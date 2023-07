Quảng Trị: Xử phạt hơn 2.800 lái xe vi phạm nồng độ cồn

Ngày 5/7, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, trong đó có công an tỉnh thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

CSGT Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị kiểm tra nồng độ cồn lái xe. Ảnh: Ngọc Vũ.

Trong những nhiệm vụ được triển khai, công an tỉnh đã mở các cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý vi phạm theo các chuyên đề (nồng độ cồn, tốc độ, quá tải…). Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đặc biệt là việc ra quân triển khai công tác xử lý vi phạm giao thông liên quan đến nồng độ cồn, trên địa bàn tỉnh tạo chuyển biến trong nhận thức và hiệu ứng tích cực trong dư luận xã hội, quyết tâm giảm, kiềm chế tai nạn giao thông do các nguyên nhân liên quan đến sử dụng rượu, bia, chất kích thích, chất cấm.

6 tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện 9.596 trường hợp vi phạm lĩnh vực giao thông, phạt tiền hơn 26 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe của 3.564 trường hợp, tạm giữ 2.907 phương tiện.

CSGT toàn tỉnh Quảng Trị còn tăng cường tuần tra, xử lý đối tượng phóng nhanh vượt ẩu, gây nguy hiểm khi tham gia giao thông. Ảnh: Ngọc Vũ.

Trong đó, thực hiện chuyên đề xử lý nồng độ cồn, ma túy, CSGT toàn tỉnh Quảng Trị đã tiến hành 1.981 ca tuần tra kiểm soát, phát hiện 2.821 trường hợp vi phạm, phạt tiền 12,7 tỷ đồng, tước 1.867 giấy phép lái xe, tạm giữ 183 ô tô và 2.645 mô tô.

Nhờ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm mình đã kéo giảm số vụ và số người chết do TNGT. Cụ thể, số vụ TNGT trong 6 tháng đầu năm 2023 toàn tỉnh là 65 vụ TNGT, giảm 1 vụ (giảm 1,51%), giảm 11 người chết (giảm 26,8%), tăng 2 người bị thương (tăng 3,75%) so với cùng kỳ năm 2022.