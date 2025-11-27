Rõ khổ, cánh đồng trồng hoa cúc trông tan tác thế, bảo sao ở nơi này của Khánh Hòa, nhà nào cũng kêu "mất Tết"

Qua ghi nhận của PV Báo Dân Việt, nước lũ rút đi, kéo theo đó là hàng nghìn chậu cúc pha lê, đại đóa của nông dân chân đất tổ dân phố Phú Thạnh, phường Hòa Thắng, Khánh Hòa bị hư hỏng theo dòng nước giữ.

Anh Nguyễn Phú Tuyên, nông dân trồng hoa cúc tết trong chậu ở tổ dân phố Phú Thạnh, phường Hòa Thắng, Khánh Hòa năm nay gia đình đầu tư hơn 50 triệu đồng để đầu tư 440 chậu hoa cúc, mưa lũ đã làm chết toàn bộ.

Theo các hộ trồng hoa cúc, những chậu hoa cúc được chăm chút, nâng niu nhiều tháng trời, mang theo hy vọng về một cái Tết sung túc, giờ chỉ còn là những mớ thân cây gãy đổ, rã mục trong lớp bùn đất nhão nhoét. Màu vàng tươi rói của hoa Tết đã bị nhuộm thành màu xám buồn thảm của bùn non.

Hàng ngàn chậu hoa cúc ở phường Hòa Thắng, Khánh Hòa bị thiệt hại nặng, nông dân mất mùa hoa Tết.

Anh Nguyễn Phú Tuyên, tổ dân phố Phú Thạnh, phường Hòa Thắng, Khánh Hòa cho biết:"Năm nay gia đình đầu tư hơn 50 triệu đồng để làm 440 chậu cúc phục vụ thị trường Tết nguyên đán. Những năm trước, với diện tích trên gia đình tôi sau khi bán ra thu về khoảng 150 triệu đồng và năm nay xem như trắng tay theo dòng nước lũ".

Vết bùn đất vẫn còn đọng lại trên những chậu hoa cúc sau mưa lũ ở phường Hòa Thắng, Khánh Hòa.

Theo anh Tuyên, chưa có năm nào nước lũ dâng cao như năm nay, gia đình chỉ kịp chạy người chứ không kịp di chuyển hoa lên chỗ cao. Nước đã rút đi mà anh Tuyên nhìn lại vườn hoa mà xót xa, cả ruộng hoa bị vùi trong nước.

Bao vốn liếng vay mượn giờ không biết lấy gì trả. Ngoài hoa cúc, gia đình anh Tuyên còn bị 2.000 con cá chim vây vàng, với khoảng 1 tấn còn khoảng 4 ngày xuất bán thì bị dòng lũ cuốn trôi theo, ước tính tổng thiệt hại gần 200 triệu đồng.

Nhiều nông dân trồng hoa cúc trong chậu ở phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa phải nhổ bỏ cây, do mưa lũ kéo dài làm hư hỏng. Tết nay, coi như vùng trồng hoa nổi tiếng này trắng tay.

Nằm cách nhà Tuyên khoảng 20m, 900 chậu hoa cúc của gia đình ông Nguyễn Văn Tạo đang rơi vào tình trạng chết dần, chết mòn lá héo úa và toàn bộ vườn hoa cúc của gia đình ông xem như trắng tay.

Ông Tạo xót xa nói: “Toàn bộ 900 chậu cúc ngập nước hơn 3 ngày, bây giờ thối rễ không thể cứu được nữa, năm nay coi như mất trắng. Tết 2024, với số lượng trên gia đình cũng có thu hơn 200 triệu, bây giờ đã bay theo dòng nước và ước tính thiệt hại vườn hoa gần 100 triệu đồng. Bà con chúng tôi cũng mong chính quyền địa phương có phương án hỗ trợ để bà con chúng tôi ổn định cuộc sống”.

Hoa cúc là loại cây thường được nông dân tổ dân phố Phú Thạnh, phường Hòa Thắng, Khánh Hòa trồng bán vào dịp Tết Nguyên đán, mưa lũ làm thiệt hại nặng nề.

Theo đại diện lãnh đạo UBND phường Hòa Thắng, mưa lũ những ngày qua làm cho nhiều diện tích hoa màu của bà con trên địa bàn bị ngập nặng. Những ngày qua, do các lực lượng đang tập trung hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm cho bà con nên chưa thống kê về tình hình thiệt hại hoa cúc. Sắp tới địa phương sẽ tiếp tục thống kê thiệt hại, hoa cúc, các loại hoa, thủy sản để đề xuất và báo cáo lên cấp trên.