Thứ năm, ngày 02/10/2025 18:15 GMT+7

Mưa tạnh, nắng lên sau bão BUALOI nhưng khu 'nhà giàu' Ciputra vẫn chìm trong biển nước

Anh Văn - Phương Thảo Thứ năm, ngày 02/10/2025 18:15 GMT+7
Mưa đã tạnh, nắng đã lên, nhưng “khu nhà giàu” Ciputra vẫn ngập sâu trong nước. Biệt thự trăm tỷ đồng, chung cư trăm triệu đồng/m2 phải sống chung cảnh bì bõm, trái ngược với danh xưng thượng lưu.
Sau gần 2 ngày mưa lớn do ảnh hưởng bão BUALOI, Hà Nội đã hửng nắng trở lại từ sáng 1/10. Nhiều tuyến phố trung tâm nhanh chóng khô ráo, nhịp sống thường nhật được nối lại.

Tuy nhiên, trái ngược với bức tranh sáng sủa ấy, trong Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), tình cảnh vẫn như “sau trận lũ”: Nhiều tuyến đường trong và ngoài khu và sân vườn các biệt thự cao cấp vẫn chìm trong biển nước, giao thông gần như tê liệt.

Khu đô thị Ciputra vẫn chịu cảnh ngập lụt vì mưa lớn sau bão Bualoi

Khu đô thị Ciputra được biết đến như một trong những khu “nhà giàu” nổi tiếng bậc nhất Hà Nội, nơi tập trung nhiều căn biệt thự, nhà liền kề và chung cư cao tầng với mức giá từ hàng chục tỷ đến cả trăm tỷ đồng.

Thế nhưng, sau 2 ngày mưa lớn dứt, cảnh tượng cư dân bì bõm lội nước, phương tiện di chuyển vẫn di chuyển khó khăn lại trở thành hình ảnh gây chú ý.

Khu đô thị Ciputra - từ biểu tượng của lối sống thượng lưu đến thực tế "ngập lụt" sau mỗi trận mưa lớn. Ảnh: Phương Thảo
Đường ngoài khu đô thị Ciputra, để tránh 'dòng sông' bất đắc dĩ, không chỉ xe máy mà còn nhiều oto cũng phải 'leo bờ' chống ngập. Ảnh: Phương Thảo
Nhiều xe tải lớn hỏng máy, 'nằm im bất động' giữa dòng nước lũ phía ngoài . Ảnh: Phương Thảo
Xe sang, ô tô cá nhân nối đuôi nhau "lội sông" trong khu phố vốn được mệnh danh là đắt đỏ bậc nhất Hà Nội. Video: Anh Văn
Hình ảnh trái ngược: Biệt thự triệu đô soi bóng trong dòng nước ngập lụt sau mưa bão. Ảnh: Phương Thảo
Hình ảnh hàng cây, vỉa hè “ngập rễ” phản chiếu trong mặt nước như ở vùng trũng. Ảnh: Phương Thảo
Nước tràn kín lòng đường, khiến nhiều phương tiện phải men sát giữa đường, khu vực cao nhất để đi. Video: Anh Văn
Sân bóng trong khu đô thị Ciputra biến thành bể bơi bất đắc dĩ. Ảnh: Phương Thảo

Giá bán chạm “trần” nhưng vẫn khổ vì ngập

Theo khảo sát trên các trang mua bán bất động sản, mức giá rao bán biệt thự tại khu đô thị Ciputra hiện dao động từ 270 - 480 triệu đồng/m2, tùy vị trí và diện tích. Nhiều căn lô góc, diện tích lớn, được rao trên 100 tỷ đồng/căn. Không chỉ biệt thự, phân khúc chung cư cũng tăng mạnh: các dự án mới trong khu vực này chào giá từ 100 - 180 triệu đồng/m2, thậm chí xuất hiện dự án có mức giá kỷ lục lên tới 330 triệu đồng/m2. Ciputra vì vậy luôn nằm trong nhóm khu đô thị có giá cao bậc nhất Hà Nội.

Thế nhưng, thực tế trái ngược với kỳ vọng “sống trong chuẩn mực quốc tế” là cảnh ngập úng thường xuyên, khiến nhiều người đặt câu hỏi: phải chăng giá trị bất động sản nơi đây chỉ nằm ở thương hiệu và vị trí, còn hạ tầng thực tế chưa theo kịp?

Khu đô thị Ciputra vẫn như 'làng chài' dù ngớt mưa hơn 1 ngày

Khu đô thị Ciputra vẫn như "làng chài" dù ngớt mưa hơn 1 ngày

Nhiều hầm chung cư, tòa nhà, khu đô thị cao cấp ở Hà Nội ngập lụt vì mưa sau bão số 10

Nhiều hầm chung cư, tòa nhà, khu đô thị cao cấp ở Hà Nội ngập lụt vì mưa sau bão số 10

Hà Nội mưa trắng trời do bão BUALOI, hầm chung cư 'hoá' bể nước

Hà Nội mưa trắng trời do bão BUALOI, hầm chung cư 'hoá' bể nước

Hà Nội mưa trắng trời do bão BUALOI, hầm chung cư 'hoá' bể nước

Ảnh hưởng từ cơn bão BUALOI (bão số 10), Hà Nội hứng trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền kể từ đêm 29/9 đến sáng 30/9, khiến nhiều tuyến phố ngập nặng, hầm chung cư biến thành “bể chứa khổng lồ”.

Nhiều hầm chung cư, tòa nhà, khu đô thị cao cấp ở Hà Nội ngập lụt vì mưa sau bão số 10

Nhà đất
Nhiều hầm chung cư, tòa nhà, khu đô thị cao cấp ở Hà Nội ngập lụt vì mưa sau bão số 10

TP. HCM gỡ vướng cho 54 khu đất nông nghiệp làm nhà ở thương mại

Nhà đất
TP. HCM gỡ vướng cho 54 khu đất nông nghiệp làm nhà ở thương mại

TP. HCM phê duyệt quy hoạch khu công nghiệp cơ khí 3 tỷ USD

Nhà đất
TP. HCM phê duyệt quy hoạch khu công nghiệp cơ khí 3 tỷ USD

Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập mua nhà ở xã hội lên 20 triệu/tháng, thêm cơ hội cho người lao động

Nhà đất
Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập mua nhà ở xã hội lên 20 triệu/tháng, thêm cơ hội cho người lao động

Người đàn ông nghi bị điện giật tử vong khi rửa xe trên đường Dương Công Khi
Chuyển động Sài Gòn

Người đàn ông nghi bị điện giật tử vong khi rửa xe trên đường Dương Công Khi

Chuyển động Sài Gòn

Một người đàn ông hành nghề rửa xe đã không qua khỏi trên đường đi cấp cứu sau khi bị điện giật tại nơi làm việc tiệm rửa xe ở khu vực xã Xuân Thới Sơn, chiều 2/10.

Phó Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu giải pháp đồng bộ bảo đảm an toàn thực phẩm học đường
Bạn đọc

Phó Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu giải pháp đồng bộ bảo đảm an toàn thực phẩm học đường

Bạn đọc

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm học đường.

Đại hội Đảng bộ TP Huế: Xây dựng thành phố phát triển theo hướng xanh - thông minh - giàu bản sắc
Tin tức

Đại hội Đảng bộ TP Huế: Xây dựng thành phố phát triển theo hướng xanh - thông minh - giàu bản sắc
9

Tin tức

Chiều ngày 2/10, Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đã họp phiên trù bị tại Nhà hát Sông Hương.

Đào Minh Quân bị truy tố về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
Pháp luật

Đào Minh Quân bị truy tố về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Pháp luật

Đào Minh Quân và 4 bị can bị truy tố trong vụ án "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

CĐV Ninh Bình náo nhiệt trước trận đấu giữa CLB Thể Công Viettel - CLB Ninh Bình
Bóng đá

CĐV Ninh Bình náo nhiệt trước trận đấu giữa CLB Thể Công Viettel - CLB Ninh Bình

Bóng đá

Ninh Bình tiếp đón Thể Công Viettel được đánh giá sẽ là một trong những cuộc đối đầu đáng chú ý nhất ở vòng 6 V-League 2025-2026. Đây không chỉ là màn so tài giữa một "tân binh" đang gây sốc và một "ông lớn" đang khao khát trở lại, mà còn là một cuộc đấu chiến thuật giữa hai phong cách đối lập, rất đông CĐV Ninh Bình đã đến sân "tiếp lửa" cho Ninh Bình FC.

Bí mật đằng sau những cánh rừng tự nhiên bị 'bức tử' (Trailer)
Bạn đọc

Bí mật đằng sau những cánh rừng tự nhiên bị "bức tử" (Trailer)

Bạn đọc

Loạt bài Điều tra của Nhóm Phóng viên Báo Điện tử Dân Việt phanh phui đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn được đưa đến độc giả từ 6h00 sáng mai 3/10.

Người dân trồng rừng ở Đà Nẵng phát hiện bom “khủng” dài hơn 1 mét, nặng hơn 2 tạ
Tin tức

Người dân trồng rừng ở Đà Nẵng phát hiện bom “khủng” dài hơn 1 mét, nặng hơn 2 tạ

Tin tức

Trong lúc trồng rừng tại xã Trà Tân, người dân phát hiện quả bom nặng hơn 220kg còn sót lại sau chiến tranh; lực lượng công binh Đà Nẵng đã nhanh chóng vào cuộc, xử lý an toàn.

Sạt lở khu vực đèo Khau Phạ, khuyến cáo du khách cân nhắc check in mùa vàng Mù Cang Chải
Xã hội

Sạt lở khu vực đèo Khau Phạ, khuyến cáo du khách cân nhắc check in mùa vàng Mù Cang Chải

Xã hội

Sở VHTTDL Lào Cai đã khuyến cáo du khách nên cân nhắc nếu trải nghiệm, check in mùa vàng Mù Cang Chải bởi giao thông bị chia cắt vì sạt lở tại khu vực đèo Khau Phạ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Hòn Sơn Chà là bước đi chiến lược trong phát triển kinh tế biển
Kinh tế

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Hòn Sơn Chà là bước đi chiến lược trong phát triển kinh tế biển

Kinh tế

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định Hòn Sơn Chà là bước đi chiến lược vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo, vừa mở ra tiềm năng phát triển du lịch và kinh tế biển cho thành phố.

Mưa lũ gây thiệt hại trên 3.000 tỷ, Tuyên Quang đề xuất Trung ương hỗ trợ 1.000 tỷ đồng khắc phục thiên tai
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Mưa lũ gây thiệt hại trên 3.000 tỷ, Tuyên Quang đề xuất Trung ương hỗ trợ 1.000 tỷ đồng khắc phục thiên tai

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 kết hợp với việc xả lũ từ hồ thủy điện đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tỉnh Tuyên Quang đang gồng mình khắc phục thiệt hại ước tính hơn 3.000 tỷ đồng. Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Tuyên Quang đề nghị Trung ương hỗ trợ 1.000 tỷ đồng để khắc phục khẩn cấp các thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tọa đàm 'Vai trò của Luật Đất đai 2024 trong giảm nghèo đa chiều'
Video

Tọa đàm "Vai trò của Luật Đất đai 2024 trong giảm nghèo đa chiều"

Video

Hôm nay, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức tọa đàm trực tuyến, với chủ đề: Vai trò của Luật Đất đai 2024 trong giảm nghèo đa chiều.

Lái ô tô 'trèo' qua dải phân cách lúc Hà Nội mưa ngập, tài xế xe cứu hộ bị phạt 5 triệu đồng
Tin tức

Lái ô tô "trèo" qua dải phân cách lúc Hà Nội mưa ngập, tài xế xe cứu hộ bị phạt 5 triệu đồng

Tin tức

Ngày 30/9, tài xế xe cứu hộ điều khiển ôtô leo qua dải phân cách trên phố Láng Hạ, Hà Nội, giữa lúc mưa ngập, đã bị cảnh sát phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Cựu sao U23 Việt Nam: Cao 1m82, từng vô địch giải U23 Đông Nam Á
Thể thao

Cựu sao U23 Việt Nam: Cao 1m82, từng vô địch giải U23 Đông Nam Á

Thể thao

Đặng Tuấn Hưng là thủ môn từng khoác áo U23 Việt Nam, hiện đang là thành viên SHB Đà Nẵng.

VCK U23 châu Á 2026 diễn ra khi nào, ở đâu?
Thể thao

VCK U23 châu Á 2026 diễn ra khi nào, ở đâu?

Thể thao

VCK U23 châu Á 2026 diễn ra vào tháng 1 năm 2026 với sự góp mặt của U23 Việt Nam, đây là giải đấu chúng ta đối đầu với chủ nhà Ả Rập Xê Út tại vòng bảng.

G7 thề 'bóp nghẹt' túi tiền của Nga, Trung Quốc, Ấn Độ hứng đòn
Thế giới

G7 thề "bóp nghẹt" túi tiền của Nga, Trung Quốc, Ấn Độ hứng đòn

Thế giới

Các bộ trưởng tài chính của Nhóm Bảy nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ngày 1/10 vừa ra tuyên bố chung, cam kết sẽ áp dụng biện pháp trừng phạt đối với những quốc gia tiếp tục gia tăng nhập khẩu dầu từ Nga. Đây là động thái nhằm bóp chặt nguồn tài chính của Nga để Moscow phải chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

Nông thôn Tây Bắc: “Mầm xanh trên nương dốc” - nông dân Điện Biên có cơ hội đổi đời
Điện Biên Hôm Nay

Nông thôn Tây Bắc: “Mầm xanh trên nương dốc” - nông dân Điện Biên có cơ hội đổi đời

Điện Biên Hôm Nay

Giữa những ngọn núi trập trùng, sương giăng trắng xóa mỗi sớm mai, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên, vẫn luôn nỗ lực vượt khó đi lên. Từ nguồn đầu tư của Nhà nước, các dự án đã mang đến cho người nghèo cơ hội đổi đời.

Hoa hậu nào “phi” vào “rốn lũ” Nghệ An ngay trong đêm để cứu trợ 1300 suất quà cho dân?
Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu nào “phi” vào “rốn lũ” Nghệ An ngay trong đêm để cứu trợ 1300 suất quà cho dân?

Văn hóa - Giải trí

Ngay khi cơn bão Bualoi vừa đi qua, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, ca sĩ Bằng Kiều, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ đã “phi” ngay vào Nghệ An để trao quà cho 1.300 hộ dân.

Ông Trương Cảnh Tuyên được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ
Tin tức

Ông Trương Cảnh Tuyên được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Tin tức

Thành ủy Cần Thơ thống nhất giới thiệu ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Bí thư Thành ủy để Hội đồng Nhân dân bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

18 đồng chí lãnh đạo được bầu vào Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I
Tin tức

18 đồng chí lãnh đạo được bầu vào Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I

Tin tức

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 bước vào phiên trù bị với sự tham dự của 650 đại biểu. Tại phiên làm việc, Đại hội đã bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 18 đồng chí là những cán bộ lãnh đạo.

Càn Long có công và tội thế nào với văn hóa, lịch sử Trung Hoa?
Đông Tây - Kim Cổ

Càn Long có công và tội thế nào với văn hóa, lịch sử Trung Hoa?

Đông Tây - Kim Cổ

Càn Long (họ Ái Tân Giác La - Hoằng Lịch) là vị Hoàng đế thứ tư của triều Mãn Thanh, vị vua sống thọ nhất (88 tuổi), ở ngôi báu lâu nhất (hơn 64 năm), đã được điện ảnh Trung Quốc khai thác làm nhiều bộ phim dã sử nhất.

Giá gạo Việt Nam tiếp tục giảm, thị trường có 'diễn biến lạ', gia tăng thêm khó khăn gì?
Nhà nông

Giá gạo Việt Nam tiếp tục giảm, thị trường có "diễn biến lạ", gia tăng thêm khó khăn gì?

Nhà nông

Giá lúa gạo hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục giảm. Thị trường giá lúa tươi giảm, một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu cũng tiếp đà giảm. Giá gạo Việt Nam tiếp tục giảm, thị trường gia có "diễn biến lạ", gia tăng thêm khó khăn. Tâm lý người mua gạo vẫn thận trọng, nhiều bên trì hoãn đặt hàng với kỳ vọng giá gạo sẽ còn giảm thêm...

Đụng trúng con động vật hoang dã quý hiếm khi dọn dẹp sau bão số 10, một người Nghệ An nộp cho chính quyền
Nhà nông

Đụng trúng con động vật hoang dã quý hiếm khi dọn dẹp sau bão số 10, một người Nghệ An nộp cho chính quyền

Nhà nông

Anh Trần Văn Quy, xóm Bình Yên, xã Giai Lạc (trước đây là xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cũ) đang dọn dẹp vườn sau bão số 10, đã vô trình đụng trúng một con rùa vàng-động vật hoang dã quý hiếm. Sau khi biết con vật quý hiếm này có tên trong sách Đỏ, anh Quy đã đem con rùa vàng đến bàn giao cho chính quyền địa phương để thả về môi trường tự nhiên.

4 lối thoát cho cuộc khủng hoảng đóng cửa chính phủ khiến nước Mỹ tê liệt
Thế giới

4 lối thoát cho cuộc khủng hoảng đóng cửa chính phủ khiến nước Mỹ tê liệt

Thế giới

Cuộc khủng hoảng đóng cửa chính phủ Mỹ – như mọi lần trước – sẽ phải chấm dứt. Có thể vài ngày, có thể vài tuần, nhưng cuối cùng khi sức ép từ dư luận và nỗi đau chính trị gia tăng, một bên sẽ phải nhượng bộ. Dưới đây là 4 kịch bản có thể xảy ra.

Tin chiều 2/10: HLV Kim Sang-sik gạch tên 1 cầu thủ ở ĐT Việt Nam
Thể thao

Tin chiều 2/10: HLV Kim Sang-sik gạch tên 1 cầu thủ ở ĐT Việt Nam

Thể thao

HLV Kim Sang-sik gạch tên 1 cầu thủ ở ĐT Việt Nam; Werner có thể tái xuất Premier League; Không cầu thủ Anh nào kiến tạo nhiều bằng Rashford; Đỗ Duy Mạnh được vợ tặng vòng tay gần 200 triệu đồng; Alan xuất sắc nhất V.League tháng 9.

Thêm 23 dự án nhà ở tại TP.HCM cho phép bán cho người nước ngoài
Chuyển động Sài Gòn

Thêm 23 dự án nhà ở tại TP.HCM cho phép bán cho người nước ngoài

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM vừa công bố thêm 23 dự án đủ điều kiện bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, góp phần gia tăng nguồn cung và thu hút lực lượng chuyên gia quốc tế.

Lái xe của cảnh sát không đội mũ bảo hiểm, nam thanh niên bị mời làm việc
Pháp luật

Lái xe của cảnh sát không đội mũ bảo hiểm, nam thanh niên bị mời làm việc

Pháp luật

Hai thanh niên điều khiển mô tô cảnh sát không đội mũ bảo hiểm bị ghi hình rồi đăng lên mạng xã hội, Công an xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên, xác định người vi phạm là thợ sửa xe 19 tuổi.

Cổ phiếu bất động sản chìm trong sắc đỏ, VN-Index mất hơn 12 điểm
Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản chìm trong sắc đỏ, VN-Index mất hơn 12 điểm

Nhà đất

Thị trường chứng khoán ngày 2/10 đỏ lửa khi VN-Index mất hơn 12 điểm, nhóm cổ phiếu bất động sản lao dốc với VHM và VRE dẫn đầu đà giảm; khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 2.400 tỷ đồng.

Tổng Bí thư: Đại hội đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp xây dựng Quân đội theo hướng hiện đại
Tin tức

Tổng Bí thư: Đại hội đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp xây dựng Quân đội theo hướng hiện đại

Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại hội Đảng bộ Quân đội đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng theo hướng hiện đại, để Quân đội ta ngày càng phát triển hùng mạnh, luôn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm nòng cốt vững chắc của nền quốc phòng toàn dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn quyên góp hơn 1,3 tỷ đồng cho đồng bào vùng bão lũ
Chuyển động Sài Gòn

Ca sĩ Hà Anh Tuấn quyên góp hơn 1,3 tỷ đồng cho đồng bào vùng bão lũ

Chuyển động Sài Gòn

Ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng chương trình "Sketch a Rose" tại Los Angeles vừa ủng hộ 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng) để hỗ trợ khẩn cấp cho đồng bào chịu thiệt hại nặng nề do bão Bualoi.

1

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn "hóa dòng sông nhỏ"

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn 'hóa dòng sông nhỏ'

2

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

3

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

4

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”

5

Châu Âu định đoạt số tài sản lớn đóng băng của Nga

Châu Âu định đoạt số tài sản lớn đóng băng của Nga