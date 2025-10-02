Người đàn ông nghi bị điện giật tử vong khi rửa xe trên đường Dương Công Khi
Một người đàn ông hành nghề rửa xe đã không qua khỏi trên đường đi cấp cứu sau khi bị điện giật tại nơi làm việc tiệm rửa xe ở khu vực xã Xuân Thới Sơn, chiều 2/10.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sau gần 2 ngày mưa lớn do ảnh hưởng bão BUALOI, Hà Nội đã hửng nắng trở lại từ sáng 1/10. Nhiều tuyến phố trung tâm nhanh chóng khô ráo, nhịp sống thường nhật được nối lại.
Tuy nhiên, trái ngược với bức tranh sáng sủa ấy, trong Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), tình cảnh vẫn như “sau trận lũ”: Nhiều tuyến đường trong và ngoài khu và sân vườn các biệt thự cao cấp vẫn chìm trong biển nước, giao thông gần như tê liệt.
Khu đô thị Ciputra được biết đến như một trong những khu “nhà giàu” nổi tiếng bậc nhất Hà Nội, nơi tập trung nhiều căn biệt thự, nhà liền kề và chung cư cao tầng với mức giá từ hàng chục tỷ đến cả trăm tỷ đồng.
Thế nhưng, sau 2 ngày mưa lớn dứt, cảnh tượng cư dân bì bõm lội nước, phương tiện di chuyển vẫn di chuyển khó khăn lại trở thành hình ảnh gây chú ý.
Theo khảo sát trên các trang mua bán bất động sản, mức giá rao bán biệt thự tại khu đô thị Ciputra hiện dao động từ 270 - 480 triệu đồng/m2, tùy vị trí và diện tích. Nhiều căn lô góc, diện tích lớn, được rao trên 100 tỷ đồng/căn. Không chỉ biệt thự, phân khúc chung cư cũng tăng mạnh: các dự án mới trong khu vực này chào giá từ 100 - 180 triệu đồng/m2, thậm chí xuất hiện dự án có mức giá kỷ lục lên tới 330 triệu đồng/m2. Ciputra vì vậy luôn nằm trong nhóm khu đô thị có giá cao bậc nhất Hà Nội.
Thế nhưng, thực tế trái ngược với kỳ vọng “sống trong chuẩn mực quốc tế” là cảnh ngập úng thường xuyên, khiến nhiều người đặt câu hỏi: phải chăng giá trị bất động sản nơi đây chỉ nằm ở thương hiệu và vị trí, còn hạ tầng thực tế chưa theo kịp?
Ảnh hưởng từ cơn bão BUALOI (bão số 10), Hà Nội hứng trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền kể từ đêm 29/9 đến sáng 30/9, khiến nhiều tuyến phố ngập nặng, hầm chung cư biến thành “bể chứa khổng lồ”.