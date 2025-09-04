Kho tàng văn hóa giàu có và tiềm năng phát triển

Quảng Ninh tự hào sở hữu một hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đồ sộ. Ngoài các di tích lịch sử, danh thắng đã được xếp hạng, tỉnh còn kiểm kê được 362 di sản văn hóa phi vật thể.

Đáng chú ý, có 19 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó 9 di sản gắn liền với các cộng đồng dân tộc thiểu số như nghi lễ Then của người Tày, hát Sọong Cô của người Sán Dìu, hát Sóong Cọ của người Sán Chỉ, Tục kiêng gió của người Dao, lễ cấp sắc của người Dao Thanh Y, lễ mừng cơm mới của người Tày, nghệ thuật may và trang trí trên trang phục của người Dao Thanh Phán, nghệ thuật may trang phục truyền thống của người Sán Chỉ và lễ cầu mùa của người Sán Chỉ.

Di sản Then của người Tày tại Quảng Ninh là một trong số 11 tỉnh có Then Tày, Nùng, Thái Việt Nam được UNESCO ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh Quang Sơn

Trong giai đoạn 2018-2025, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện rà soát, kiểm kê, phân loại di tích, di sản, lập hồ sơ khoa học trình xếp loại di tích theo quy định, qua đó, đã có thêm 42 di tích được xếp hạng (trong đó có 3 di tích quốc gia đặc biệt, 8 di tích quốc gia, 31 di tích cấp tỉnh). Từ kết quả kiểm kê, đã có 19 di sản văn hóa phi vật thể nằm trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đặc biệt, Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu trong việc lập hồ sơ đề cử quốc tế - minh chứng là di sản Then của người Tày góp phần quan trọng đưa Then Tày, Nùng, Thái vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Sự hiện diện của hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tại Quảng Ninh đã khẳng định giá trị và sức sống của văn hóa bản địa. Những di sản này không chỉ là niềm tự hào mà còn là nguồn tài nguyên vô giá, mở ra tiềm năng lớn cho phát triển du lịch bền vững và nâng cao đời sống cho người dân.

Quảng Ninh luôn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực thông qua các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về các giá trị văn hóa, bảo tồn và phát triển. Ảnh Quang Sơn

Bảo tồn gắn liền với phát huy

Nhận thức rõ vai trò của văn hóa, những năm qua tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động nhằm biến di sản văn hóa thực sự là nguồn tài nguyên, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết hài hòa yêu cầu bảo tồn, gìn giữ di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tỉnh thần, hưởng thụ văn hóa của nhân dân, thích ứng với xu thế phát triển trong thời kì mới.

Các lễ hội văn hóa của đồng bào vùng dân tộc thiểu số luôn thu hút lượng lớn du khách tham gia. Ảnh Quang Sơn

Trong giai đoạn tới để tiếp tực phát huy vai trò, các giá trị của văn hóa, gắn kết văn hóa với phát triển kinh tế-xã hội, lấy con người, cộng đồng và bản sắc địa phương làm trung tâm, từ đó góp phần tạo sinh kế và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, phó giám đốc sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết:

“ Sở văn hóa, thể thao du lịch tỉnh Quảng Ninh đã tham mưu để tỉnh hoàn thiện cơ chế, chính sách, tăng cường đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, khác biệt. Tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa theo hướng xanh, bền vững, mang tính trải nghiệm-tương tác như du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa-tâm linh vừa giúp bảo tồn di sản tại chỗ, vừa tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Hơn nữa, tỉnh cũng đang xây dựng và định vị thương hiệu văn hóa địa phương, đưa hình ảnh “Quảng Ninh – Vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa dân tộc” trở thành bản sắc trong phát triển du lịch. Qua đótạo ra dấu ấn khác biệt, hấp dẫn du khách, đồng thời khơi dậy niềm tự hào văn hóa và trách nhiệm bảo tồn di sản trong mỗi người dân.”

Từ những bản sắc văn hóa, các mô hình du lịch cộng đồng, homestay, làng nghề truyền thống đã được hình thành và phát triển mạnh mẽ, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập đáng kể cho người dân địa phương. Ảnh Quang Sơn

Với những định hướng cụ thể và bước đi chiến lược, tỉnh Quảng Ninh kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái thành công trong việc biến kho tàng di sản văn hóa thành một nguồn lực nội sinh mạnh mẽ và là động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững, không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh, khẳng định sức sống của văn hóa địa phương, mà quan trọng hơn là trực tiếp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số, để họ thực sự là những chủ thể được hưởng lợi từ chính di sản của mình.