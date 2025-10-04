Quảng Trị sắp có 3 khu đô thị hơn 38.000 tỷ đồng

Quảng Trị khởi động 3 đại dự án đô thị Sun Group, tổng vốn hơn 38.000 tỷ đồng

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi động ba dự án khu đô thị hỗn hợp quy mô lớn gồm: Khu đô thị hỗn hợp ven biển Nhật Lệ, Khu đô thị hỗn hợp trung tâm Đồng Hới và Khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ. Tổng mức đầu tư của 3 dự án đạt hơn 38.000 tỷ đồng.

Ba dự án tọa lạc tại những khu vực trung tâm, là tâm điểm của giao thông, du lịch. Ảnh: Sun Group

Dự án đầu tiên là khu đô thị hỗn hợp ven biển Nhật Lệ rộng hơn 276 ha, vốn đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, tại xã Nam Trạch và phường Đồng Thuận. Dự án trải dài ven bờ biển Nhật Lệ, sẽ gồm các hạng mục vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Khu đô thị hỗn hợp trung tâm Đồng Hới với hơn 212 ha, mức đầu tư hơn 11.900 tỷ đồng, phường Đồng Thuận và Đồng Hới. Dự án này nằm cạnh Hồ Bàu Tró, một trong những hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Quảng Trị. Bên cạnh khu đô thị sinh thái, dự án sẽ có khoảng 60 ha dành cho công viên chủ đề, cây xanh, vườn hoa, cảnh quan mặt nước...

Cuối cùng, khu đô thị hỗn hợp phía tây sông Lệ Kỳ rộng hơn 291 ha, tại phường Đồng Hới và xã Quảng Ninh. Nơi đây được quy hoạch khu đô thị kết hợp dịch vụ thương mại, công viên chủ đề, tổ hợp văn hóa, giải trí... mức đầu tư gần 13.900 tỷ đồng.

Khu đô thị hỗn hợp phía tây sông Lệ Kỳ. Ảnh: Sun Group

Theo quy hoạch, tổng diện tích của ba khu đô thị gần 780 ha, được phát triển theo mô hình khu đô thị đa chức năng, kết hợp không gian ở, thương mại, dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí.

"Quảng Trị xác định đây là những dự án trọng điểm, ý nghĩa chiến lược để nâng cấp hạ tầng đô thị, cũng như tạo tiền đề để tỉnh phát triển du lịch", Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Trần Phong nói.

Tỉnh Quảng Trị mới (sau sáp nhập với Quảng Bình) rộng 12.700 km2, dân số hơn 1,86 triệu, với 78 đơn vị hành chính cấp cơ sở. Tỉnh có 2 cảng biển lớn là Mỹ Thủy và Hòn La cùng một số cảng biển như cảng Gianh, Cửa Việt, Cửa Tùng.



Với những dự án phát huy hai tài nguyên “di sản văn hóa thiên nhiên” và “di sản văn hóa lịch sử”, Quảng Trị ngày càng khẳng định vai trò mắt xích quan trọng trên hành lang kinh tế Đông - Tây, Bắc - Nam, tọa độ chiến lược thuộc chuỗi liên kết, hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, đầu tư giữa Việt Nam với các quốc gia ASEAN và tiểu vùng sông Mê Kông.