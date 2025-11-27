Chủ đề nóng

Thứ năm, ngày 27/11/2025 18:46 GMT+7

Rõ khổ, cánh đồng trồng hoa cúc trông tan tác thế, bảo sao ở nơi này của Khánh Hòa, nhà nào cũng kêu "mất Tết"

Công Tâm Thứ năm, ngày 27/11/2025 18:46 GMT+7
Rõ khổ, cánh đồng trồng hoa cúc trông tan tác thế này, bảo sao ở nơi này của Khánh Hòa, nhà nào cũng kêu "mất Tết". Làng hoa tổ dân phố Phú Thạnh, phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa (địa phận TX Ninh Hòa trước đây) đang chìm trong cảnh tan hoang, tan tác khi lũ lụt đi qua...
Qua ghi nhận của PV Báo Dân Việt, nước lũ rút đi, kéo theo đó là hàng nghìn chậu cúc pha lê, đại đóa của nông dân chân đất tổ dân phố Phú Thạnh, phường Hòa Thắng, Khánh Hòa bị hư hỏng theo dòng nước giữ.

Anh Nguyễn Phú Tuyên, nông dân trồng hoa cúc tết trong chậu ở tổ dân phố Phú Thạnh, phường Hòa Thắng, Khánh Hòa năm nay gia đình đầu tư hơn 50 triệu đồng để đầu tư 440 chậu hoa cúc, mưa lũ đã làm chết toàn bộ.

Theo các hộ trồng hoa cúc, những chậu hoa cúc được chăm chút, nâng niu nhiều tháng trời, mang theo hy vọng về một cái Tết sung túc, giờ chỉ còn là những mớ thân cây gãy đổ, rã mục trong lớp bùn đất nhão nhoét. Màu vàng tươi rói của hoa Tết đã bị nhuộm thành màu xám buồn thảm của bùn non.

Hàng ngàn chậu hoa cúc ở phường Hòa Thắng, Khánh Hòa bị thiệt hại nặng, nông dân mất mùa hoa Tết. 

Anh Nguyễn Phú Tuyên, tổ dân phố Phú Thạnh, phường Hòa Thắng, Khánh Hòa cho biết:"Năm nay gia đình đầu tư hơn 50 triệu đồng để làm 440 chậu cúc phục vụ thị trường Tết nguyên đán. Những năm trước, với diện tích trên gia đình tôi sau khi bán ra thu về khoảng 150 triệu đồng và năm nay xem như trắng tay theo dòng nước lũ".

Vết bùn đất vẫn còn đọng lại trên những chậu hoa cúc sau mưa lũ ở phường Hòa Thắng, Khánh Hòa.

Theo anh Tuyên, chưa có năm nào nước lũ dâng cao như năm nay, gia đình chỉ kịp chạy người chứ không kịp di chuyển hoa lên chỗ cao. Nước đã rút đi mà anh Tuyên nhìn lại vườn hoa mà xót xa, cả ruộng hoa bị vùi trong nước.

Bao vốn liếng vay mượn giờ không biết lấy gì trả. Ngoài hoa cúc, gia đình anh Tuyên còn bị 2.000 con cá chim vây vàng, với khoảng 1 tấn còn khoảng 4 ngày xuất bán thì bị dòng lũ cuốn trôi theo, ước tính tổng thiệt hại gần 200 triệu đồng.

Nhiều nông dân trồng hoa cúc trong chậu ở phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa phải nhổ bỏ cây, do mưa lũ kéo dài làm hư hỏng. Tết nay, coi như vùng trồng hoa nổi tiếng này trắng tay.

Nằm cách nhà Tuyên khoảng 20m, 900 chậu hoa cúc của gia đình ông Nguyễn Văn Tạo đang rơi vào tình trạng chết dần, chết mòn lá héo úa và toàn bộ vườn hoa cúc của gia đình ông xem như trắng tay.

Ông Tạo xót xa nói: “Toàn bộ 900 chậu cúc ngập nước hơn 3 ngày, bây giờ thối rễ không thể cứu được nữa, năm nay coi như mất trắng. Tết 2024, với số lượng trên gia đình cũng có thu hơn 200 triệu, bây giờ đã bay theo dòng nước và ước tính thiệt hại vườn hoa gần 100 triệu đồng. Bà con chúng tôi cũng mong chính quyền địa phương có phương án hỗ trợ để bà con chúng tôi ổn định cuộc sống”.

Hoa cúc là loại cây thường được nông dân tổ dân phố Phú Thạnh, phường Hòa Thắng, Khánh Hòa trồng bán vào dịp Tết Nguyên đán, mưa lũ làm thiệt hại nặng nề. 

Theo đại diện lãnh đạo UBND phường Hòa Thắng, mưa lũ những ngày qua làm cho nhiều diện tích hoa màu của bà con trên địa bàn bị ngập nặng. Những ngày qua, do các lực lượng đang tập trung hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm cho bà con nên chưa thống kê về tình hình thiệt hại hoa cúc. Sắp tới địa phương sẽ tiếp tục thống kê thiệt hại, hoa cúc, các loại hoa, thủy sản để đề xuất và báo cáo lên cấp trên.

HLV Polking chỉ ra cái tên mang tới bước ngoặt cho CLB CAHN
Thể thao

HLV Polking chỉ ra cái tên mang tới bước ngoặt cho CLB CAHN

Thể thao

HLV Polking hài lòng khi CLB CAHN ngược dòng đánh bại CLB Bắc Kinh Quốc An với tỷ số 2-1, qua đó đoạt vé vào vòng 16 đội AFC Champions League Two 2025/2026.

Hoàng đế Trung Hoa lâm bệnh nặng, em trai hét lên rằng: “đã đến lúc ta kế vị”, lập tức bị hạ sát
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế Trung Hoa lâm bệnh nặng, em trai hét lên rằng: “đã đến lúc ta kế vị”, lập tức bị hạ sát

Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế Cao Trạm có một người em trai là Cao Tế, theo chế độ “huynh đệ nối nghiệp” của Bắc Tề, khi nghe tin anh trai ốm nặng, Cao Tế đã lập tức vỗ tay và hét lên với những người xung quanh rằng: “Bây giờ ta đã có thể làm Hoàng đế rồi, haha ​​… “.

Tiền vệ Phạm Đức Huy cầu hôn bạn gái là MC VTV
Thể thao

Tiền vệ Phạm Đức Huy cầu hôn bạn gái là MC VTV

Thể thao

Sau một thời gian tìm hiểu, mới đây tiền vệ Phạm Đức Huy đã quyết định cầu hôn cô bạn gái MC Huyền Trang VTV.

Giang Sung - Gian thần số 1 thời Tây Hán, khiến Hán Vũ Đế ép thái tử Lưu Cứ phải tự sát
Đông Tây - Kim Cổ

Giang Sung - Gian thần số 1 thời Tây Hán, khiến Hán Vũ Đế ép thái tử Lưu Cứ phải tự sát

Đông Tây - Kim Cổ

Giang Sung trở thành biểu tượng của gian thần, của sự xảo quyệt có thể khiến triều đại hưng thịnh nhất Tây Hán bị lung lay. Nếu không có sự gian trá của ông ta, có lẽ Thái tử Lưu Cứ – người được đánh giá nhân hậu và có tư tưởng cải cách – đã kế vị, và triều Hán có thể bước sang một thời kỳ phát triển khác.

Thiết giáp Nga ồ ạt tràn qua phòng tuyến Pokrovsk, Ukraine đứng trước trận đánh sinh tử
Thế giới

Thiết giáp Nga ồ ạt tràn qua phòng tuyến Pokrovsk, Ukraine đứng trước trận đánh sinh tử

Thế giới

Các lực lượng Ukraine vẫn đang thực hiện một số cuộc đột kích quy mô nhỏ tại trung tâm Pokrovsk, vài tuần sau khi phần lớn thị trấn tiền tuyến này rơi vào tay Nga. Nhưng ngày càng nhiều xe bọc thép Nga đang tiến vào pháo đài quan trọng của Ukraine ở Donetsk, theo Euromaidanpress.

Mailisa tạm ngừng hoạt động sau khi chủ hệ thống bị khởi tố
Chuyển động Sài Gòn

Mailisa tạm ngừng hoạt động sau khi chủ hệ thống bị khởi tố

Chuyển động Sài Gòn

Hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa vừa thông báo tạm ngừng hoạt động từ ngày 28/11. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh đơn vị liên tục đối mặt với hàng loạt rắc rối pháp lý nghiêm trọng, đỉnh điểm là việc vợ chồng chủ hệ thống bị khởi tố tội buôn lậu.

Nguyễn Filip mắc lỗi, CLB CAHN vẫn ngược dòng ngoạn mục, vượt qua vòng bảng AFC Champions League Two
Thể thao

Nguyễn Filip mắc lỗi, CLB CAHN vẫn ngược dòng ngoạn mục, vượt qua vòng bảng AFC Champions League Two

Thể thao

Nguyễn Filip đã có pha xử lý bóng tai hại, “biếu không” một bàn thắng cho đối phương nhưng CLB CAHN vẫn ngược dòng thành công để thắng Bắc Kinh Quốc An 2-1 và giành quyền đi tiếp tại bảng E AFC Champions League Two.

Mỹ nhân Colombia đăng quang Miss International 2025
Văn hóa - Giải trí

Mỹ nhân Colombia đăng quang Miss International 2025

Văn hóa - Giải trí

Người đẹp Catalina Duque Abréu (Colombia) trở thành chủ nhân của chiếc vương miện Miss International 2025, đúng như nhiều dự đoán trước đó.

Lê Đức Thọ - Tư lệnh mặt trận ngoại giao khiến Henry Kissinger phải nể phục
Đông Tây - Kim Cổ

Lê Đức Thọ - Tư lệnh mặt trận ngoại giao khiến Henry Kissinger phải nể phục

Đông Tây - Kim Cổ

"Tôi có thể làm tốt hơn nếu như đối diện trên bàn đàm phán không phải là ông Lê Đức Thọ", "Đàm phán với ông Thọ quả là cân não!", “Ông Thọ ở Paris đã mổ xẻ tôi bằng những con dao rất nhọn với tay nghề của một nhà phẫu thuật"... Henry Kissinger-cố vấn của Tổng thống Mỹ Nixon từng thừa nhận với báo chí phương Tây sau những cuộc đàm phán với cố vấn đặc biệt của phái đoàn ta-đồng chí Lê Đức Thọ-tại Hội nghị Paris (Pháp) năm 1973.

Tin tối (27/11): 7 cầu thủ nhập tịch trái phép không đủ tiền kiện FAM
Thể thao

Tin tối (27/11): 7 cầu thủ nhập tịch trái phép không đủ tiền kiện FAM

Thể thao

7 cầu thủ nhập tịch trái phép không đủ tiền kiện FAM; U22 Singapore thế chân U22 Campuchia; tiền vệ U22 Thái Lan quyết giành HCV SEA Games 33; M.U sắp cho 3 sao trẻ đi “tu nghiệp”; FIFA có nguy cơ bị kiện vì thiên vị Ronaldo.

Báo Dân Việt nhận giải báo chí viết về kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn
Tin tức

Báo Dân Việt nhận giải báo chí viết về kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn

Tin tức

Báo Dân Việt nhận giải Khuyến khích tại Giải Báo chí Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lần VI 2025 với loạt bài "Trồng lúa ngon nhất thế giới tại TP.HCM". Cuộc thi lần này thu hút hơn 100 tác phẩm dự thi từ 50 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, ở nhiều loại hình báo chí.

Mỹ gửi cảnh báo lạnh người tới châu Âu về Nga
Thế giới

Mỹ gửi cảnh báo lạnh người tới châu Âu về Nga

Thế giới

Ông Daniel Driscoll - quan chức cấp cao của Mỹ phụ trách đàm phán về Ukraine - đã cảnh báo các nhà ngoại giao châu Âu rằng, Nga hiện sản xuất tên lửa với tốc độ vượt xa tốc độ phóng, tạo ra một kho dự trữ vũ khí tầm xa ngày càng lớn có thể “giáng đòn kết liễu” vào Ukraine.

Chiều mai, 28/11, Báo NTNN/Dân Việt tổ chức Gala ảnh 'Dân Việt với Thu vàng' lần thứ I năm 2025
Ảnh

Chiều mai, 28/11, Báo NTNN/Dân Việt tổ chức Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng" lần thứ I năm 2025

Ảnh

Báo NTNN/Dân Việt - Ban Tổ chức Gala ảnh "Dân Việt với Thu vàng" lần thứ I năm 2025 sẽ Giấy chứng nhận và quà tặng cho 15 tác giả có các tác phẩm xuất sắc nhất trong số hơn 600 tác phẩm gửi tới Gala.

Nga từ chối nhượng bộ, 'dội gáo nước lạnh' cho ông Trump
Thế giới

Nga từ chối nhượng bộ, "dội gáo nước lạnh" cho ông Trump

Thế giới

Nga tuyên bố không có ý định từ bỏ các mục tiêu trong cuộc chiến chống Ukraine và cho rằng tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng là “quá sớm”.

Con đặc sản này bán hút hàng, lại chịu ăn kham khổ, nuôi thành công ở một nơi của Nghệ An, thương lái cứ giục bán đi
Nhà nông

Con đặc sản này bán hút hàng, lại chịu ăn kham khổ, nuôi thành công ở một nơi của Nghệ An, thương lái cứ giục bán đi

Nhà nông

Lợn rừng là loài vật nuôi hoang dã, hiện nay đã được người dân thuần hóa, nuôi thành công bán làm con đặc sản. Ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, nuôi con đặc sản này bán hút hàng lại chịu ăn kham khổ, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thịt lợn rừng là thịt đặc sản, ngọt ngon, giá thịt lợn rừng tăng cao, thị trường ưa chuộng...

Tử vi ngày mai: 4 con giáp chăm chỉ, thực tế, giỏi kiếm tiền, biết tiết kiệm, giúp tài sản tích lũy ngày càng nhiều
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp chăm chỉ, thực tế, giỏi kiếm tiền, biết tiết kiệm, giúp tài sản tích lũy ngày càng nhiều

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, thái độ cần cù, thực dụng và tiết kiệm này giúp tài sản của 4 con giáp tích lũy dần dần, cuộc sống ngày càng thịnh vượng.

80 cặp đôi làm đám cưới tập thể bên Hồ Hoàn Kiếm trong 'Ngày hội Việt Nam hạnh phúc'
Văn hóa - Giải trí

80 cặp đôi làm đám cưới tập thể bên Hồ Hoàn Kiếm trong "Ngày hội Việt Nam hạnh phúc"

Văn hóa - Giải trí

Trong khuôn khổ sự kiện “Vietnam Happy Fest 2025 – Ngày hội Việt Nam hạnh phúc” sẽ diễn ra đám cưới tập thể của 80 cặp đôi bên không gian Hồ Hoàn Kiếm.

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự lãnh đạo UBND các tỉnh Quảng Trị, Đồng Tháp, Vĩnh Long
Tin tức

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự lãnh đạo UBND các tỉnh Quảng Trị, Đồng Tháp, Vĩnh Long

Tin tức

Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 3 tỉnh: Quảng Trị, Đồng Tháp, Vĩnh Long.

Ban Bí thư chỉ định 3 nhân sự lãnh đạo vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 -2030
Tin tức

Ban Bí thư chỉ định 3 nhân sự lãnh đạo vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 -2030

Tin tức

Chiều 27/11, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức công bố quyết định của Ban Bí thư về việc bổ sung 3 cán bộ vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ngành.

Caique mắc sai lầm, Thép xanh Nam Định có nguy cơ bị loại ở AFC Champions League Two
Thể thao

Caique mắc sai lầm, Thép xanh Nam Định có nguy cơ bị loại ở AFC Champions League Two

Thể thao

Ở cuộc chạm trán tại lượt trận thứ 5 bảng F AFC Champions League Two 2025/26, thủ thành Caique mắc sai lầm khiến Thép xanh Nam Định để thua 0-2 trước Ratchaburi.

Nghệ sĩ Nhân dân được xem “nữ đạo diễn số 1 của làng sân khấu”, ước mơ thành nhà báo nhưng lại thành nghệ sĩ tên tuổi
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân được xem “nữ đạo diễn số 1 của làng sân khấu”, ước mơ thành nhà báo nhưng lại thành nghệ sĩ tên tuổi

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Quỳnh Mai là người được Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Trịnh Thúy Mùi xem là nữ đạo diễn số 1 của làng sân khấu Việt Nam.

Giáo sư duy nhất của một liên ngành ở Việt Nam 2025: Nhận bằng tiến sĩ tại Hàn Quốc, hiện là Viện trưởng
Xã hội

Giáo sư duy nhất của một liên ngành ở Việt Nam 2025: Nhận bằng tiến sĩ tại Hàn Quốc, hiện là Viện trưởng

Xã hội

Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận chức danh Giáo sư cho ông Lê Minh Hoàng, Viện trưởng Viện Nuôi trồng Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang - thuộc Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi-Thú y-Thuỷ sản.

Ban Bí thư ban hành Kết luận mới về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống thiên tai
Tin tức

Ban Bí thư ban hành Kết luận mới về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống thiên tai

Tin tức

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 213-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW (ngày 24/3/2020) của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đây, kiểu 'xay' quả chuối xanh thành bột bán nhanh, bán tốt của một phụ nữ vượt lên nghịch cảnh ở Thái Nguyên
Nhà nông

Đây, kiểu "xay" quả chuối xanh thành bột bán nhanh, bán tốt của một phụ nữ vượt lên nghịch cảnh ở Thái Nguyên

Nhà nông

Từ nỗi lo bệnh tật của người thân, chị Nguyễn Thị Bình, tỉnh Thái Nguyên đã dành 5 năm miệt mài nghiên cứu để biến chuối xanh thành dòng sản phẩm dinh dưỡng giá trị cao và quyết tâm thành lập doanh nghiệp với mong muốn lan tỏa sản phẩm rộng rãi đến nhiều người tiêu dùng, giúp bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Đà Nẵng: Tuyến đường “báo động sớm” mỗi mùa bão đã được gia cố toàn diện
Media

Đà Nẵng: Tuyến đường “báo động sớm” mỗi mùa bão đã được gia cố toàn diện

Media

Đường Như Nguyệt – tuyến ven sông thường “báo động sớm” mỗi mùa bão ở Đà Nẵng đang được gia cố toàn diện. Công nhân đang thi công liên tục ngày đêm nhằm khắc phục tình trạng sạt lở, xói mòn và ngập úng trong suốt nhiều năm qua.

Ký nghị định xuất khẩu mít tươi sang Trung Quốc, liệu có kéo được giá mít Thái ở miền Nam?
Nhà nông

Ký nghị định xuất khẩu mít tươi sang Trung Quốc, liệu có kéo được giá mít Thái ở miền Nam?

Nhà nông

Việt Nam và Trung Quốc vừa chính thức ký nghị định xuất khẩu mít tươi, việc này được kỳ vọng mở ra cơ hội lớn cho nông dân trồng mít Thái. Hiện nay giá mít Thái cắt tại vườn đang rất thấp, liệu nghị định này có đủ sức kéo thị trường bật dậy?

Đắk Lắk: Người dân thôn Hiệp Đồng kiên cường đứng dậy sau trận lũ lịch sử
Media

Đắk Lắk: Người dân thôn Hiệp Đồng kiên cường đứng dậy sau trận lũ lịch sử

Media

Sau lũ lịch sử, thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk) với khoảng 800 khẩu phải đối mặt với thiệt hại nghiêm trọng: Nhiều nhà sập, mất điện, thiếu nước sạch. Nhưng người dân nơi đây vẫn kiên cường đứng dậy, khắc phục hậu quả sau lũ.

Doanh nghiệp ngành phân bón, thuốc bảo vệ thực vật quy tụ tại triển lãm chuyên ngành hóa chất lớn nhất Việt Nam
Nhà nông

Doanh nghiệp ngành phân bón, thuốc bảo vệ thực vật quy tụ tại triển lãm chuyên ngành hóa chất lớn nhất Việt Nam

Nhà nông

Triển lãm Công nghiệp hóa chất, sản phẩm hóa chất nông nghiệp và bảo vệ thực vật Việt Nam (VINACHEM EXPO - CAC VIETNAM 2025) được doanh nghiệp, giới chuyên môn trong nước và quốc tế đánh giá là triển lãm quốc tế chuyên ngành lớn nhất tại Việt Nam về lĩnh vực này.

Cảnh kiệt quệ của nông dân Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk mới), vịt trôi cả đàn, trâu bò chết, lúa cả kho bán rẻ như cho
Nhà nông

Cảnh kiệt quệ của nông dân Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk mới), vịt trôi cả đàn, trâu bò chết, lúa cả kho bán rẻ như cho

Nhà nông

Cảnh kệt quệ của nông dân Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk mới), vịt trôi cả đàn, trâu bò chết, lúa cả kho bán rẻ như cho, đến khổ! Những ngày sau trận lũ lớn, nhiều hộ dân ở xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk mới (trước đây là địa phận tỉnh Phú Yên) vẫn chưa hết bàng hoàng khi tài sản, vật nuôi và lúa gạo tích cóp bấy lâu bị nước cuốn phăng chỉ trong một đêm, rơi vào cảnh kiệt quệ.

