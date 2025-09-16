Chủ đề nóng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Hà Lan Anh làm việc với phường Nam Định

Việt Thắng-Minh Quang Thứ ba, ngày 16/09/2025 07:41 GMT+7
Chiều 15/9, đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình làm việc với phường Nam Định về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống cơ sở giáo dục công lập theo tiêu chí, tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia.
Dự buổi làm việc có đồng chí: Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Định; Nguyễn Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nội vụ.

Quang cảnh buổi làm việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình với phường Nam Định.

Phường Nam Định được thành lập, đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, trên cơ sở sáp nhập các phường, xã: Trần Hưng Đạo, Vị Xuyên, Quang Trung, Cửa Bắc, Năng Tĩnh, Cửa Nam, Lộc Vượng, Mỹ Phúc.

Năm học 2024-2025, chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn phường đạt kết quả cao, bền vững.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhiệt tình, tâm huyết, có năng lực chuyên môn khá vững vàng, cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; học sinh có truyền thống hiếu học, học giỏi.

Cơ sở vật chất của các trường được tăng cường đầu tư xây dựng, cải tạo, cảnh quan trường lớp ngày một khang trang.

Đồng chí Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Định phát biểu tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Hà Lan Anh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình phát biểu tại buổi làm việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh với phường Nam Định.

Năm học 2025-2026, trên địa bàn phường hiện có 47 trường công lập (20 trường Mầm non, 17 trường Tiểu học, 12 trường THCS) với trên 1.500 cán bộ, giáo viên và hơn 31 nghìn học sinh các cấp học.

Về hệ thống cơ sở vật chất, có 17 trường có công trình mới thi công xây dựng, trong đó 12 trường đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ đầu năm học 2025-2026, 5 trường còn đang xây dựng trong năm học.

Bên cạnh kết quả đạt được, lĩnh vực GD&ĐT phường Nam Định gặp nhiều khó khăn, thách thức. Hiện, toàn phường còn nhiều trường chưa đạt chuẩn quốc gia; đa số các trường thiếu một số phòng chức năng và trang thiết bị của các phòng chức năng theo quy định; một số cơ sở giáo dục xây dựng đã lâu, cơ sở vật chất đã cũ, xuống cấp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Hà Lan Anh phát biểu kết luận buổi làm việc với phường Nam Định.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND phường Nam Định kiến nghị UBND tỉnh: Bố trí trụ sở dôi dư của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường cho các nhà trường đang thiếu diện tích.

Đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất, bổ sung các trang thiết bị cho các nhà trường theo tiêu chí, tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia để đưa vào sử dụng phù hợp, hiệu quả. Từng bước quy hoạch lại mạng lưới trường lớp trên cơ sở sáp nhập một số trường có quy môn nhỏ hẹp, ít học sinh.

Đoàn công tác của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khảo sát thực tế tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Nam Định.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh nêu rõ: Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030 đưa ra chỉ tiêu, nhiệm vụ rất cao đối với lĩnh vực GD&ĐT, nhất là chỉ tiêu về các trường công lập đạt chuẩn trường quốc gia.

Thực tiễn tại phường Nam Định, hiện tỷ lệ số trường học (tất cả các cấp học) đạt trường chuẩn quốc gia thấp do không đạt tiêu chí về diện tích và cơ sở vật chất.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Trong thời gian tới, các Sở GD&ĐT, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ phối hợp với phường Nam Định khẩn trương rà soát hệ thống cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn phường Nam Định và các địa phương trong toàn tỉnh.

Rà soát đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong tất cả các cấp học, đánh giá thực trạng các cơ sở giáo dục công lập theo tiêu chí, tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia.

Tham mưu UBND tỉnh lập đề án tổng thể xây dựng hệ thống cơ sở giáo dục (nhất là cấp mầm non, tiểu học, THCS) đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh đề nghị: Phường Nam Định tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo; duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục.

Chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc kỷ cương, nề nếp dạy học; đảm bảo an ninh, an toàn trường học, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong công tác quản lý và giáo dục học sinh; nâng cao chất lượng dạy học, phấn đấu đạt chất lượng giáo dục trong tốp dẫn đầu của tỉnh, đặc biệt là chất lượng mũi nhọn.

Trong chương trình làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở đi khảo sát thực tế tại một số cơ sở giáo dục trên đại bàn phường.

Theo: Báo Ninh Bình

