Quảng Nam: Tạm dừng dạy, học thêm cùng nhiều lễ hội để chống dịch Covid-19

Ngày 28/7, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã có thông báo kết luận của ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp khẩn về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Đến nay, tại tỉnh Quảng Nam đã có hai ca nghi ngờ dương tính Covid-19 xảy ra tại huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn. "Hiện các mẫu xét nghiệm đang được chuyển vào Viện Pasteur Nha Trang để xác định rõ về dương tính với Covid-19", ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh nói.

Quảng Nam đã có hai ca nghi nhiễm Covid-19, hiện tỉnh này đang tập trung ứng phó phòng chống dịch . Trong ảnh, đại diện ngành Y tế tỉnh thăm hỏi người dân trong khu cách ly tập trung.

Ngành Y tế Quảng Nam cho biết, liên quan đến bệnh nhân BN 416 và 418 tại Đà Nẵng, ngành y tế đã giám sát 133 người, trong đó huyện Đại Lộc có 94 người, TP.Hội An 25 người, Điện Bàn 10 người, Thăng Bình 2 người và Tam Kỳ 2 người.

Còn BN 420 tại Đà Nẵng thì ngành y tế Quảng Nam đã giám sát 5 trường hợp, trong đó có 2 người ra thăm BN 420 ở Tam Kỳ, 1 người TP.Hội An và 2 người có đến Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, hiện những ca này đã được cách ly tập trung để lấy mẫu xét nghiệm.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Quảng Nam đã lên phương án phòng chống dịch.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm Thông báo khẩn số 15, 16 của Bộ Y tế; khẩn trương truy vết, tìm kiếm các trường hợp còn lại đã đến Trung tâm tiệc cưới For You Palace (Công viên trung tâm đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng) trong thời gian từ 10h30- 12h30 ngày 18/7, những người đã đến khám, điều trị bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, Trung tâm Y tế quận Hải Châu, Đà Nẵng…; các trường hợp bệnh nhân và người nhà tự ý bỏ viện theo danh sách Bệnh viên Đà Nẵng cung cấp và các trường hợp khác có liên quan đến yếu tố dịch tễ của các ca bệnh dương tính với Covid-19 (bệnh nhân 416, 418, 419, 420) để kịp thời tổ chức cách ly tập trung theo đúng quy định; tiếp tục truy vết, xác định các trường hợp F2 để tiến hành cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 879.

Tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu tạm dừng dừng dạy, học thêm cùng nhiều lễ hội để chống dịch Covid-19

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, chủ động hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tinh thần 4 tại chỗ "dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ" và mô hình 5 không: "không lơ là, chủ quan; không hoang mang, lo lắng; không giấu bệnh.

Riêng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ưu tiên xét nghiệm nhanh các trường hợp F1 của các ca bệnh 416, 418, 419, 420; khẩn trương xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm của các địa phương gửi đến trong thời sớm nhất có thể; xây dựng phương án, đề xuất áp dụng biện pháp cách ly vùng có dịch trong trường hợp cần thiết.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, tạm dừng hoạt động của các trung tâm tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống và dạy thêm - học thêm; tạm dừng đưa đoàn người có công Quảng Nam ra điều dưỡng tại thành phố Đà Nẵng; tạm hoãn các đoàn từ thiện từ thành phố Đà Nẵng đến thăm các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội tại tỉnh Quảng Nam; tạm dừng các hoạt động văn hóa, lễ hội, hội thi, giải thể thao chưa thật sự cần thiết; dừng tổ chức lễ hội Sâm Ngọc Linh lần thứ 4 năm 2020 tại huyện Nam Trà My.

Hoãn đăng cai phối hợp tổ chức và tham gia Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2020 khu vực miền Trung - Tây Nguyên và các tỉnh lân cận (dự kiến từ ngày 3/8 đến ngày 6/8 tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).