y tế Quảng Nam, liên quan đến bệnh nhân BN 416 và 418 tại Đà Nẵng, ngành y tế đã giám sát 133 người, trong đó huyện Đại Lộc có 94 người, TP.Hội An có 25 người, Điện Bàn có 10 người, Thăng Bình có 2 người và Tam Kỳ có 2 người.

Còn đối với BN 420 tại Đà Nẵng, ngành y tế Quảng Nam đã giám sát 5 trường hợp, trong đó có 2 người ra thăm BN 420 ở Tam Kỳ, một người ở TP.Hội An và 2 người có đến Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng. Hiện, những ca này đã được cách ly tập trung để lấy mẫu xét nghiệm.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Quảng Nam đã có 2 ca nghi nhiễm Covid-19, ông Lê Văn Sinh - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND tỉnh kích hoạt lại các điểm chốt chặn trên địa bàn tỉnh.

"Đề nghị UBND tỉnh thành lập 4 điểm chốt chặn tại các tuyến đường như 603B, 607, QL1A và QL14B. Còn lại giao cho các huyện, thị xã, thành phố lưu ý các tuyến đường ĐT 605 (Điện Bàn), QL14G (huyện Đông Giang) và các đường nối liên thông với đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cùng các đường khác giao cho các địa phương", ông Sinh đề xuất.

Bên cạnh đó, ông Sinh còn kiến nghị UBND tỉnh phải triển khai các bước cao hơn mức của Trung ương, nhất là các điểm sát hạch lái xe trên địa bàn cần phải dừng hoạt động, vì các điểm sát hạch này có đông người dân Đà Nẵng đến học.

UBND tỉnh Quảng Nam đã kích hoạt lại công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thành lập các điểm chốt chặn.

Ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam kiến nghị, hiện nay, người ở Quảng Nam cánh giáp Đà Nẵng có lượng công nhân ra Đà Nẵng làm rất nhiều, nên cần kiểm tra, nắm sát sao và cần được triển khai ngay. Thứ hai là các tuyến đường có xe máy lưu thông nhiều nằm giáp ranh Đà Nẵng cũng được triển khai kiểm tra, khai báo y tế lịch trình đi lại.

Về vấn đề này, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giãn cách xã hội toàn thành phố tại Đà Nẵng.

"Riêng tại Quảng Nam, để đảm bảo phòng, chống dịch, hạn chế thấp nhất lây lan trong cộng đồng, đảm bảo an toàn cho nhân dân, UBND tỉnh quyết định kích hoạt lại công tác phòng, chống dịch, thành lập các điểm chốt chặn càng sớm, càng tốt.

4 điểm chốt chặn được thành lập trên các tuyến đường chính gồm: Trục đường chính chỗ Cocobay đoạn Hội An đi Đà Nẵng; chốt các tuyến đường có lưu lượng động như ĐT607; QL1A ngoài bến xe Bắc Quảng Nam và Quốc lộ 14B. Đây là 4 điểm do UBND tỉnh lập và giao cho công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Tỉnh đoàn, Sở Giao thông Vận tải phối hợp thành lập. Nhưng lực lượng Công an vẫn là nòng cốt chính, cử người đứng đầu giám sát chặt chẽ các điểm chốt chặn…", ông Tân nhấn mạnh.

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, chống dịch như chống giặc chứ không được lơ là.

Cũng theo ông Trần Văn Tân, khi nhận thông tin dịch xuất hiện, UBND tỉnh Quảng Nam đã kịp thời ban hành chỉ đạo mạnh mẽ hơn và khẩn cấp hơn. Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất thực hiện nghiêm chỉ thị 19 của Chính phủ, vì hiện, Quảng Nam có 2 ca nghi ngờ dương tính Covid-19.

"Khi nghi ngờ, chúng ta phải kích hoạt toàn bộ các hệ thống, đầy đủ các biện pháp để ứng phó, chủ động như một ca dương tính, không được lơ là. Đặc biệt, các điểm chốt chặn, nhất là người từ Đà Nẵng vào phải khai báo y tế, kích hoạt phần mền truy tìm tung tích để truy dấu vết. Công khai rõ người từ Đà Nẵng đi đến nơi ở, nơi làm việc, nhất là phải thực hiện việc cách ly tại nhà, tại nơi lưu trú và lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định. Chống dịch như chống giặc chứ không phải đợi chờ", ông Tân cương quyết.

Ông Tân yêu cầu thêm, ngoài các điểm chốt chặn chính ra, UBND tỉnh giao cho các huyện, thành phố, thị xã, căn cứ tình hình đối với địa phương mình để thành lập các điểm chốt chặn, nhất là điểm đường xuống cao tốc, tại điểm dốc Sỏi giáp ranh với Quảng Ngãi. Riêng các hoạt động không cần thiết như sát hạch lái xe và các điểm internet cũng cần đề xuất tạm dừng hoạt động…