Sắp diễn ra Diễn đàn: "Cùng nông dân Quảng Trị bán hàng trực tuyến”

Trong thời đại số hôm nay, người nông dân Việt Nam không chỉ làm chủ trên đồng ruộng mà còn trở thành “người nông dân thời 4.0”, biết ứng dụng công nghệ, biết dùng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm quê hương đến khắp mọi miền Tổ quốc, thậm chí vươn ra thế giới.

Với mong muốn đồng hành cùng bà con nông dân Quảng Trị trên hành trình ấy, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Diễn đàn “Cùng nông dân Quảng Trị bán hàng trực tuyến”, dự kiến diễn ra ngày 8 tháng 11 năm 2025, tại Khách sạn Sài Gòn (Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị).

Diễn đàn là dịp để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội về lĩnh vực nông nghiệp và bà con nông dân cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp trong việc đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, lên các nền tảng mạng xã hội, như: Facebook, TikTok, Zalo, Shopee, Lazada... qua đó lan tỏa tinh thần “nông dân số – nông sản số – nông thôn mới kiểu mẫu”.

Diễn đàn: "Cùng nông dân Quảng Trị bán hàng trực tuyến” có sự tham gia của lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị; đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Quảng Trị; Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị; Hiệp hội Sản xuất và Xuất khẩu Nông lâm thủy sản tỉnh Quảng Trị; lãnh đạo Hội Nông dân các xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; chuyên gia nông nghiệp Việt Nam; các KOLs, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội về lĩnh vực nông nghiệp; đại diện doanh nghiệp, chủ thể OCOP; nông dân xuất sắc tỉnh Quảng Trị...

Tại diễn đàn, các chuyên gia, doanh nghiệp, cơ quan quản lý, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội về lĩnh vực nông nghiệp và nông dân tiêu biểu sẽ cùng chia sẻ những kinh nghiệm thực tế, cơ hội và giải pháp giúp nông dân tự tin livestream, kinh doanh trên nền tảng mạng xã hội, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị nông sản trên môi trường số.

Thông qua diễn đàn, Ban tổ chức kỳ vọng sẽ góp phần truyền cảm hứng, nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho người nông dân Quảng Trị, giúp họ tự tin quảng bá thương hiệu cá nhân, thương hiệu nông sản, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Ngay từ bây giờ, bạn đọc của Báo NTNN/Dân Việt có thể đăng ký tham dự cũng như gửi câu hỏi về ban tổ chức chương trình qua: Nhà báo Trần Anh (điện thoại 0967.83.87.48); email: trananhbc7@gmail.com.

Trước đó, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt đã tổ chức thành công Diễn đàn trực tuyến “OCOP – Động lực phát triển kinh tế nông thôn Quảng Bình” vào năm 2022, nhận được sự hưởng ứng của hàng trăm nông dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Sự kiện tại Quảng Trị lần này, sau khi hợp nhất 2 tỉnh Quảng Bình – Quảng Trị thành tỉnh Quảng Trị mới, hứa hẹn sẽ tiếp nối tinh thần ấy, mang đến nhiều câu chuyện thực tế, giải pháp thiết thực để nông dân không chỉ “giỏi nghề” mà còn “giỏi bán hàng”.