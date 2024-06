Ca khúc mới nhất của Lisa (BlackPink) được quay tại những địa điểm nổi tiếng ở Bangkok như khu vực Yaowarat sôi động và cửa hàng bách hóa New World mang tính biểu tượng. Sự thành công của MV "Rockstar" không chỉ dừng lại ở số lượt xem khủng mà còn thể hiện qua việc nó đã trở thành video âm nhạc được xem nhiều nhất của nghệ sĩ solo Kpop trong 24 giờ đầu tiên vào năm 2024, vượt qua kỷ lục trước đó của "Love Wins All" do IU thiết lập.

Trong "Rockstar", Lisa đã có màn lột xác ngoạn mục, rũ bỏ hình ảnh cô gái ngọt ngào thường thấy để hóa thân thành một nữ chiến binh mạnh mẽ, cá tính và đầy nổi loạn. Với kỹ năng vũ đạo đỉnh cao, Lisa đã tạo nên những chuyển động cơ thể cuốn hút, khiến người xem không thể rời mắt.

"Rockstar" của Lisa lập kỷ lục mới

Rockstar giúp Lisa lập được nhiều kỷ lục. Ảnh: LLOUD.

Sự thay đổi này không chỉ dừng lại ở hình ảnh mà còn thể hiện rõ nét qua phong cách âm nhạc. Lisa đã chuyển mình từ Kpop sang Âu Mỹ, sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong lời bài hát. Nhiều người hâm mộ thậm chí còn liên tưởng hình ảnh của cô trong MV với những ngôi sao của loạt phim hành động nổi tiếng "Fast & Furious".

Một điều thú vị khác là toàn bộ MV được quay tại Thái Lan, quê hương của Lisa. Theo thông tin từ người hâm mộ, Lisa đã chi một khoản tiền khổng lồ để "bao trọn" khu phố Tàu ở Bangkok, thậm chí còn trả 20.000 baht (543 USD) cho mỗi cửa hàng trong khu vực để phục vụ cho quá trình quay phim. Thông tin này đã khiến nhiều người bất ngờ bởi quy mô và sự đầu tư hoành tráng của dự án.

Không chỉ vậy, ê-kíp sản xuất MV cũng bao gồm gần 100 người Thái Lan, từ vũ công nam, nữ, người thuộc cộng đồng LGBTQ+ đến nhóm người đi xe máy phân khối lớn, trẻ em trượt ván và các diễn viên khác. Quá trình quay phim diễn ra trong 3 ngày liên tục, từ 22-24/5, với cường độ làm việc lên đến 12 giờ/ngày.

Trước đó, teaser MV "Rockstar" cũng đã tạo nên kỷ lục là video teaser của một nghệ sĩ Kpop được xem nhiều nhất và được thích nhiều nhất trên YouTube trong 24 giờ đầu tiên trong năm 2024. Điều này chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của Lisa không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên toàn thế giới, đặc biệt là tại thị trường Mỹ, nơi "Rockstar" đang cạnh tranh quyết liệt với những bài hát phổ biến nhất hiện nay trong làng nhạc Kpop trên các bảng xếp hạng.



Sự ra mắt của "Rockstar" đánh dấu một giai đoạn mới trong sự nghiệp âm nhạc của Lisa. Sau khi thành lập công ty riêng mang tên LLOUD, Lisa đã ký hợp đồng với RCA Records, một trong những công ty thu âm hàng đầu thế giới và là công ty con của Sony Music, vào tháng 4 vừa qua. Với những bước tiến vững chắc này, Lisa hứa hẹn sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.