Rõ khổ, cánh đồng trồng hoa cúc trông tan tác thế, bảo sao ở nơi này của Khánh Hòa, nhà nào cũng kêu "mất Tết"

HLV Polking chỉ ra cái tên mang tới bước ngoặt cho CLB CAHN
HLV Polking hài lòng khi CLB CAHN ngược dòng đánh bại CLB Bắc Kinh Quốc An với tỷ số 2-1, qua đó đoạt vé vào vòng 16 đội AFC Champions League Two 2025/2026.
Qua ghi nhận của PV Báo Dân Việt, nước lũ rút đi, kéo theo đó là hàng nghìn chậu cúc pha lê, đại đóa của nông dân chân đất tổ dân phố Phú Thạnh, phường Hòa Thắng, Khánh Hòa bị hư hỏng theo dòng nước giữ.
Theo các hộ trồng hoa cúc, những chậu hoa cúc được chăm chút, nâng niu nhiều tháng trời, mang theo hy vọng về một cái Tết sung túc, giờ chỉ còn là những mớ thân cây gãy đổ, rã mục trong lớp bùn đất nhão nhoét. Màu vàng tươi rói của hoa Tết đã bị nhuộm thành màu xám buồn thảm của bùn non.
Anh Nguyễn Phú Tuyên, tổ dân phố Phú Thạnh, phường Hòa Thắng, Khánh Hòa cho biết:"Năm nay gia đình đầu tư hơn 50 triệu đồng để làm 440 chậu cúc phục vụ thị trường Tết nguyên đán. Những năm trước, với diện tích trên gia đình tôi sau khi bán ra thu về khoảng 150 triệu đồng và năm nay xem như trắng tay theo dòng nước lũ".
Theo anh Tuyên, chưa có năm nào nước lũ dâng cao như năm nay, gia đình chỉ kịp chạy người chứ không kịp di chuyển hoa lên chỗ cao. Nước đã rút đi mà anh Tuyên nhìn lại vườn hoa mà xót xa, cả ruộng hoa bị vùi trong nước.
Bao vốn liếng vay mượn giờ không biết lấy gì trả. Ngoài hoa cúc, gia đình anh Tuyên còn bị 2.000 con cá chim vây vàng, với khoảng 1 tấn còn khoảng 4 ngày xuất bán thì bị dòng lũ cuốn trôi theo, ước tính tổng thiệt hại gần 200 triệu đồng.
Nằm cách nhà Tuyên khoảng 20m, 900 chậu hoa cúc của gia đình ông Nguyễn Văn Tạo đang rơi vào tình trạng chết dần, chết mòn lá héo úa và toàn bộ vườn hoa cúc của gia đình ông xem như trắng tay.
Ông Tạo xót xa nói: “Toàn bộ 900 chậu cúc ngập nước hơn 3 ngày, bây giờ thối rễ không thể cứu được nữa, năm nay coi như mất trắng. Tết 2024, với số lượng trên gia đình cũng có thu hơn 200 triệu, bây giờ đã bay theo dòng nước và ước tính thiệt hại vườn hoa gần 100 triệu đồng. Bà con chúng tôi cũng mong chính quyền địa phương có phương án hỗ trợ để bà con chúng tôi ổn định cuộc sống”.
Theo đại diện lãnh đạo UBND phường Hòa Thắng, mưa lũ những ngày qua làm cho nhiều diện tích hoa màu của bà con trên địa bàn bị ngập nặng. Những ngày qua, do các lực lượng đang tập trung hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm cho bà con nên chưa thống kê về tình hình thiệt hại hoa cúc. Sắp tới địa phương sẽ tiếp tục thống kê thiệt hại, hoa cúc, các loại hoa, thủy sản để đề xuất và báo cáo lên cấp trên.
Giữa bao gương mặt của những người phụ nữ Việt Nam đang ngày đêm lặng thầm cống hiến cho đất nước, kỹ sư Bạch Thị Vững, người lai tạo giống lúa mới, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (VRDC) – Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed Group), là một bông hoa đặc biệt: một nhà khoa học của nhà nông – người đã dành trọn hơn 37 năm cuộc đời mình để "gieo vàng" trên những cánh đồng quê hương.