Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
Giảm nghèo nông thôn
Thứ năm, ngày 04/09/2025 13:30 GMT+7

Quảng Ninh lấy bản sắc văn hóa thành động lực phát triển bền vững, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

+ aA -
Quang Sơn Thứ năm, ngày 04/09/2025 13:30 GMT+7
Quảng Ninh, miền đất địa đầu phía đông bắc tổ quốc, không chỉ nổi tiếng với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long mà còn là kho tàng văn hóa dân tộc thiểu số đa dạng, phong phú. Trong bối cảnh hội nhập và phát triển nhanh chóng, tỉnh Quảng Ninh đã và đang nỗ lực biến những giá trị văn hóa độc đáo này thành động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế – xã hội.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Kho tàng văn hóa giàu có và tiềm năng phát triển

Quảng Ninh tự hào sở hữu một hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đồ sộ. Ngoài các di tích lịch sử, danh thắng đã được xếp hạng, tỉnh còn kiểm kê được 362 di sản văn hóa phi vật thể.

Đáng chú ý, có 19 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó 9 di sản gắn liền với các cộng đồng dân tộc thiểu số như nghi lễ Then của người Tày, hát Sọong Cô của người Sán Dìu, hát Sóong Cọ của người Sán Chỉ, Tục kiêng gió của người Dao, lễ cấp sắc của người Dao Thanh Y, lễ mừng cơm mới của người Tày, nghệ thuật may và trang trí trên trang phục của người Dao Thanh Phán, nghệ thuật may trang phục truyền thống của người Sán Chỉ và lễ cầu mùa của người Sán Chỉ.

Di sản Then của người Tày tại Quảng Ninh là một trong số 11 tỉnh có Then Tày, Nùng, Thái Việt Nam được UNESCO ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh Quang Sơn

Trong giai đoạn 2018-2025, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện rà soát, kiểm kê, phân loại di tích, di sản, lập hồ sơ khoa học trình xếp loại di tích theo quy định, qua đó, đã có thêm 42 di tích được xếp hạng (trong đó có 3 di tích quốc gia đặc biệt, 8 di tích quốc gia, 31 di tích cấp tỉnh). Từ kết quả kiểm kê, đã có 19 di sản văn hóa phi vật thể nằm trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đặc biệt, Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu trong việc lập hồ sơ đề cử quốc tế - minh chứng là di sản Then của người Tày góp phần quan trọng đưa Then Tày, Nùng, Thái vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Sự hiện diện của hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tại Quảng Ninh đã khẳng định giá trị và sức sống của văn hóa bản địa. Những di sản này không chỉ là niềm tự hào mà còn là nguồn tài nguyên vô giá, mở ra tiềm năng lớn cho phát triển du lịch bền vững và nâng cao đời sống cho người dân.

Quảng Ninh luôn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực thông qua các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về các giá trị văn hóa, bảo tồn và phát triển. Ảnh Quang Sơn

Bảo tồn gắn liền với phát huy

Nhận thức rõ vai trò của văn hóa, những năm qua tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động nhằm biến di sản văn hóa thực sự là nguồn tài nguyên, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết hài hòa yêu cầu bảo tồn, gìn giữ di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tỉnh thần, hưởng thụ văn hóa của nhân dân, thích ứng với xu thế phát triển trong thời kì mới.

Các lễ hội văn hóa của đồng bào vùng dân tộc thiểu số luôn thu hút lượng lớn du khách tham gia. Ảnh Quang Sơn

Trong giai đoạn tới để tiếp tực phát huy vai trò, các giá trị của văn hóa, gắn kết văn hóa với phát triển kinh tế-xã hội, lấy con người, cộng đồng và bản sắc địa phương làm trung tâm, từ đó góp phần tạo sinh kế và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, phó giám đốc sở văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết:

“ Sở văn hóa, thể thao du lịch tỉnh Quảng Ninh đã tham mưu để tỉnh hoàn thiện cơ chế, chính sách, tăng cường đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, khác biệt. Tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa theo hướng xanh, bền vững, mang tính trải nghiệm-tương tác như du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa-tâm linh vừa giúp bảo tồn di sản tại chỗ, vừa tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Hơn nữa, tỉnh cũng đang xây dựng và định vị thương hiệu văn hóa địa phương, đưa hình ảnh “Quảng Ninh – Vùng đất hội tụ tinh hoa văn hóa dân tộc” trở thành bản sắc trong phát triển du lịch. Qua đótạo ra dấu ấn khác biệt, hấp dẫn du khách, đồng thời khơi dậy niềm tự hào văn hóa và trách nhiệm bảo tồn di sản trong mỗi người dân.”

Từ những bản sắc văn hóa, các mô hình du lịch cộng đồng, homestay, làng nghề truyền thống đã được hình thành và phát triển mạnh mẽ, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập đáng kể cho người dân địa phương. Ảnh Quang Sơn

Với những định hướng cụ thể và bước đi chiến lược, tỉnh Quảng Ninh kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái thành công trong việc biến kho tàng di sản văn hóa thành một nguồn lực nội sinh mạnh mẽ và là động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững, không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh, khẳng định sức sống của văn hóa địa phương, mà quan trọng hơn là trực tiếp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số, để họ thực sự là những chủ thể được hưởng lợi từ chính di sản của mình.

Tham khảo thêm

Tục lạ ở Tà Hộc: Buộc chỉ cổ tay giữ vía không đi 'lạc' về cõi âm

Tục lạ ở Tà Hộc: Buộc chỉ cổ tay giữ vía không đi "lạc" về cõi âm

Chuyện lạ ở Hà Tĩnh: 'Dị nhân' từ Cà Mau và tuyệt chiêu 'dẫn dụ' chim trời về với Thành Sen

Chuyện lạ ở Hà Tĩnh: 'Dị nhân' từ Cà Mau và tuyệt chiêu 'dẫn dụ' chim trời về với Thành Sen

Chuyện lạ ở Bình Định: Nhà có 7 sào ruộng nhưng phải sắm hơn 50 cái bẫy chuột

Chuyện lạ ở Bình Định: Nhà có 7 sào ruộng nhưng phải sắm hơn 50 cái bẫy chuột
4

Chuyện lạ ở Thanh Hóa: Trai gái 2 làng cách một dòng sông không được lấy nhau

Chuyện lạ ở Thanh Hóa: Trai gái 2 làng cách một dòng sông không được lấy nhau

Chuyện lạ ở Lào Cai: Vì sao ở đây nhiều hộ xin ra khỏi diện nghèo?

Chuyện lạ ở Lào Cai: Vì sao ở đây nhiều hộ xin ra khỏi diện nghèo?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nuôi lợn đặc sản, giống bản địa theo kiểu bán hoang dã ở tỉnh Phú Thọ, bán dễ, nông dân thoát nghèo, có hộ đổi đời

Tận dụng lợi thế đồi núi dốc, được bao phủ bởi những cánh rừng tự nhiên xanh tốt, người dân xã Tân Pheo, tỉnh Phú Thọ (trước sáp nhập thuộc tỉnh Hòa Bình) đã phát triển mô hình chăn nuôi lợn đen bán hoang dã. Từ một nghề truyền thống và con vật nuôi thân thuộc này đã tạo ra sinh kế bền vững, giúp nông dân vùng đất khó vươn lên làm giàu, giảm nghèo ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Nuôi bò 3B "nhìn đâu cũng thấy thịt", mô hình tăng thu nhập, giảm nghèo, khuyến khích nhân rộng ở Quảng Trị

Giảm nghèo nông thôn
Nuôi bò 3B 'nhìn đâu cũng thấy thịt', mô hình tăng thu nhập, giảm nghèo, khuyến khích nhân rộng ở Quảng Trị

Lạng Sơn: Hàng nghìn giấc mơ an cư để lạc nghiệp đã thành hiện thực, vững bước xóa nghèo trên miền biên cương

Giảm nghèo nông thôn
Lạng Sơn: Hàng nghìn giấc mơ an cư để lạc nghiệp đã thành hiện thực, vững bước xóa nghèo trên miền biên cương

Tỉnh Thái Nguyên xây dựng 1000 căn nhà thực hiện mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát sau sáp nhập

Giảm nghèo nông thôn
Tỉnh Thái Nguyên xây dựng 1000 căn nhà thực hiện mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát sau sáp nhập

Đọc thêm

Châu Âu nêu điều kiện để đưa quân vào Ukraine
Thế giới

Châu Âu nêu điều kiện để đưa quân vào Ukraine

Thế giới

"Liên minh những người sẵn sàng" đã đi vào ngõ cụt về vấn đề gửi quân đến Ukraine, cố gắng đạt được một lập trường cụ thể từ Mỹ, tờ El Pais đưa tin, trích dẫn lời một nhà ngoại giao Đức.

Phát hiện 2 con động vật hoang dã đang bò trên đường, một người dân Tuyên Quang giữ lại, giao cho kiểm lâm thả về rừng
Nhà nông

Phát hiện 2 con động vật hoang dã đang bò trên đường, một người dân Tuyên Quang giữ lại, giao cho kiểm lâm thả về rừng

Nhà nông

Ngày 4/9, Hạt Kiểm lâm khu vực VII, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với các ngành chức năng và người dân thả hai cá thể cu li nhỏ quý hiếm về với môi trường tự nhiên, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học tại địa phương.

Côn Đảo chính thức hòa điện lưới quốc gia
Kinh tế

Côn Đảo chính thức hòa điện lưới quốc gia

Kinh tế

Sáng 4/9, nguồn điện từ lưới điện quốc gia đã chính thức kết nối và phục vụ đặc khu Côn Đảo, mở ra giai đoạn phát triển mới cho đặc khu thuộc TP.HCM.

Ba sự kiện tầm cỡ quốc tế đang diễn ra tại TP.HCM, hàng trăm doanh nghiệp, tập đoàn lớn đến tham gia
Chuyển động Sài Gòn

Ba sự kiện tầm cỡ quốc tế đang diễn ra tại TP.HCM, hàng trăm doanh nghiệp, tập đoàn lớn đến tham gia

Chuyển động Sài Gòn

Ba sự kiện tầm cỡ quốc tế thuộc các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xuất khẩu và du lịch cùng diễn ra tại TP.HCM ngày 4/6, quy tụ hàng trăm đối tác, doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu thế giới tham gia.

Nghệ sĩ Nhân dân là người sáng lập Nhà hát Tuổi trẻ vừa qua đời ở tuổi 85
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân là người sáng lập Nhà hát Tuổi trẻ vừa qua đời ở tuổi 85

Văn hóa - Giải trí

Theo thông tin từ gia đình, đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Thị Thành đã qua đời lúc 19h55 tối 3/9 tại nhà riêng, hưởng thọ 85 tuổi.

Một người có biệt tài biến 'đầu sỏ lâm tặc' thành người giữ rừng ở 'cổng trời' Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Nhà nông

Một người có biệt tài biến "đầu sỏ lâm tặc" thành người giữ rừng ở "cổng trời" Mang Yang, tỉnh Gia Lai

Nhà nông

Gần 40 năm gắn bó với rừng, ông Nguyễn Văn Chín-Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (xã Hra, tỉnh Gia Lai) được biết đến như vị “thủ lĩnh giữ rừng” đặc biệt: từ việc biến lâm tặc thành người giữ rừng đến phủ xanh vùng đất cằn cỗi nơi “cổng trời” Mang Yang.

Em gái Trấn Thành lần đầu đối đáp kịch tính cùng đàn chị
Văn hóa - Giải trí

Em gái Trấn Thành lần đầu đối đáp kịch tính cùng đàn chị

Văn hóa - Giải trí

Em gái Trấn Thành và Quốc Trường cùng trở lại màn ảnh rộng qua bộ phim tâm lý – hài tình cảm "Chị ngã em nâng", dự kiến khởi chiếu ngày 3/10/2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Bộ Chính trị, ý kiến góp ý hợp lý của các ban, bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện các văn kiện và phương án nhân sự, tiếp tục chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Cháy sân thượng công ty kiểm nghiệm thực phẩm ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Cháy sân thượng công ty kiểm nghiệm thực phẩm ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Một vụ cháy đã xảy ra tại một công ty hoạt động trong lĩnh vực kiểm nghiệm thực phẩm trên đường số 4, phường An Lạc (quận Bình Tân cũ), vào sáng 4/9.

Hà Nội: Cách chức Hiệu trưởng Trường Khương Hạ do có nhiều vi phạm
Bạn đọc

Hà Nội: Cách chức Hiệu trưởng Trường Khương Hạ do có nhiều vi phạm

Bạn đọc

Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo kỷ luật cách chức Hiệu trưởng Trường liên cấp Khương Hạ (phường Khương Đình, Hà Nội). Trước đó, Báo Điện tử Dân Việt đã phản ánh việc giáo viên bị khấu trừ lương để ‘gánh’ sai phạm tài chính của Nhà trường.

Va chạm nghiêm trọng trên đường Phan Văn Hớn, hai người lớn tuổi bị thương nặng, giao thông ùn tắc
Chuyển động Sài Gòn

Va chạm nghiêm trọng trên đường Phan Văn Hớn, hai người lớn tuổi bị thương nặng, giao thông ùn tắc

Chuyển động Sài Gòn

Một vụ va chạm giữa ô tô và xe máy vào sáng 4/9 trên đường Phan Văn Hớn, đoạn gần Ngã tư Bà Điểm, xã Bà Điểm, khiến hai người lớn tuổi bị thương nặng và phải nhập viện cấp cứu.

Cựu Chủ tịch HĐQT và cựu Giám đốc Công ty Asanzo đã thực hiện hành vi trốn thuế, buôn lậu như thế nào?
Pháp luật

Cựu Chủ tịch HĐQT và cựu Giám đốc Công ty Asanzo đã thực hiện hành vi trốn thuế, buôn lậu như thế nào?

Pháp luật

Dưới sự chỉ đạo của Phạm Văn Tam, cựu Chủ tịch HĐQT và sự điều hành của Phạm Xuân Tình, cựu Giám đốc công ty, Asanzo đã mua linh kiện từ Công ty Trần Thoàn, sau đó thuê Công ty VTB gia công lắp ráp một phần để tạo ra thành phẩm là máy điều hòa nhiệt độ… Hai người này bị truy tố về tội “Buôn lậu” và “Trốn thuế”.

Đà Nẵng: Các chiến sĩ quân đội diễu binh hoàn thành nhiệm vụ, trở về trong vòng tay nhân dân
Đại đoàn kết dân tộc

Đà Nẵng: Các chiến sĩ quân đội diễu binh hoàn thành nhiệm vụ, trở về trong vòng tay nhân dân

Đại đoàn kết dân tộc

Sáng 4/9, tại Ga Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp cùng lãnh đạo địa phương trang trọng tổ chức lễ đón hơn 600 cán bộ, chiến sĩ vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trong không khí hân hoan, tự hào và thắm tình quân – dân.

'Trò cưng' của HLV Troussier bất ngờ đầu quân cho CLB Bắc Ninh
Thể thao

"Trò cưng" của HLV Troussier bất ngờ đầu quân cho CLB Bắc Ninh

Thể thao

Tiền vệ Nguyễn Thanh Khôi, cầu thủ từng được HLV Philippe Troussier đánh giá rất cao vừa gia nhập CLB Bắc Ninh và sẽ thi đấu tại giải hạng Nhất 2025/2026.

Ra mắt cuốn sách 80 năm đồng hành cùng đất nước!
Đời sống văn hóa

Ra mắt cuốn sách 80 năm đồng hành cùng đất nước!

Đời sống văn hóa

Cuốn sách “Đài Tiếng nói Việt Nam – 80 năm đồng hành cùng đất nước” là kết tinh tâm huyết và trí tuệ của nhiều thế hệ, là lời tri ân gửi tới những người gắn bó với “tiếng nói quốc gia” và hàng triệu công chúng đã luôn đồng hành, tin yêu.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: 'Lương cơ bản giáo viên sẽ tăng lên tới 5-7 triệu đồng/tháng, chưa tính phụ cấp'
Xã hội

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: "Lương cơ bản giáo viên sẽ tăng lên tới 5-7 triệu đồng/tháng, chưa tính phụ cấp"

Xã hội

Năm học 2025–2026 là sự kiện đặc biệt khi lần đầu tiên học sinh cả nước dự lễ khai giảng thống nhất toàn ngành, đồng thời mở đầu cho việc triển khai nhiều chủ trương, chính sách lớn. Trao đổi với PV báo Dân Việt, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn đã có những chia sẻ trước ngày lễ quan trọng này.

'Lưỡng quốc tướng quân' Nguyễn Sơn rèn bộ đội như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

"Lưỡng quốc tướng quân" Nguyễn Sơn rèn bộ đội như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Tháng 12/1946, Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn, tiền thân của Trường Sĩ quan Lục quân 1 ngày nay, đóng quân ở thị xã Sơn Tây (Hà Tây, nay thuộc Hà Nội). Đồng chí Nguyễn Sơn (sau này, ông được cả Việt Nam và Trung Quốc phong quân hàm cấp tướng nên còn được gọi là “Lưỡng quốc tướng quân”) về làm hiệu trưởng, thay đồng chí Hoàng Đạo Thúy được điều động về Bộ Quốc phòng.

Bé gái 7 tuổi song ca cùng Mỹ Tâm trong đại lễ A80: Phương Mỹ Chi đón về khách sạn, 3 giờ chiều mới được về nhà
Văn hóa - Giải trí

Bé gái 7 tuổi song ca cùng Mỹ Tâm trong đại lễ A80: Phương Mỹ Chi đón về khách sạn, 3 giờ chiều mới được về nhà

Văn hóa - Giải trí

Bố của bé gái 7 tuổi song ca cùng Mỹ Tâm trong đại lễ A80 chia sẻ, sau màn biểu diễn trên Quảng trường Ba Đình, con ở với Phương Mỹ Chi đến 3h chiều.

Loại thịt được ví bổ như nhân sâm, nhiều dưỡng chất, ít cholesterol, đem nướng theo cách này ngon tuyệt
Gia đình

Loại thịt được ví bổ như nhân sâm, nhiều dưỡng chất, ít cholesterol, đem nướng theo cách này ngon tuyệt
5

Gia đình

Loại thịt này được ví như nhân sâm của người nghèo vì có giá trị dinh dưỡng cao, dùng để bồi bổ sức khoẻ với hàm lượng dưỡng chất dồi dào và ít cholesterol

Công an Hà Nội giải cứu nam thanh niên khỏi kịch bản lừa đảo “bắt cóc online” tinh vi
Pháp luật

Công an Hà Nội giải cứu nam thanh niên khỏi kịch bản lừa đảo “bắt cóc online” tinh vi

Pháp luật

Được công an giải cứu, nam thanh niên ở Hà Nội kể đã nhận cuộc gọi qua Zalo từ tài khoản lạ, tự xưng là “cán bộ công an”. Nhóm này gửi hình ảnh người bị còng tay, ma túy… rồi cáo buộc thanh niên này liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia...

Hòa U23 Lào, U23 Indonesia bị CĐV Đông Nam Á công kích
Thể thao

Hòa U23 Lào, U23 Indonesia bị CĐV Đông Nam Á công kích

Thể thao

Sau trận hoà không bàn thắng với U23 Lào tại bảng J vòng loại giải U23 châu Á 2026, U23 Indonesia đã gặp phải rất nhiều lời chỉ trích từ các CĐV bóng đá Đông Nam Á.

Đà Nẵng sau sáp nhập: Người dân phản ánh bất tiện, cải cách thủ tục hành chính có kịp thời?
Tin tức

Đà Nẵng sau sáp nhập: Người dân phản ánh bất tiện, cải cách thủ tục hành chính có kịp thời?

Tin tức

Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết đã ghi nhận ý kiến cử tri về những bất tiện trong đi lại, giải quyết thủ tục hành chính sau khi sáp nhập theo mô hình chính quyền 2 cấp, đồng thời khẳng định thành phố đang triển khai lộ trình cải cách, cho phép người dân nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bất kỳ Bộ phận Một cửa nào, không phụ thuộc địa giới hành chính.

Đặc quyền cho giới tinh hoa tại Newtown Diamond bên bờ biển Đà Nẵng
Doanh nghiệp

Đặc quyền cho giới tinh hoa tại Newtown Diamond bên bờ biển Đà Nẵng

Doanh nghiệp

Lựa chọn căn hộ tại Newtown Diamond bên bờ biển Mỹ Khê, tầng lớp tinh hoa vừa được tận hưởng một không gian sống đẳng cấp, vừa sở hữu một tài sản có giá trị bền vững, dài lâu.

Trứng gà bất ngờ tăng giá 'cái vù', nông dân, HTX nuôi gà đẻ ở Hà Tĩnh thở phào nhẹ nhõm sau thời gian 'bí bách'
Nhà nông

Trứng gà bất ngờ tăng giá "cái vù", nông dân, HTX nuôi gà đẻ ở Hà Tĩnh thở phào nhẹ nhõm sau thời gian "bí bách"

Nhà nông

Sau một thời gian dài "bí bách" bởi giá trứng gà rớt "vô tội vạ", gần đây, nông dân, HTX nuôi gà đẻ ở tỉnh Hà Tĩnh thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng thua lỗ. Giá trứng gà trên thị trường đã tăng trở lại, khiến nhiều hộ nông dân chăn nuôi ở Hà Tĩnh phấn khởi.

Ông Zelensky bất ngờ thừa nhận khả năng xảy ra kịch bản Triều Tiên tại Ukraine
Thế giới

Ông Zelensky bất ngờ thừa nhận khả năng xảy ra kịch bản Triều Tiên tại Ukraine

Thế giới

Tổng thống Volodymyr Zelensky tin rằng một kịch bản tương tự như của Hàn Quốc, trong đó không có hiệp ước hòa bình thực sự nào được ký kết vào cuối Chiến tranh Triều Tiên nhưng đất nước vẫn phát triển thịnh vượng, có thể xảy ra ở Ukraine.

Sẽ cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp thuộc Bộ Công an cho báo chí
Tin tức

Sẽ cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp thuộc Bộ Công an cho báo chí

Tin tức

Dự thảo Thông tư của Bộ Công an về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đã bổ sung nội dung cung cấp thông tin tình hình sản xuất, kinh doanh hoặc tình hình hoạt động của doanh nghiệp thuộc Bộ Công an theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan...

Thời tiết lễ khai giảng năm học 2025-2026 ở 34 tỉnh thành: Phụ huynh, học sinh lưu ý
Xã hội

Thời tiết lễ khai giảng năm học 2025-2026 ở 34 tỉnh thành: Phụ huynh, học sinh lưu ý

Xã hội

Theo dự báo thời tiết, khai giảng năm học mới ngày 5/9 - có nơi ngày nắng, mưa vào chiều tối, tuy nhiên cũng có nơi có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phụ huynh lưu ý thời tiết ở khu vực để chuẩn bị tốt nhất cho con trong ngày khai trường.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo cấp Vụ, Cục
Tin tức

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo cấp Vụ, Cục

Tin tức

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ký các quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã, lãnh đạo Cục Quản trị- Tài vụ.

Ngôi nhà 60 m2 'ngập' trong không gian xanh giữa thiên nhiên Đà Lạt
Nhà đất

Ngôi nhà 60 m2 'ngập' trong không gian xanh giữa thiên nhiên Đà Lạt

Nhà đất

Ngôi nhà 60 m2 trên khu đất 145 m2 ở Đà Lạt vừa là không gian nghỉ dưỡng xanh mát, vừa kết hợp showroom kinh doanh. Thiết kế khai thác địa hình dốc, mở ra tầm nhìn đẹp xuống thung lũng.

Tin đọc nhiều

1

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới hệ thống camera

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới hệ thống camera

2

Ukraine hòa bình cứu được nền kinh tế châu Âu nhưng giới lãnh đạo EU nghiện chiến tranh vẫn chọn đổ máu

Ukraine hòa bình cứu được nền kinh tế châu Âu nhưng giới lãnh đạo EU nghiện chiến tranh vẫn chọn đổ máu

3

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc

4

Thứ cá rẻ tiền, xưa ngó lơ, nay nuôi dày đặc ở Sóc Trăng, đủ cân đủ lạng, bắt lên doanh nghiệp cân hết

Thứ cá rẻ tiền, xưa ngó lơ, nay nuôi dày đặc ở Sóc Trăng, đủ cân đủ lạng, bắt lên doanh nghiệp cân hết

5

Tin chiều 3/9: Trường Tươi Đồng Nai có HLV từng là "lá chắn thép" ở ĐT Việt Nam

Tin chiều 3/9: Trường Tươi Đồng Nai có HLV từng là 'lá chắn thép' ở ĐT Việt Nam