Sáp nhập, hợp nhất từ 6 xã, thị trấn, xã to rộng này ở Thanh Hóa có gì đặc biệt mà đang phấn đấu lên phường?

Kế thừa thành quả kinh tế - xã hội trong những năm qua, phát huy lợi thế của xã trung tâm, xã mới mang tên Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực triển khai thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu trở thành phường trước năm 2030.

Xã Hoằng Hóa có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, tiếp giáp trung tâm kinh tế, văn hoá, chính trị của tỉnh. Trên địa bàn có Quốc lộ 1A, Quốc lộ 10 và nhiều tuyến giao thông kết nối với các vùng động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Đây là lợi thế để kết nối giao thương, mở rộng không gian, có tiềm năng lớn để phát triển dịch vụ, thương mại và công nghiệp.

Địa phương có địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ, thuận lợi phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hoá, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị.

Những tiềm năng, lợi thế này là nền tảng quan trọng tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo sức hút đối với các nhà đầu tư ở nhiều lĩnh vực.

Trong những năm qua, địa phương đã huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó đa dạng các hình thức đầu tư nhằm đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Tính riêng trong giai đoạn 2020-2025, tổng vốn huy động đầu tư phát triển trên địa bàn toàn xã ước đạt 3.350 tỷ đồng.

Cũng trong giai đoạn này, toàn xã đã khởi công 391 công trình, dự án đầu tư từ nguồn ngân sách các cấp với tổng vốn đầu tư khoảng 1.050 tỷ đồng. Nhiều công trình, dự án được đầu tư xây dựng đưa vào hoạt động góp phần tạo dựng bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, hiện đại, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Đặc biệt, kết quả thực hiện chương trình xây dựng xã NTM nâng cao, thôn kiểu mẫu tại địa phương được đánh giá khá toàn diện. Dự kiến đến hết năm 2025, toàn xã hoàn thành 15/19 tiêu chí xã NTM nâng cao.

Toàn xã đã có 21/42 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu. Đáng chú ý, việc thực hiện chương trình XDNTM nâng cao, kiểu mẫu được gắn với quá trình đô thị hóa, từng bước thay đổi diện mạo, cảnh quan của mỗi khu dân cư.

Nhiều tuyến đường giao thông, công trình hạ tầng được đầu tư xây dựng theo chương trình NTM song đều đáp ứng các tiêu chí của đô thị. Nổi bật như tuyến đường Điện Bàn dài 1,7km vốn là tuyến đường trục chính chạy qua khu vực trung tâm hành chính của xã.

Một góc xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa hôm nay. Xã Hoằng Hóa hình thành trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất 6 xã, thị trấn trước đây (các xã Hoằng Đồng, Hoằng Đức, Hoằng Đạo, Hoằng Hà, Hoằng Đạt và thị trấn Bút Sơn của huyện Hoằng Hóa), phấn đấu lên phường trước năm 2030.

Trước đây đường có quy mô chưa thực sự đáp ứng tốc độ phát triển tại khu vực này. Để nâng cấp, mở rộng tuyến đường thành đường đôi, nhiều hộ dân đã đồng thuận hiến đất, tháo dỡ tài sản để mở rộng đường.

Từ tháng 3/2025, Dự án nâng cấp, cải tạo đường Điện Bàn đã được triển khai thi công. Đến nay, các hạng mục cơ bản hình thành, đường được mở rộng thông thoáng, hiện đại hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Hướng tới mục tiêu trở thành phường trước năm 2030, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Hoằng Hóa đặt ra những chỉ tiêu vừa cụ thể, vừa phù hợp với tiềm năng và lợi thế của địa phương.

Bên cạnh các giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân, địa phương xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, đưa phát triển đô thị trở thành động lực tăng trưởng.

Nhiệm vụ trước mắt là tập trung hoàn thành việc lập, trình phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch sử dụng đất đến các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết với tầm nhìn dài hạn, phù hợp, có tính khả thi cao, bảo đảm tính liên thông, liên kết với các khu vực lân cận, từ đó tạo không gian phát triển trong giai đoạn mới, làm cơ sở cho việc thu hút đầu tư trên địa bàn, nhất là đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, du lịch, dịch vụ thương mại...

Giao thông là lĩnh vực “đi trước mở đường” cho phát triển, vì vậy xã ưu tiên các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm, kết nối liên vùng. Từ việc hoàn thành, đưa vào sử dụng những tuyến giao thông đối ngoại như: Đường Điện Bàn, đường nối Quốc lộ 10 đi Khu du lịch Hải Tiến, đường kênh Bắc - Nam... đến việc phấn đấu khởi công xây dựng thêm một số tuyến đường có tính kết nối, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế của xã.

Đồng thời, đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ, trong đó ưu tiên nguồn vốn ngân sách cho đầu tư hệ thống cấp, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, công trình công cộng, cơ sở giáo dục, y tế.

Chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu theo hướng đô thị, phát triển không gian kiến trúc xanh; kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng các khu đô thị mới hiện đại, thân thiện với môi trường.

Với vị trí, tiềm năng đa dạng, hạ tầng ngày càng đồng bộ, nguồn lực con người dồi dào và truyền thống đoàn kết bền chặt, xã Hoằng Hóa hội tụ đầy đủ các yếu tố, điều kiện để có thể hiện thực hóa mục tiêu vươn tầm cao mới.

