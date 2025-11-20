Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Doanh nghiệp
Thứ năm, ngày 20/11/2025 10:00 GMT+7

Run tay khi cầm bút viết – Dấu hiệu cảnh báo hệ thần kinh suy yếu

Thứ năm, ngày 20/11/2025 10:00 GMT+7
Run khi cầm bút tưởng như là biểu hiện nhỏ của mệt mỏi hay tuổi tác. Nhưng ít ai biết, đây có thể là tín hiệu sớm cho thấy hệ thần kinh đang gặp tổn thương.
Run tay khi cầm bút viết gây trở ngại trong công việc hằng ngày.

Đừng chủ quan với tình trạng run khi cầm bút viết!

Run khi cầm bút là dạng run tinh tế nhất, vì nó xuất hiện trong những thao tác đòi hỏi độ chính xác cao. Không giống như run toàn thân hay run khi nâng vật nặng, loại run này thường đến từ sự rối loạn trong dẫn truyền thần kinh điều khiển cơ nhỏ ở bàn tay và ngón tay. Ban đầu, người bệnh chỉ thấy run nhẹ khi viết nhiều hoặc khi mệt, nhưng theo thời gian, tình trạng này có thể xuất hiện ngay cả khi thư giãn.

Có ba nhóm nguyên nhân phổ biến dẫn đến run khi cầm bút:

Thứ nhất là run vô căn – dạng run phổ biến nhất, thường mang yếu tố di truyền. Người bệnh có thể run ở tay, đầu hoặc giọng nói, nhưng tay là vị trí dễ thấy nhất. Run vô căn thường không gây đau, nhưng ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, đặc biệt khi viết, ăn uống hay làm việc tinh tế.

Run vô căn là một trong các nguyên nhân phổ biến nhất gây run tay khi cầm bút viết.

Thứ hai là bệnh Parkinson, khi các tế bào thần kinh sản xuất dopamine trong vùng não bị thoái hóa. Dopamine là chất giúp điều khiển các cử động trơn tru, nên khi bị thiếu hụt, tay sẽ run khi nghỉ ngơi hoặc khi cố gắng thực hiện một hành động chính xác như viết chữ, ký tên, buộc dây giày. Ngoài run, Parkinson còn gây ra chậm vận động, cứng cơ, nét mặt đơ và mất thăng bằng.

Thứ ba là rối loạn thần kinh thực vật hoặc căng thẳng kéo dài, thường gặp ở người làm việc trí óc nhiều, thiếu ngủ, hoặc phải chịu áp lực tinh thần lớn. Nếu tình trạng này diễn ra trong thời gian dài, hệ thần kinh dễ rơi vào trạng thái quá tải, gây mất ổn định trong điều khiển vận động.

Run khi cầm bút không chỉ là sự phiền toái trong công việc mà còn ảnh hưởng lớn đến tâm lý người bệnh. Nhiều người cảm thấy xấu hổ, mất tự tin, ngại giao tiếp hoặc từ bỏ những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ. Theo thời gian, việc hạn chế vận động tinh của bàn tay có thể khiến các nhóm cơ yếu đi, khớp cứng và làm giảm khả năng phối hợp giữa tay và mắt. Vì thế, can thiệp sớm, đúng hướng là yếu tố then chốt để ngăn tình trạng này tiến triển nặng hơn.

Thảo dược tự nhiên hỗ trợ giảm run tay khi cầm bút viết

Việc điều trị run tay, đặc biệt là run khi cầm bút, cần tập trung vào phục hồi khả năng dẫn truyền thần kinh và bảo vệ tế bào thần kinh khỏi thoái hóa. Nhiều nghiên cứu hiện nay cho thấy các thảo dược tự nhiên có khả năng tác động sâu đến cơ chế gây run, mang lại hiệu quả hỗ trợ an toàn và bền vững hơn khi sử dụng lâu dài.

Trong số đó, Thiên ma là vị thuốc được coi là “vàng” cho hệ thần kinh. Khoa học hiện đại đã chứng minh hoạt chất gastrodin trong Thiên ma có khả năng ổn định hoạt động điện của tế bào thần kinh, ức chế stress oxy hóa – nguyên nhân hàng đầu gây thoái hóa tế bào thần kinh, đồng thời điều hòa các chất dẫn truyền như GABA, dopamine, glutamate giúp vận động trở lại bình thường. Thiên ma còn có tác dụng chống viêm thần kinh, bảo vệ các neuron dopaminergic trong vùng não vận động, do đó giúp giảm run tay, cải thiện sự linh hoạt khi viết hoặc thao tác tinh.

Thiên ma có tác dụng giảm run tay khi cầm bút viết.

Bên cạnh Thiên ma, Câu đằng cũng là một dược liệu nổi bật trong việc tăng nồng độ dopamine tự nhiên trong não bộ. Hoạt chất trong Câu đằng giúp ức chế enzyme MAO-B, enzyme phá hủy dopamine, từ đó giúp duy trì lượng dopamine cần thiết để kiểm soát vận động. Nhờ cơ chế này, Câu đằng đặc biệt hữu ích với những người bị run tay do Parkinson hoặc run vô căn. Ngoài ra, Câu đằng còn giúp an thần nhẹ, giảm lo âu, hồi hộp, qua đó giảm các cơn run do căng thẳng.

Ngoài việc sử dụng các hoạt chất tự nhiên, người bị run khi cầm bút cũng cần thay đổi lối sống để cải thiện triệu chứng. Việc tập luyện các bài vận động tinh của ngón tay, như viết chậm, cầm vật nhẹ, luyện vẽ, hoặc chơi nhạc cụ đơn giản như piano, có thể giúp kích thích não bộ và cải thiện kiểm soát vận động. Giấc ngủ đầy đủ, chế độ ăn giàu omega-3, vitamin B và khoáng chất sẽ giúp nuôi dưỡng tế bào thần kinh và làm chậm tiến trình thoái hóa.

Xây dựng lối sống khoa học, lành mạnh giúp cải thiện tình trạng run tay khi cầm bút viết

Khi phối hợp giữa giải pháp từ thảo dược tự nhiên và chế độ sinh hoạt lành mạnh, nhiều người bệnh đã ghi nhận tình trạng run tay khi cầm bút giảm đáng kể, nét chữ trở nên vững vàng hơn, và quan trọng hơn là cảm thấy tự tin, kiểm soát được đôi tay của mình. Bởi lẽ, khi hệ thần kinh được nuôi dưỡng đúng cách, sự ổn định và linh hoạt trong vận động sẽ dần trở lại – giúp người bệnh lấy lại sự chủ động và chất lượng sống mỗi ngày.

Thảo Ngọc

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Lão Kiện - Hỗ trợ giảm triệu chứng run chân tay

Thành phần: Cao Câu đằng, Cao Thiên ma, Cao Hà Thủ ô đỏ, Cao Câu Kỷ tử, Mẫu lệ, Cao Đinh lăng, Cao Xà sàng tử, Cao Nhục thung dung, Alpha Lipoic acid, L-Carnitine fumarate, Magnesi.

Công dụng: Hỗ trợ sự vận động của cơ thể, hỗ trợ giảm triệu chứng run chân tay.

Đối tượng sử dụng: Người không chủ động được vận động chân tay, run chân tay.

Cách dùng: Ngày 2-3 viên/ lần x 2 lần/ ngày. Nên uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Nên dùng 1 đợt liên tục từ 3-4 tháng.

Tiếp thị và phân phối bởi: Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Tây

Số XNQC: 3589/2020/XNQC-ATTP

*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

*Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

