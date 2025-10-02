Sau gần 2 ngày mưa lớn do ảnh hưởng bão BUALOI, Hà Nội đã hửng nắng trở lại từ sáng 1/10. Nhiều tuyến phố trung tâm nhanh chóng khô ráo, nhịp sống thường nhật được nối lại.

Tuy nhiên, trái ngược với bức tranh sáng sủa ấy, trong Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), tình cảnh vẫn như “sau trận lũ”: Nhiều tuyến đường trong và ngoài khu và sân vườn các biệt thự cao cấp vẫn chìm trong biển nước, giao thông gần như tê liệt.

Khu đô thị Ciputra vẫn chịu cảnh ngập lụt vì mưa lớn sau bão Bualoi

Khu đô thị Ciputra được biết đến như một trong những khu “nhà giàu” nổi tiếng bậc nhất Hà Nội, nơi tập trung nhiều căn biệt thự, nhà liền kề và chung cư cao tầng với mức giá từ hàng chục tỷ đến cả trăm tỷ đồng.

Thế nhưng, sau 2 ngày mưa lớn dứt, cảnh tượng cư dân bì bõm lội nước, phương tiện di chuyển vẫn di chuyển khó khăn lại trở thành hình ảnh gây chú ý.

Khu đô thị Ciputra - từ biểu tượng của lối sống thượng lưu đến thực tế "ngập lụt" sau mỗi trận mưa lớn. Ảnh: Phương Thảo

Đường ngoài khu đô thị Ciputra, để tránh 'dòng sông' bất đắc dĩ, không chỉ xe máy mà còn nhiều oto cũng phải 'leo bờ' chống ngập. Ảnh: Phương Thảo

Nhiều xe tải lớn hỏng máy, 'nằm im bất động' giữa dòng nước lũ phía ngoài . Ảnh: Phương Thảo

Xe sang, ô tô cá nhân nối đuôi nhau "lội sông" trong khu phố vốn được mệnh danh là đắt đỏ bậc nhất Hà Nội. Video: Anh Văn

Hình ảnh trái ngược: Biệt thự triệu đô soi bóng trong dòng nước ngập lụt sau mưa bão. Ảnh: Phương Thảo

Hình ảnh hàng cây, vỉa hè “ngập rễ” phản chiếu trong mặt nước như ở vùng trũng. Ảnh: Phương Thảo

Nước tràn kín lòng đường, khiến nhiều phương tiện phải men sát giữa đường, khu vực cao nhất để đi. Video: Anh Văn

Sân bóng trong khu đô thị Ciputra biến thành bể bơi bất đắc dĩ. Ảnh: Phương Thảo

Giá bán chạm “trần” nhưng vẫn khổ vì ngập

Theo khảo sát trên các trang mua bán bất động sản, mức giá rao bán biệt thự tại khu đô thị Ciputra hiện dao động từ 270 - 480 triệu đồng/m2, tùy vị trí và diện tích. Nhiều căn lô góc, diện tích lớn, được rao trên 100 tỷ đồng/căn. Không chỉ biệt thự, phân khúc chung cư cũng tăng mạnh: các dự án mới trong khu vực này chào giá từ 100 - 180 triệu đồng/m2, thậm chí xuất hiện dự án có mức giá kỷ lục lên tới 330 triệu đồng/m2. Ciputra vì vậy luôn nằm trong nhóm khu đô thị có giá cao bậc nhất Hà Nội.

Thế nhưng, thực tế trái ngược với kỳ vọng “sống trong chuẩn mực quốc tế” là cảnh ngập úng thường xuyên, khiến nhiều người đặt câu hỏi: phải chăng giá trị bất động sản nơi đây chỉ nằm ở thương hiệu và vị trí, còn hạ tầng thực tế chưa theo kịp?